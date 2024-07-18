https://ukraina.ru/20240718/1056326272.html

Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями

Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями - 18.07.2024 Украина.ру

Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями

В Польше объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных под предлогом борьбы с нелегальной миграцией. Однако эта попытка улучшить имидж польской армии может иметь далеко идущие последствия.

2024-07-18T10:46

2024-07-18T10:46

2024-07-18T10:58

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томаш семоняк

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В среду, 17 июля, в Министерстве обороны Польши состоялась совместная пресс-конференция вице-премьера, министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, а также главы МВД и координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка, посвящённая совместным действиям двух министерств по укреплению восточной границы Польши. Однако на самом деле речь шла только о польско-белорусской границе, куда Косиняк-Камыш на протяжении двух ближайших недель пообещал перебросить дополнительно 17 тысяч военных."С 1 августа будет действовать новая миссия. Будут завершены две ныне осуществляемые операции – одна учебная, другая – по охране границы. Будет создана одна операция "Безопасное Подляшье", в которой будет участвовать до 17 тысяч военнослужащих", – заявил он. Срок окончания новой операции обозначен не был.Министр сообщил, что за проведение операции будет отвечать 18-я механизированная дивизия Вооружённых сил Польши, командование которой находится в городе Седльце. При этом в Люблине, который находится вблизи к польско-украинской и польско-белорусской границе, дислоцирована одна механизированная бригада этой дивизии, а с конца 2023 года там же формируется ещё одна. Кроме того, в Бялой Подляской напротив Бреста размещён специальный разведывательный батальон 18-й мехдивизии."Идёт крупнейшая гибридная война с момента возникновения этого понятия. Такой атаки на Польшу никогда не было. Она проявляется в попытках пересечения границы, в диверсиях, в том числе и в киберпространстве. Таков опыт последних недель и месяцев, который привёл к необходимости ещё большей координации деятельности по обеспечению безопасности границ.За это время была проведена модернизация индивидуальных средств, а также бронетехники, транспортных средств и медицинских машин, обеспечивающих безопасность солдат и офицеров. Использование для патрулирования границы новых подразделений войск быстрого реагирования, а также солдат спецназа и военной полиции даёт результаты", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.Пресс-конференция явно была призвана улучшить поблекший в последнее время имидж польских Вооружённых сил. Так, в конце мая один солдат из армейских подразделений, приданных Пограничной службе Польши, был тяжело ранен ножом, а ещё двое его коллег получили множественные раны лица – их избили ветками деревьев и забросали камнями. В обоих случаях нападавшими были нелегальные мигранты, которые без проблем преодолели сооружённый польскими властями за сотни миллионов злотых забор на границе с Белоруссией.Эти инциденты вызвали резкую критику Минобороны как со стороны политиков, так и СМИ. Их попытались купировать расширением прав польских военнослужащих на применения оружия – в том числе против безоружных людей.Однако в начале июля появилась новое направление атаки на министра обороны Польши – мол, его ведомство никак не реагирует на "агрессивные шаги со стороны Белоруссии". Под этим подразумевались совместные учения спецназа Белоруссии и Китая "Атакующий орёл", которые 8 июля начались на полигоне "Брестский" – в 40 километрах от украинской и в 30 километрах от польской границы. Неудивительно, что пресс-конференция была назначена на 17 июля, когда учения вошли в активную фазу.Однако за несколько дней до появления Владислава Косиняка-Камыша перед журналистами произошло событие, которое явно и вынудило министра обороны пригласить на пресс-конференцию своего коллегу из МВД Томаша Семоняка. Дело в том, что в минувшие выходные в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белорусией, произошла перепалка и потасовка между местной молодежью и расквартированными на границе солдатами.На роликах, появившихся в интернете, видно, как группа парней и девушек останавливает армейскую машину и подходит к солдатам, несущим службу. Слышатся выкрики "еб*л я вашу стену", "п*здуйте отсюда", "еб*ные псы". После этого начинается толкотня, причём в первых рядах молодёжи – девушки. Когда солдаты отступили, одна из девушек выбежала наперёд, спустила трусики и продемонстрировала военным свои ягодицы."В ночь с 13 на 14 июля 2024 года солдаты, дежурившие на границе, подверглись нападению группы из примерно 20 человек. Среди прочего, имело место нарушение телесной неприкосновенности солдат, оплевывание их формы, показ оскорбительных жестов и выкрикивание вульгарных выражений. Пограничная служба, военная и гражданская полиция были немедленно проинформированы об инциденте и ведут расследование. В настоящее время допрошены 17 человек", – было сказано в заявлении Министерства обороны Польши в минувший понедельник.А на пресс-конференции в среду министр внутренних дел Польши назвал произошедшее в Вычулках "скандальным, представляющим собой взрыв глупости, алкоголя и хамства". Томаш Семоняк заявил, что полиция совместно с прокуратурой расследуют, имел ли инцидент "больший подтекст относительно ситуации на границе". В свою очередь, министр обороны Польши заверил, что "все те, кто будет каким-либо образом оскорблять солдат польской армии и офицеров, защищающих польскую границу, столкнутся с последствиями".Позже в полиции Подляшского воеводства сообщили, что выписано 15 штрафов за нарушение общественного порядка и перекрытие движения, двум людям предъявлены официальные подозрения по этому поводу. Также ведётся расследование в связи с оскорблением и нарушением неприкосновенности военнослужащего.Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру главный редактор польского портала Strajk.pl Мачей Вишнёвский, анонсированная министром обороны Польши переброска 17 тысяч военных на границу с Белоруссией выглядит достаточно странно."На самой границе будут находиться 8 тысяч, остальные – на некотором отдалении, но в готовности на протяжении 48 часов прибыть на польско-белорусскую границу. Однако если эти армейские силы действительно призваны противостоять нелегальному пересечению границы мигрантами, то это выглядит как стрельба из пушки по воробьям. 17 тысяч военных против сотен безоружных людей – это как-то слишком. Если же эти подразделения нацелены против бродящего по умам польского командования "наступления белорусской армии", то это слишком мало. Потому что если такое наступление состоялось бы – во что я лично абсолютно не верю, – то в нём приняли бы участие и русские военные", – отметил Вишнёвский.Он обратил внимание на то, что операция "Безопасное Подляшье" означает сохранение напряжённой ситуации на польско-белорусской границе, и гражданское население в приграничной зоне будет и дальше испытывать трудности в повседневной жизни."Подтверждение этому – и недавний инцидент, когда группа не очень трезвой молодёжи нецензурно оскорбляла военных, бросала в них бутылки и вообще вела себя недостойно. Часть польских комментаторов ныне требуют чуть ли не расстрелов для этих молодых идиотов. Я не хотел бы обобщать, но такое поведение может свидетельствовать о том, что жители приграничной территории просто устали от жизни фактически в условиях военного положения, чрезмерного присутствия армии и полиции", – сказал польский журналист.Мачей Вишнёвский также подчеркнул, что направление на борьбу с нелегальной миграцией именно армейских подразделений является крайне опасным, поскольку польские военные ныне получили право использовать оружие против практически невооружённых людей."Это очень большой риск, потому что на границе может пролиться кровь. С моей точки зрения, для противодействия нелегальным мигрантам вполне достаточно полиции. Но армейское командование решило в рамках одной операции объединить усиление охраны границы и подготовку к отбитию гипотетического наступления. На мой взгляд, это идиотизм, но такая ныне в Польше атмосфера", – резюмировал редактор портала Strajk.Стоит отметить, что 15 июля недавно назначенный глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что его страна готова к диалогу с Польшей по ситуации на польско-белорусской границе. "Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, и Лукашенко на это настроен", – сказал Рыженков. Однако, по словам главы белорусской дипломатии, "польской стороне не очень интересно решение этого вопроса". Это подтвердили и последующие заявления главы польского военного ведомства.Таким образом, Варшава оказалась для Минска менее сговорчивым соседом, чем Киев. Напомню, 16 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, которые "работали дипломатическим языком"."Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи. Однако для Польши, судя по всему, придётся подыскивать более весомые аргументы.О том, что думают власти Польши о конфликте в Европе - в статье Президент Польши назвал условие при котором война НАТО с РФ окажется "невероятно близка"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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польша, белоруссия, брест, томаш семоняк, александр лукашенко, мвд, минобороны, украина.ру, эксклюзив