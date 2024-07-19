https://ukraina.ru/20240719/1056337387.html

Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"

Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление" - 19.07.2024 Украина.ру

Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"

Украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно придумают какое-нибудь новое наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-07-19T03:45

2024-07-19T03:45

2024-07-19T03:45

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наступление

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пехота

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Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте сейчас много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, рассказал эксперт.Сейчас западе появилось понятие "машина поддержки пехоты" — М10 "Букер". Хорошая вещь, а главное по стоимости дешевле танка. Если и сожгли, но не за такую большую цену. То есть фигурально выражаясь, такая машина "сделана из серебряных слитков, а танк - из золотых", отметил он.Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, указал полковник запаса."В конце августа 2022 года началось украинское контрнаступление. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, они обязательно соорудят какое-нибудь наступление", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какова вероятность большой войны между Россией и Западом - в интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу

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