https://ukraina.ru/20261026/tramp-prodvigaet-neozhidannogo-kandidata-na-post-genseka-oon--kto-im-stanet-1084064026.html

Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет

Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет - 26.10.2026 Украина.ру

Трамп продвигает неожиданного кандидата на пост генсека ООН — кто им станет

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает бывшего венгерского премьера Виктора Орбана в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН и рассчитывает заручиться поддержкой России и Китая. Об этом 26 октября сообщает The Wall Street Journal

2026-10-26T10:23

2026-10-26T10:23

2026-10-26T10:29

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По данным издания, американские чиновники сами вышли на Орбана, чтобы выяснить, готов ли он возглавить организацию. Тот проявил интерес к предложению, но дал понять: в выборы он не пойдёт без уверенности в победе. Окончательное решение о выдвижении пока не принято.В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Пекин поддержат кандидатуру. Как утверждает источник в Госдепартаменте США, восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН уже готовы голосовать за Орбана, а заручиться поддержкой ещё нескольких государств вполне реально. Великобритания и Франция могут выступить против, хотя, по оценке собеседника издания, обе страны обычно осторожно подходят к применению права вето.Интерес американской администрации к Орбану объясняется его политическим курсом: он выступал против массовой миграции, ограничивал влияние либеральных неправительственных организаций и шёл на конфликты с Евросоюзом из-за внутренней политики Венгрии. В администрации Трампа его считают близким к консервативному движению MAGA. Трамп поддерживал Орбана на выборах в Венгрии в апреле, а вице-президент США Джей Ди Вэнс лично участвовал в его предвыборной кампании. Если бывший венгерский премьер вступит в борьбу за должность генсека, от американского руководства ожидают аналогичной поддержки. Однако публичное объявление могут отложить до завершения промежуточных выборов в США.Среди претендентов на пост также дипломат из ОАЭ Лана Нусейбе, присоединившаяся к гонке на прошлой неделе. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы его преемника проходят на фоне обсуждения кандидатур с разным политическим и дипломатическим опытом.О политической борьбе в Венгрии – в материале Татьяны Стоянович Коррупция, мигранты и Украина. Сможет ли Мадьяр удержаться там, где споткнулся Орбан

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новости, сша, венгрия, россия, виктор орбан, оон, the wall street journal, дональд трамп, ес, джей ди вэнс