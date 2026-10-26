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Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации

Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации - 26.10.2026 Украина.ру

Евротыл: от Финляндии до Польши строят сеть бункеров и путей эвакуации

Власти стран ЕС на границе с Россией перешли от дипломатической риторики к практической подготовке населения к вооруженному конфликту. Как сообщает Le Monde, в приграничье началась экстренная перестройка бытовой инфраструктуры

2026-10-26T12:31

2026-10-26T12:31

2026-10-26T12:31

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В Финляндии запущено строительство сети из 300 аварийных супермаркетов. Объекты будут оснащены мощными дизель-генераторами для предотвращения голода в случае блэкаутов и разрушения логистических цепочек. В Швеции граждан массово обучают автономному выживанию: жителей обязали запасать медикаменты и продукты, а старые бомбоубежища проходят глубокую модернизацию под сценарий полной потери связи, электричества и центрального водоснабжения, говорится в публикации.Наиболее жесткие меры приняты в странах Балтии. Эстония, Латвия и Литва в срочном порядке ремонтируют укрытия и прокладывают маршруты для массовой эвакуации. Соседняя Польша берет на себя роль логистического хаба: польские власти просчитывают схемы движения и готовят базы для приема до одного миллиона прибалтийских беженцев.По данным издания, подготовка к потенциальному конфликту впервые ведется системно на уровне всего гражданского сектора, а не только вооруженных сил.22 октября в Литве стартовали военные учения "Громовой бастион / Чёрный ястреб 2026", в ходе которых солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты.О возможностях ЕС по продолжению финансирования Киева рассказал в эфире Украина.ру экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов. Подробности — в интервью Какими будут отношения России с США и сколько ещё Европа сможет кормить Украину – Колташов на нашем сайте.

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