Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление" - 19.07.2024 Украина.ру
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Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"
Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление" - 19.07.2024 Украина.ру
Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"
Украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно придумают какое-нибудь новое наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T03:45
2024-07-19T03:45
новости
россия
киев
харьков
илья мощанский
всу
вс рф
наступление
танки
пехота
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Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте сейчас много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, рассказал эксперт.Сейчас западе появилось понятие "машина поддержки пехоты" — М10 "Букер". Хорошая вещь, а главное по стоимости дешевле танка. Если и сожгли, но не за такую большую цену. То есть фигурально выражаясь, такая машина "сделана из серебряных слитков, а танк - из золотых", отметил он.Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, указал полковник запаса."В конце августа 2022 года началось украинское контрнаступление. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, они обязательно соорудят какое-нибудь наступление", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, харьков, илья мощанский, всу, вс рф, наступление, танки, пехота, военная техника, украина
Новости, Россия, Киев, Харьков, Илья Мощанский, ВСУ, ВС РФ, наступление, танки, пехота, военная техника, Украина

Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"

03:45 19.07.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно придумают какое-нибудь новое наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте сейчас много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, рассказал эксперт.
Сейчас западе появилось понятие "машина поддержки пехоты" — М10 "Букер". Хорошая вещь, а главное по стоимости дешевле танка. Если и сожгли, но не за такую большую цену. То есть фигурально выражаясь, такая машина "сделана из серебряных слитков, а танк - из золотых", отметил он.
"Но быстро такое создать нельзя. Как сказал западный военный аналитик Майкл Кофман, русские сейчас активно атакуют небольшими группами, как ВСУ в августе 2023 года при поддержке двух-трех танков, авиации, вертолетов, чтобы не было больших потерь", - подчеркнул Мощанский.
Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, указал полковник запаса.
"В конце августа 2022 года началось украинское контрнаступление. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, они обязательно соорудят какое-нибудь наступление", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу
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