https://ukraina.ru/20240306/1053717033.html

Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя

Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя - 06.03.2024 Украина.ру

Приведет к развалу фронта: эксперт сообщил, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя

Победа в Авдеевке обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций. Когда украинцы откажутся воевать, тогда мы приблизимся к победе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T04:00

2024-03-06T04:00

2024-03-06T04:00

новости

вс рф

всу

фронт

оборона

наступление

сво

авдеевка

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/75/1033407529_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_cf93eedc199227b8c04cb94bdc13f087.jpg

Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, рассказал историк.Сейчас с нашей стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, добавил он.Киевский режим больше настроен на пиар, а не на реальные боевые действия. После отстранения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного ВСУ нужны маленькие, но громкие сомнительные "достижения" вроде потопленных кораблей или сбитых самолетов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html

авдеевка

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, всу, фронт, оборона, наступление, сво, авдеевка, украина, россия