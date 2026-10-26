https://ukraina.ru/20261026/mir-v-dva-etapa-soskin-nazval-uslovie-dlya-nachala-peregovorov-s-rossiey-1084060963.html
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией - 26.10.2026 Украина.ру
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией
Главным условием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является добровольный уход Владимира Зеленского с поста главы государства, заявил в YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-10-26T08:56
2026-10-26T08:56
2026-10-26T08:56
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По мнению политолога, достижение каких-либо договоренностей между сторонами станет возможным только после смены высшего руководства страны. Соскин подчеркнул, что прекращение конфликта на текущем этапе исключено, пока действующий президент остается у власти.Эксперт предложил разделить гипотетический процесс мирного урегулирования на два последовательных этапа. Первым шагом должно стать проведение новых президентских выборов на Украине, а вторым — подписание официального договора о мире и предоставление письменных гарантий со стороны уже нового законно избранного украинского лидера.Подробнее - в материале "Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Соскин, Леонид Кучма, Украина.ру
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией
Главным условием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является добровольный уход Владимира Зеленского с поста главы государства, заявил в YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
По мнению политолога, достижение каких-либо договоренностей между сторонами станет возможным только после смены высшего руководства страны.
Соскин подчеркнул, что прекращение конфликта на текущем этапе исключено, пока действующий президент остается у власти.
Эксперт предложил разделить гипотетический процесс мирного урегулирования на два последовательных этапа. Первым шагом должно стать проведение новых президентских выборов на Украине, а вторым — подписание официального договора о мире и предоставление письменных гарантий со стороны уже нового законно избранного украинского лидера.