Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации - 26.10.2026 Украина.ру
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Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации
Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации - 26.10.2026 Украина.ру
Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации
Власти стран ЕС на границе с Россией перешли от дипломатической риторики к практической подготовке населения к вооруженному конфликту. Как сообщает Le Monde, в приграничье началась экстренная перестройка бытовой инфраструктуры
2026-10-26T12:31
2026-10-26T12:31
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В Финляндии запущено строительство сети из 300 аварийных супермаркетов. Объекты будут оснащены мощными дизель-генераторами для предотвращения голода в случае блэкаутов и разрушения логистических цепочек. В Швеции граждан массово обучают автономному выживанию: жителей обязали запасать медикаменты и продукты, а старые бомбоубежища проходят глубокую модернизацию под сценарий полной потери связи, электричества и центрального водоснабжения, говорится в публикации.Наиболее жесткие меры приняты в странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва в срочном порядке ремонтируют укрытия и прокладывают маршруты для массовой эвакуации. Соседняя Польша берет на себя роль логистического хаба: польские власти просчитывают схемы движения и готовят базы для приема до одного миллиона прибалтийских беженцев.По данным издания, подготовка к потенциальному конфликту впервые ведется системно на уровне всего гражданского сектора, а не только вооруженных сил.22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.О возможностях ЕС по продолжению финансирования Киева рассказал в эфире Украина.ру экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. Подробности — в интервью Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов на нашем сайте.
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новости, финляндия, польша, россия, ес, украина.ру
Новости, Финляндия, Польша, Россия, ЕС, Украина.ру

Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации

12:31 26.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Власти стран ЕС на границе с Россией перешли от дипломатической риторики к практической подготовке населения к вооруженному конфликту. Как сообщает Le Monde, в приграничье началась экстренная перестройка бытовой инфраструктуры
В Финляндии запущено строительство сети из 300 аварийных супермаркетов. Объекты будут оснащены мощными дизель-генераторами для предотвращения голода в случае блэкаутов и разрушения логистических цепочек. В Швеции граждан массово обучают автономному выживанию: жителей обязали запасать медикаменты и продукты, а старые бомбоубежища проходят глубокую модернизацию под сценарий полной потери связи, электричества и центрального водоснабжения, говорится в публикации.

Наиболее жесткие меры приняты в странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва в срочном порядке ремонтируют укрытия и прокладывают маршруты для массовой эвакуации. Соседняя Польша берет на себя роль логистического хаба: польские власти просчитывают схемы движения и готовят базы для приема до одного миллиона прибалтийских беженцев.

По данным издания, подготовка к потенциальному конфликту впервые ведется системно на уровне всего гражданского сектора, а не только вооруженных сил.
22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.
О возможностях ЕС по продолжению финансирования Киева рассказал в эфире Украина.ру экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. Подробности — в интервью Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов на нашем сайте.
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