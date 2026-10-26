https://ukraina.ru/20261026/pvo-sbila-za-noch-290-ukrainskikh-dronov-podrobnosti-ataki-1084066421.html

ПВО сбила за ночь 290 украинских дронов: подробности атаки

ПВО сбила за ночь 290 украинских дронов: подробности атаки - 26.10.2026 Украина.ру

ПВО сбила за ночь 290 украинских дронов: подробности атаки

В ночь на 26 октября подразделения ПВО сбили в регионах России 290 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны

2026-10-26T12:06

2026-10-26T12:06

2026-10-26T12:06

спецоперация

сво

воронежская область

воронеж

россия

минобороны

украина.ру

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Беспилотники уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона.О последствиях ночной атаки беспилотников в Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. В регионе погибли два человека, ещё 17 пострадали. Среди пострадавших оказался ребёнок, двое получили тяжёлые ранения. В Воронеже также произошли возгорания на нескольких объектах, повреждения зданий зафиксировали почти во всех районах.Подробнее - в материале Атака БПЛА на Воронежскую область: два человека погибли, 17 пострадали на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, воронежская область, воронеж, россия, минобороны, украина.ру