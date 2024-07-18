https://ukraina.ru/20240718/1056326272.html
Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями
Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями - 18.07.2024 Украина.ру
Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями
В Польше объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией. Однако эта попытка улучшить имидж польской армии может иметь далеко идущие последствия.
2024-07-18T10:46
2024-07-18T10:46
2024-07-18T10:58
польша
белоруссия
брест
томаш семоняк
александр лукашенко
мвд
минобороны
украина.ру
эксклюзив
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В среду, 17 июля, в Министерстве обороны Польши состоялась совместная пресс-конференция вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, а также главы МВД и координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка, посвящённая совместным действиям двух министерств по укреплению восточной границы Польши. Однако на самом деле речь шла только о польско-белорусской границе, куда Косиняк-Камыш на протяжении двух ближайших недель пообещал перебросить дополнительно 17 тысяч военных."С 1 августа будет действовать новая миссия. Будут завершены две ныне осуществляемые операции – одна учебная, другая – по охране границы. Будет создана одна операция "Безопасное Подляшье", в которой будет участвовать до 17 тысяч военнослужащих", – заявил он. Срок окончания новой операции обозначен не был.Министр сообщил, что за проведение операции будет отвечать 18-я механизированная дивизия Вооружённых сил Польши, командование которой находится в городе Седльце. При этом в Люблине, который находится вблизи к польско-украинской и польско-белорусской границе, дислоцирована одна механизированная бригада этой дивизии, а с конца 2023 года там же формируется ещё одна. Кроме того, в Бялой Подляской напротив Бреста размещён специальный разведывательный батальон 18-й мехдивизии."Идёт крупнейшая гибридная война с момента возникновения этого понятия. Такой атаки на Польшу никогда не было. Она проявляется в попытках пересечения границы, в диверсиях, в том числе и в киберпространстве. Таков опыт последних недель и месяцев, который привёл к необходимости ещё большей координации деятельности по обеспечению безопасности границ.За это время была проведена модернизация индивидуальных средств, а также бронетехники, транспортных средств и медицинских машин, обеспечивающих безопасность солдат и офицеров. Использование для патрулирования границы новых подразделений войск быстрого реагирования, а также солдат спецназа и военной полиции даёт результаты", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.Пресс-конференция явно была призвана улучшить поблекший в последнее время имидж польских Вооружённых сил. Так, в конце мая один солдат из армейских подразделений, приданных Пограничной службе Польши, был тяжело ранен ножом, а ещё двое его коллег получили множественные раны лица – их избили ветками деревьев и забросали камнями. В обоих случаях нападавшими были нелегальные мигранты, которые без проблем преодолели сооружённый польскими властями за сотни миллионов злотых забор на границе с Белоруссией.Эти инциденты вызвали резкую критику Минобороны как со стороны политиков, так и СМИ. Их попытались купировать расширением прав польских военнослужащих на применения оружия – в том числе против безоружных людей.Однако в начале июля появилась новое направление атаки на министра обороны Польши – мол, его ведомство никак не реагирует на "агрессивные шаги со стороны Белоруссии". Под этим подразумевались совместные учения спецназа Белоруссии и Китая "Атакующий орёл", которые 8 июля начались на полигоне "Брестский" – в 40 километрах от украинской и в 30 километрах от польской границы. Неудивительно, что пресс-конференция была назначена на 17 июля, когда учения вошли в активную фазу.Однако за несколько дней до появления Владислава Косиняка-Камыша перед журналистами произошло событие, которое явно и вынудило министра обороны пригласить на пресс-конференцию своего коллегу из МВД Томаша Семоняка. Дело в том, что в минувшие выходные в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белорусией, произошла перепалка и потасовка между местной молодежью и расквартированными на границе солдатами.На роликах, появившихся в интернете, видно, как группа парней и девушек останавливает армейскую машину и подходит к солдатам, несущим службу. Слышатся выкрики "еб*л я вашу стену", "п*здуйте отсюда", "еб*ные псы". После этого начинается толкотня, причём в первых рядах молодёжи – девушки. Когда солдаты отступили, одна из девушек выбежала наперёд, спустила трусики и продемонстрировала военным свои ягодицы."В ночь с 13 на 14 июля 2024 года солдаты, дежурившие на границе, подверглись нападению группы из примерно 20 человек. Среди прочего, имело место нарушение телесной неприкосновенности солдат, оплевывание их формы, показ оскорбительных жестов и выкрикивание вульгарных выражений. Пограничная служба, военная и гражданская полиция были немедленно проинформированы об инциденте и ведут расследование. В настоящее время допрошены 17 человек", – было сказано в заявлении Министерства обороны Польши в минувший понедельник.А на пресс-конференции в среду министр внутренних дел Польши назвал произошедшее в Вычулках "скандальным, представляющим собой взрыв глупости, алкоголя и хамства". Томаш Семоняк заявил, что полиция совместно с прокуратурой расследуют, имел ли инцидент "больший подтекст относительно ситуации на границе". В свою очередь, министр обороны Польши заверил, что "все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, столкнутся с последствиями".Позже в полиции Подляшского воеводства сообщили, что выписано 15 штрафов за нарушение общественного порядка и перекрытие движения, двум людям предъявлены официальные подозрения по этому поводу. Также ведётся расследование в связи с оскорблением и нарушением неприкосновенности военнослужащего.Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский, анонсированная министром обороны Польши переброска 17 тысяч военных на границу с Белоруссией выглядит достаточно странно."На самой границе будут находиться 8 тысяч, остальные – на некотором отдалении, но в готовности на протяжении 48 часов прибыть на польско-белорусскую границу. Однако если эти армейские силы действительно призваны противостоять нелегальному пересечению границы мигрантами, то это выглядит как стрельба из пушки по воробьям. 17 тысяч военных против сотен безоружных людей – это как-то слишком. Если же эти подразделения нацелены против бродящего по умам польского командования "наступления белорусской армии", то это слишком мало. Потому что если такое наступление состоялось бы – во что я лично абсолютно не верю, – то в нём приняли бы участие и русские военные", – отметил Вишнёвский.Он обратил внимание на то, что операция "Безопасное Подляшье" означает сохранение напряжённой ситуации на польско-белорусской границе, и гражданское население в приграничной зоне будет и дальше испытывать трудности в повседневной жизни."Подтверждение этому – и недавний инцидент, когда группа не очень трезвой молодёжи нецензурно оскорбляла военных, бросала в них бутылки и вообще вела себя недостойно. Часть польских комментаторов ныне требуют чуть ли не расстрелов для этих молодых идиотов. Я не хотел бы обобщать, но такое поведение может свидетельствовать о том, что жители приграничной территории просто устали от жизни фактически в условиях военного положения, чрезмерного присутствия армии и полиции", – сказал польский журналист.Мачей Вишнёвский также подчеркнул, что направление на борьбу с нелегальной миграцией именно армейских подразделений является крайне опасным, поскольку польские военные ныне получили право использовать оружие против практически невооружённых людей."Это очень большой риск, потому что на границе может пролиться кровь. С моей точки зрения, для противодействия нелегальным мигрантам вполне достаточно полиции. Но армейское командование решило в рамках одной операции объединить усиление охраны границы и подготовку к отбитию гипотетического наступления. На мой взгляд, это идиотизм, но такая ныне в Польше атмосфера", – резюмировал редактор портала Strajk.Стоит отметить, что 15 июля недавно назначенный глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его страна готова к диалогу с Польшей по ситуации на польско-белорусской границе. "Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, и Лукашенко на это настроен", – сказал Рыженков. Однако, по словам главы белорусской дипломатии, "польской стороне не очень интересно решение этого вопроса". Это подтвердили и последующие заявления главы польского военного ведомства.Таким образом, Варшава оказалась для Минска менее сговорчивым соседом, чем Киев. Напомню, 16 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, которые "работали дипломатическим языком"."Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи. Однако для Польши, судя по всему, придётся подыскивать более весомые аргументы.О том, что думают власти Польши о конфликте в Европе - в статье Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"
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польша, белоруссия, брест, томаш семоняк, александр лукашенко, мвд, минобороны, украина.ру, эксклюзив
Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями
10:46 18.07.2024 (обновлено: 10:58 18.07.2024)
В Польше объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией. Однако эта попытка улучшить имидж польской армии может иметь далеко идущие последствия.
В среду, 17 июля, в Министерстве обороны Польши состоялась совместная пресс-конференция вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, а также главы МВД
и координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка
, посвящённая совместным действиям двух министерств по укреплению восточной границы Польши. Однако на самом деле речь шла только о польско-белорусской границе, куда Косиняк-Камыш на протяжении двух ближайших недель пообещал перебросить дополнительно 17 тысяч военных.
"С 1 августа будет действовать новая миссия. Будут завершены две ныне осуществляемые операции – одна учебная, другая – по охране границы. Будет создана одна операция "Безопасное Подляшье", в которой будет участвовать до 17 тысяч военнослужащих", – заявил он. Срок окончания новой операции обозначен не был.
Министр сообщил, что за проведение операции будет отвечать 18-я механизированная дивизия Вооружённых сил Польши, командование которой находится в городе Седльце. При этом в Люблине, который находится вблизи к польско-украинской и польско-белорусской границе, дислоцирована одна механизированная бригада этой дивизии, а с конца 2023 года там же формируется ещё одна. Кроме того, в Бялой Подляской напротив Бреста
размещён специальный разведывательный батальон 18-й мехдивизии.
"Идёт крупнейшая гибридная война с момента возникновения этого понятия. Такой атаки на Польшу никогда не было. Она проявляется в попытках пересечения границы, в диверсиях, в том числе и в киберпространстве. Таков опыт последних недель и месяцев, который привёл к необходимости ещё большей координации деятельности по обеспечению безопасности границ.
За это время была проведена модернизация индивидуальных средств, а также бронетехники, транспортных средств и медицинских машин, обеспечивающих безопасность солдат и офицеров. Использование для патрулирования границы новых подразделений войск быстрого реагирования, а также солдат спецназа и военной полиции даёт результаты", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.
Пресс-конференция явно была призвана улучшить поблекший в последнее время имидж польских Вооружённых сил. Так, в конце мая один солдат из армейских подразделений, приданных Пограничной службе Польши, был тяжело ранен ножом, а ещё двое его коллег получили множественные раны лица – их избили ветками деревьев и забросали камнями. В обоих случаях нападавшими были нелегальные мигранты, которые без проблем преодолели сооружённый польскими властями за сотни миллионов злотых забор на границе с Белоруссией.
Эти инциденты вызвали резкую критику Минобороны
как со стороны политиков, так и СМИ. Их попытались купировать расширением прав польских военнослужащих на применения оружия – в том числе против безоружных людей.
Однако в начале июля появилась новое направление атаки на министра обороны Польши – мол, его ведомство никак не реагирует на "агрессивные шаги со стороны Белоруссии". Под этим подразумевались совместные учения спецназа Белоруссии и Китая
"Атакующий орёл", которые 8 июля начались на полигоне "Брестский" – в 40 километрах от украинской и в 30 километрах от польской границы. Неудивительно, что пресс-конференция была назначена на 17 июля, когда учения вошли в активную фазу.
Однако за несколько дней до появления Владислава Косиняка-Камыша перед журналистами произошло событие, которое явно и вынудило министра обороны пригласить на пресс-конференцию своего коллегу из МВД Томаша Семоняка. Дело в том, что в минувшие выходные в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белорусией, произошла перепалка и потасовка между местной молодежью и расквартированными на границе солдатами.
На роликах, появившихся в интернете, видно, как группа парней и девушек останавливает армейскую машину и подходит к солдатам, несущим службу. Слышатся выкрики "еб*л я вашу стену", "п*здуйте отсюда", "еб*ные псы". После этого начинается толкотня, причём в первых рядах молодёжи – девушки. Когда солдаты отступили, одна из девушек выбежала наперёд, спустила трусики и продемонстрировала военным свои ягодицы.
"В ночь с 13 на 14 июля 2024 года солдаты, дежурившие на границе, подверглись нападению группы из примерно 20 человек. Среди прочего, имело место нарушение телесной неприкосновенности солдат, оплевывание их формы, показ оскорбительных жестов и выкрикивание вульгарных выражений. Пограничная служба, военная и гражданская полиция были немедленно проинформированы об инциденте и ведут расследование. В настоящее время допрошены 17 человек", – было сказано в заявлении Министерства обороны Польши в минувший понедельник.
А на пресс-конференции в среду министр внутренних дел Польши назвал произошедшее в Вычулках "скандальным, представляющим собой взрыв глупости, алкоголя и хамства". Томаш Семоняк заявил, что полиция совместно с прокуратурой расследуют, имел ли инцидент "больший подтекст относительно ситуации на границе". В свою очередь, министр обороны Польши заверил, что "все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, столкнутся с последствиями".
Позже в полиции Подляшского воеводства сообщили, что выписано 15 штрафов за нарушение общественного порядка и перекрытие движения, двум людям предъявлены официальные подозрения по этому поводу. Также ведётся расследование в связи с оскорблением и нарушением неприкосновенности военнослужащего.
Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру
главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский
, анонсированная министром обороны Польши переброска 17 тысяч военных на границу с Белоруссией выглядит достаточно странно.
"На самой границе будут находиться 8 тысяч, остальные – на некотором отдалении, но в готовности на протяжении 48 часов прибыть на польско-белорусскую границу. Однако если эти армейские силы действительно призваны противостоять нелегальному пересечению границы мигрантами, то это выглядит как стрельба из пушки по воробьям. 17 тысяч военных против сотен безоружных людей – это как-то слишком. Если же эти подразделения нацелены против бродящего по умам польского командования "наступления белорусской армии", то это слишком мало. Потому что если такое наступление состоялось бы – во что я лично абсолютно не верю, – то в нём приняли бы участие и русские военные", – отметил Вишнёвский.
Он обратил внимание на то, что операция "Безопасное Подляшье" означает сохранение напряжённой ситуации на польско-белорусской границе, и гражданское население в приграничной зоне будет и дальше испытывать трудности в повседневной жизни.
"Подтверждение этому – и недавний инцидент, когда группа не очень трезвой молодёжи нецензурно оскорбляла военных, бросала в них бутылки и вообще вела себя недостойно. Часть польских комментаторов ныне требуют чуть ли не расстрелов для этих молодых идиотов. Я не хотел бы обобщать, но такое поведение может свидетельствовать о том, что жители приграничной территории просто устали от жизни фактически в условиях военного положения, чрезмерного присутствия армии и полиции", – сказал польский журналист.
Мачей Вишнёвский также подчеркнул, что направление на борьбу с нелегальной миграцией именно армейских подразделений является крайне опасным, поскольку польские военные ныне получили право использовать оружие против практически невооружённых людей.
"Это очень большой риск, потому что на границе может пролиться кровь. С моей точки зрения, для противодействия нелегальным мигрантам вполне достаточно полиции. Но армейское командование решило в рамках одной операции объединить усиление охраны границы и подготовку к отбитию гипотетического наступления. На мой взгляд, это идиотизм, но такая ныне в Польше атмосфера", – резюмировал редактор портала Strajk.
Стоит отметить, что 15 июля недавно назначенный глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его страна готова к диалогу с Польшей по ситуации на польско-белорусской границе. "Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, и Лукашенко
на это настроен", – сказал Рыженков. Однако, по словам главы белорусской дипломатии, "польской стороне не очень интересно решение этого вопроса". Это подтвердили и последующие заявления главы польского военного ведомства.
Таким образом, Варшава
оказалась для Минска
менее сговорчивым соседом, чем Киев
. Напомню, 16 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной
всю роль выполнили военные, которые "работали дипломатическим языком".
"Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи. Однако для Польши, судя по всему, придётся подыскивать более весомые аргументы.