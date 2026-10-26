Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Власти стран ЕС на границе с Россией перешли от дипломатической риторики к практической подготовке населения к вооруженному конфликту. Как сообщает Le Monde, в приграничье началась экстренная перестройка бытовой инфраструктуры
В Финляндии запущено строительство сети из 300 аварийных супермаркетов. Объекты будут оснащены мощными дизель-генераторами для предотвращения голода в случае блэкаутов и разрушения логистических цепочек. В Швеции граждан массово обучают автономному выживанию: жителей обязали запасать медикаменты и продукты, а старые бомбоубежища проходят глубокую модернизацию под сценарий полной потери связи, электричества и центрального водоснабжения, говорится в публикации.
Наиболее жесткие меры приняты в странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва в срочном порядке ремонтируют укрытия и прокладывают маршруты для массовой эвакуации. Соседняя Польша берет на себя роль логистического хаба: польские власти просчитывают схемы движения и готовят базы для приема до одного миллиона прибалтийских беженцев.
По данным издания, подготовка к потенциальному конфликту впервые ведется системно на уровне всего гражданского сектора, а не только вооруженных сил.
Наиболее жесткие меры приняты в странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва в срочном порядке ремонтируют укрытия и прокладывают маршруты для массовой эвакуации. Соседняя Польша берет на себя роль логистического хаба: польские власти просчитывают схемы движения и готовят базы для приема до одного миллиона прибалтийских беженцев.
По данным издания, подготовка к потенциальному конфликту впервые ведется системно на уровне всего гражданского сектора, а не только вооруженных сил.
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