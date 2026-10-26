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Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией

Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией - 26.10.2026 Украина.ру

Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией

Главным условием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является добровольный уход Владимира Зеленского с поста главы государства, заявил в YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин

2026-10-26T08:56

2026-10-26T08:56

2026-10-26T08:56

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По мнению политолога, достижение каких-либо договоренностей между сторонами станет возможным только после смены высшего руководства страны. Соскин подчеркнул, что прекращение конфликта на текущем этапе исключено, пока действующий президент остается у власти.Эксперт предложил разделить гипотетический процесс мирного урегулирования на два последовательных этапа. Первым шагом должно стать проведение новых президентских выборов на Украине, а вторым — подписание официального договора о мире и предоставление письменных гарантий со стороны уже нового законно избранного украинского лидера.Подробнее - в материале "Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, украина.ру