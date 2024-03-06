Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя - 06.03.2024 Украина.ру
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Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя - 06.03.2024 Украина.ру
Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
Победа в Авдеевке обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций. Когда украинцы откажутся воевать, тогда мы приблизимся к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-03-06T04:00
2024-03-06T04:00
новости
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всу
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авдеевка
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Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, рассказал историк.Сейчас с нашей стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, добавил он.Киевский режим больше настроен на пиар, а не на реальные боевые действия. После отстранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного ВСУ нужны маленькие, но громкие сомнительные "достижения" вроде потопленных кораблей или сбитых самолетов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html
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новости, вс рф, всу, фронт, оборона, наступление, сво, авдеевка, украина, россия
Новости, ВС РФ, ВСУ, фронт, оборона, наступление, СВО, Авдеевка, Украина, Россия

Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя

04:00 06.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Победа в Авдеевке обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций. Когда украинцы откажутся воевать, тогда мы приблизимся к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, рассказал историк.
"В Авдеевке у нас котла не получилось. Да, ВСУ понесли там потери, но "золотой мост" (когда при отступлении противник теряет большую часть своих сил) мы им не создали. В окружение у них попали сотни людей. Это ощутимые, но не критичные потери", - отметил публицист.
Сейчас с нашей стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, добавил он.
Киевский режим больше настроен на пиар, а не на реальные боевые действия. После отстранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного ВСУ нужны маленькие, но громкие сомнительные "достижения" вроде потопленных кораблей или сбитых самолетов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вчера, 15:44
Алексей Самойлов: Пока ВСУ допрыгают до Покровска, Россия подготовит четыре средства для подавления СШАИздаваемый Минобороны РФ журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Мы научимся воевать": историк объяснил, почему в СВО важно ошеломить противника и минимизировать потери
04:20"Нам это будет на руку": эксперт раскрыл, как Сырскому дали карт-бланш для пиара и он сразу сдал Авдеевку
04:00Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
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