Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Победа в Авдеевке обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций. Когда украинцы откажутся воевать, тогда мы приблизимся к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, рассказал историк.
"В Авдеевке у нас котла не получилось. Да, ВСУ понесли там потери, но "золотой мост" (когда при отступлении противник теряет большую часть своих сил) мы им не создали. В окружение у них попали сотни людей. Это ощутимые, но не критичные потери", - отметил публицист.
Сейчас с нашей стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, добавил он.
Киевский режим больше настроен на пиар, а не на реальные боевые действия. После отстранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного ВСУ нужны маленькие, но громкие сомнительные "достижения" вроде потопленных кораблей или сбитых самолетов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.
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