Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет - 26.10.2026 Украина.ру
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Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет
Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет - 26.10.2026 Украина.ру
Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает бывшего венгерского премьера Виктора Орбана в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН и рассчитывает заручиться поддержкой России и Китая. Об этом 26 октября сообщает The Wall Street Journal
2026-10-26T10:23
2026-10-26T10:29
новости
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россия
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По данным издания, американские чиновники сами вышли на Орбана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить организацию. Тот проявил интерес к предложению, но дал понять: в выборы он не пойдёт без уверенности в победе. Окончательное решение о выдвижении пока не принято.В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Пекин поддержат кандидатуру. Как утверждает источник в Госдепартаменте США, восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН уже готовы голосовать за Орбана, а заручиться поддержкой ещё нескольких государств вполне реально. Великобритания и Франция могут выступить против, хотя, по оценке собеседника издания, обе страны обычно осторожно подходят к применению права вето.Интерес американской администрации к Орбану объясняется его политическим курсом: он выступал против массовой миграции, ограничивал влияние либеральных неправительственных организаций и шёл на конфликты с Евросоюзом из-за внутренней политики Венгрии. В администрации Трампа его считают близким к консервативному движению MAGA. Трамп поддерживал Орбана на выборах в Венгрии в апреле, а вице-президент США Джей Ди Вэнс лично участвовал в его предвыборной кампании. Если бывший венгерский премьер вступит в борьбу за должность генсека, от американского руководства ожидают аналогичной поддержки. Однако публичное объявление могут отложить до завершения промежуточных выборов в США.Среди претендентов на пост также дипломат из ОАЭ Лана Нусейбе, присоединившаяся к гонке на прошлой неделе. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы его преемника проходят на фоне обсуждения кандидатур с разным политическим и дипломатическим опытом.О политической борьбе в Венгрии – в материале Татьяны Стоянович Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан
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новости, сша, венгрия, россия, виктор орбан, оон, the wall street journal, дональд трамп, ес, джей ди вэнс
Новости, США, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, ООН, The Wall Street Journal, Дональд Трамп, ЕС, Джей Ди Вэнс

Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет

10:23 26.10.2026 (обновлено: 10:29 26.10.2026)
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : Public domain
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает бывшего венгерского премьера Виктора Орбана в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН и рассчитывает заручиться поддержкой России и Китая. Об этом 26 октября сообщает The Wall Street Journal
По данным издания, американские чиновники сами вышли на Орбана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить организацию. Тот проявил интерес к предложению, но дал понять: в выборы он не пойдёт без уверенности в победе. Окончательное решение о выдвижении пока не принято.
В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Пекин поддержат кандидатуру. Как утверждает источник в Госдепартаменте США, восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН уже готовы голосовать за Орбана, а заручиться поддержкой ещё нескольких государств вполне реально. Великобритания и Франция могут выступить против, хотя, по оценке собеседника издания, обе страны обычно осторожно подходят к применению права вето.
Интерес американской администрации к Орбану объясняется его политическим курсом: он выступал против массовой миграции, ограничивал влияние либеральных неправительственных организаций и шёл на конфликты с Евросоюзом из-за внутренней политики Венгрии. В администрации Трампа его считают близким к консервативному движению MAGA.
Трамп поддерживал Орбана на выборах в Венгрии в апреле, а вице-президент США Джей Ди Вэнс лично участвовал в его предвыборной кампании. Если бывший венгерский премьер вступит в борьбу за должность генсека, от американского руководства ожидают аналогичной поддержки. Однако публичное объявление могут отложить до завершения промежуточных выборов в США.
Среди претендентов на пост также дипломат из ОАЭ Лана Нусейбе, присоединившаяся к гонке на прошлой неделе. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы его преемника проходят на фоне обсуждения кандидатур с разным политическим и дипломатическим опытом.
О политической борьбе в Венгрии – в материале Татьяны Стоянович Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан
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