"Санкции уже не помогут": отставной подполковник США растоптал все надежды Киева - 26.10.2026 Украина.ру
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"Санкции уже не помогут": отставной подполковник США растоптал все надежды Киева
"Санкции уже не помогут": отставной подполковник США растоптал все надежды Киева - 26.10.2026 Украина.ру
"Санкции уже не помогут": отставной подполковник США растоптал все надежды Киева
Украина больше не располагает аргументами, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Об этом 26 октября заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис
2026-10-26T12:15
2026-10-26T12:15
новости
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россия
сша
юрий ушаков
владимир зеленский
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По его оценке, даже дальнейшее санкционное давление на Москву не изменит положение Киева."Суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет, поскольку Украина уже ничего не может предложить в переговорном процессе", — написал Дэвис в соцсети X.Так он отреагировал на высказывание Владимира Зеленского, который выступил против досрочной отмены антироссийских ограничений. Киевский лидер опасается, что их снятие лишит Украину и её партнёров рычагов давления ещё до начала переговоров на высшем уровне.В интервью телеканалу ТСН Зеленский рассказал, что не хотел бы подходить к возможной встрече лидеров России, США и Украины в условиях, когда все санкции уже отменены. По его мнению, вопрос об их снятии следует решать после завершения конфликта.Дэвис же считает, что исход противостояния уже не зависит от санкционной политики Запада. Он убеждён: Москва добьётся поставленных целей либо дипломатическим путём, либо на поле боя.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал проведение консультаций в Абу-Даби в середине ноября. Подробнее – Предполагается, что сначала за стол переговоров сядут представители экспертных групп. Об этом – в материале О чём будут договариваться в Абу-Даби: на Западе строят догадки
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новости, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский

"Санкции уже не помогут": отставной подполковник США растоптал все надежды Киева

12:15 26.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Украина больше не располагает аргументами, которые могли бы заставить Россию пойти на уступки в ходе мирных переговоров. Об этом 26 октября заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис
По его оценке, даже дальнейшее санкционное давление на Москву не изменит положение Киева.
"Суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет, поскольку Украина уже ничего не может предложить в переговорном процессе", — написал Дэвис в соцсети X.
Так он отреагировал на высказывание Владимира Зеленского, который выступил против досрочной отмены антироссийских ограничений. Киевский лидер опасается, что их снятие лишит Украину и её партнёров рычагов давления ещё до начала переговоров на высшем уровне.
В интервью телеканалу ТСН Зеленский рассказал, что не хотел бы подходить к возможной встрече лидеров России, США и Украины в условиях, когда все санкции уже отменены. По его мнению, вопрос об их снятии следует решать после завершения конфликта.
Дэвис же считает, что исход противостояния уже не зависит от санкционной политики Запада. Он убеждён: Москва добьётся поставленных целей либо дипломатическим путём, либо на поле боя.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков допускал проведение консультаций в Абу-Даби в середине ноября. Подробнее –
Предполагается, что сначала за стол переговоров сядут представители экспертных групп. Об этом – в материале О чём будут договариваться в Абу-Даби: на Западе строят догадки
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