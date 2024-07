https://ukraina.ru/20240718/1056340962.html

Оружие и наёмники из Франции, в США заметили Крынки. Итоги 18 июля на Украине

Оружие и наёмники из Франции, в США заметили Крынки. Итоги 18 июля на Украине - 18.07.2024 Украина.ру

Оружие и наёмники из Франции, в США заметили Крынки. Итоги 18 июля на Украине

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины, а подполье сообщает о прибытии в страну французских наёмников. В США заметили смерти украинских морпехов в Крынках

2024-07-18T18:40

2024-07-18T18:40

2024-07-18T18:40

эксклюзив

хроники

эммануэль макрон

владимир зеленский

харьковская область

украина

франция

новости

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/01/1055429080_0:472:2048:1624_1920x0_80_0_0_3227227153ffde544ce086f62620c735.jpg

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины, который недавно обсуждали Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, сообщило издание France Info со ссылкой на источники во министерстве обороны Франции.По данным этого СМИ, Украина получит от Франции 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.Согласно информации France Info, Франция также передаст Украине противотанковые ракеты, грузовики и радары.Также издание сообщило, что во Франции ожидают, что в сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военных начнут подготовку в местных тренировочных центрах.По данным издания, в конце сентября 2100 украинских военнослужащих, что является эквивалентом бригады французской армии, прибудут во Францию для прохождения двухмесячной боевой подготовки.Речь идет о тех же центрах, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией за рубежом. В целом же, по информации издания, во Франции ставят цель подготовить бригаду Вооружённых сил Украины – около 4500 военных – до декабря.Ранее Зеленский заявлял, что обсуждал с Макроном среди прочего подготовку подготовку следующего французского пакета военной помощи, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.Макрон также анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом. Он подчеркнул, что украинские лётчики и механики для истребителей Mirage 2000-5 будут учиться на французской территории.Тем временем заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что в северной части Харьковской области зафиксирован рост количества наёмников, преимущественно французских."Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области зафиксировано увеличение контингента противника в рядах подразделений вооруженных сил Украины и ГУР Министерства обороны Украины в Харьковской области за счет бойцов иностранного легиона, подавляющим большинством состоящего из французских наемников. В мае 2024 года французские наёмники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", - заявил Лисняк.По его словам, на данный момент известно о 32 погибших наёмниках из Франции.Также Лисняк сообщил о преступлениях наёмников в отношении мирного населения, прежде всего — женщин."По заявлению эвакуированной жительницы Харьковской области, незадолго до начала боевых действий на территорию села Лукьянцы осуществлялись рейды бойцов спецподразделения "Kraken" совместно с иностранными гражданами французской принадлежности. Цель рейдов — мародёрство и конфискация личного имущества жителей. Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы", — сообщил чиновник.По словам Лисняка, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации зафиксировало более 50 военных преступлений, совершенных иностранными наёмниками на территории Харьковской области.По словам Лисняка, часть жертв насилия погибли, а выжившие сообщили, что преступники были с французскими шевронами.Примечательно, что французские военные уже отмечались преступлениями на сексуальной почве в самых разных уголках земного шара. Так, в 2015 году агентство Anadolu сообщало о том, что сотрудник ООН Андерс Компас передал французским властям закрытый доклад ООН под названием "Сексуальное насилие над детьми со стороны военнослужащих иностранных контингентов", посчитав, что ООН действует недостаточно решительно. В результате Компас был отстранен от должности. При этом речь шла об обвинении против французских военных в совершении ими сексуального насилия в отношении 14 детей в Центральноафриканской Республике.Во Франции по данному факту было начато расследование, однако бывший тогда министром обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что действия нескольких солдат не должны бросать тень на всю армию.Как заявил в комментарии агентству профессор по истории империализма университета Миссури США Абдуллах Ибрагим, в поведении французских военных не было ничего нового."В этом нет ничего нового. История этого вопроса уходит корнями в прошлое. Не будем забывать отношение Франции и Великобритании к местному населению в XIX веке в Африке. Тогда эти события не находили место в заголовках новостей. По европейским понятиям это было нормой. Английские и французские военные подвергали сексуальному насилию не только африканцев, но и европейских женщин", - указал он.О результатах расследования не сообщалось.Крынки вышли на международный уровеньПопытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области изначально были спорными, а военная операция в селе Крынки казалась солдатам и офицерам ВСУ бессмысленной и жестокой, поскольку после переправы через Днепр они сразу становились легкой мишенью для российских военных, сообщило американское издание The New York Times."Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была спорной с самого начала... Военные аналитики предупреждали, что операция, которая состояла из опасных речных переправ, была уязвима в своей логистике и вряд ли приведена бы к быстрым прорывам", - указывалось в публикации.Авторы сообщили, что попытки занять позиции в Крынках тянулись месяцами, украинские солдаты, участвовавшие в операции, жаловались, что она была "жестокой и бессмысленной", и по итогу стоила Украине многих жизней.Как сообщило издание The New York Times, пересекавшие Днепр на лодках украинские военнослужащие, становились "лёгкой добычей" для российских беспилотников и миномётов. Кроме того, бойцы ВСУ жаловались, что застревали на несколько дней практически без прикрытия от российской артиллерии.Ранее украинское издание "Слідство.Інфо" сообщило, что в Крынках без вести пропали почти 800 украинских военных."В полиции журналистам удалось узнать, какое количество украинских военных пропало без вести в одном селе Крынки Херсонской области и на левом берегу Днепра, 788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там в период с октября 2023-го по конец июня 2024-го. При этом количество погибших военных, которых удалось вывезти и наконец похоронить, является значительно меньшей — 262 защитника за этот период", - указывалось в публикации издания.Журналисты цитировали опрошенных ими военных, которые рассказывали о крайне тяжёлой обстановке в Крынках. Большинство из опрошенных заявила, что "оборона Крынок была с самого начала сверхсложной задачей с ограниченным ресурсом""Особенно тяжело было туда заходить в октябре на зиму", - заявил один из принимавших участие в операции украинских офицеров.Другой заявил, что с конца зимы удержание украинских позиций в Крынках для многих военных стало "дорогой в один конец". При этом изданию удалось отыскать людей, которые в Крынках были трижды."На донецком направлении было такое, что до часа прилетал эвак (эвакуационное авто. — Ред.). А тут заходим в Крынки, можно сказать, что сразу в кольцо. Справа россияне, слева, спереди россияне, а сзади — вода. Отступать некуда, зимой это нереально было бы сделать. Эта зима — это очень тяжёлый момент для захода", - заявил украинский морпех по имени Василий.Он также рассказал о сложности с эвакуацией тел погибших."Мы всех погибших старались выносить на берег, чтобы их забрали, но приплывает лодка и начинают крыть [российские военные — Ред.]. Много погибших там. Десятки", - отмечал он.Ранее, в феврале, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются.До этого в феврале возглавлявший тогда Минобороны России Сергей Шойгу, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.В конце мая Сальдо заявил, что в Крынках продолжают обнаруживать подвалы, заваленные телами украинских военных.О переброске польских войск к границам Союзного Государства — в статье Олега Хавича "Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями"

https://ukraina.ru/20240718/1056331379.html

https://ukraina.ru/20240718/1056325330.html

https://ukraina.ru/20240717/1056320020.html

харьковская область

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, владимир зеленский, харьковская область, украина, франция, новости, вооруженные силы украины