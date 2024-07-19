Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Если фронт к тому времени встанет, в Киеве обязательно придумают какое-нибудь новое наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Но массированные атаки танками в духе Второй мировой провести невозможно, иначе можно просто остаться без техники. Вот почему на фронте сейчас много танков Т-62М и Т-55. Для штурмовых действий эти машины вполне сгодятся, рассказал эксперт.
Сейчас западе появилось понятие "машина поддержки пехоты" — М10 "Букер". Хорошая вещь, а главное по стоимости дешевле танка. Если и сожгли, но не за такую большую цену. То есть фигурально выражаясь, такая машина "сделана из серебряных слитков, а танк - из золотых", отметил он.
"Но быстро такое создать нельзя. Как сказал западный военный аналитик Майкл Кофман, русские сейчас активно атакуют небольшими группами, как ВСУ в августе 2023 года при поддержке двух-трех танков, авиации, вертолетов, чтобы не было больших потерь", - подчеркнул Мощанский.
Задача российских военных — продвигаться и сломать известный тренд. Ведь украинское руководство склонно к символизму, а август - самый неблагоприятный месяц для России. Все время что-то происходит, указал полковник запаса.
"В конце августа 2022 года началось украинское контрнаступление. Я думаю, что если фронт к тому времени встанет, они обязательно соорудят какое-нибудь наступление", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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