Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией - 26.10.2026 Украина.ру
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Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией - 26.10.2026 Украина.ру
Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией
Главным условием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является добровольный уход Владимира Зеленского с поста главы государства, заявил в YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
2026-10-26T08:56
2026-10-26T08:56
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
соскин
леонид кучма
украина.ру
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По мнению политолога, достижение каких-либо договоренностей между сторонами станет возможным только после смены высшего руководства страны. Соскин подчеркнул, что прекращение конфликта на текущем этапе исключено, пока действующий президент остается у власти.Эксперт предложил разделить гипотетический процесс мирного урегулирования на два последовательных этапа. Первым шагом должно стать проведение новых президентских выборов на Украине, а вторым — подписание официального договора о мире и предоставление письменных гарантий со стороны уже нового законно избранного украинского лидера.Подробнее - в материале "Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, соскин, леонид кучма, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Соскин, Леонид Кучма, Украина.ру

Мир в два этапа: Соскин назвал условие для начала переговоров с Россией

08:56 26.10.2026
 
© Фото : youtube.com / Перейти в фотобанкСоскин
Соскин - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© Фото : youtube.com
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Главным условием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной является добровольный уход Владимира Зеленского с поста главы государства, заявил в YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин
По мнению политолога, достижение каких-либо договоренностей между сторонами станет возможным только после смены высшего руководства страны.
Соскин подчеркнул, что прекращение конфликта на текущем этапе исключено, пока действующий президент остается у власти.
Эксперт предложил разделить гипотетический процесс мирного урегулирования на два последовательных этапа. Первым шагом должно стать проведение новых президентских выборов на Украине, а вторым — подписание официального договора о мире и предоставление письменных гарантий со стороны уже нового законно избранного украинского лидера.
Подробнее - в материале "Иначе Киев не спасти": эксперты об уходе Зеленского на сайте Украина.ру.
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