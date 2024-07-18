Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов - 18.07.2024 Украина.ру
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Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов
Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов - 18.07.2024 Украина.ру
Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб,... Украина.ру, 18.07.2024
2024-07-18T11:54
2024-07-18T11:54
видео
f-16
туск дональд
дональд трамп
украина
россия
сша
сво
спецоперация
авиабомбы
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб, допустивших покушение на Дональда Трампа, оценил ситуацию на фронте и объяснил, как решить проблемы с украинскими беспилотниками и с поставками киевскому режиму истребителей F-16. 00:28 – о покушении на Дональда; 02:43 – почему спецслужбы США проморгали покушение на Трампа? 05:09 – насколько принципиально победить Украину до выборов президента США? 06:19 – о ходе СВО; 10:48 – о причинах успеха российских беспилотников; 12:08 – ФАБ-3000 это предел или только первый шаг? 15:50 – как Россия купирует проблему украинских беспилотников, артиллерии и американских F-16? 20:26 – может ли Донецкое направление стать главным в процессе наступления ВС РФ? 21:22 – понадобится ли в России новая волна мобилизации?
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видео, f-16, туск дональд, дональд трамп, украина, россия, сша, сво, спецоперация, авиабомбы, вс рф, всу, новые регионы, донбасс, мобилизация, видео
Видео, F-16, Туск Дональд, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, СВО, Спецоперация, авиабомбы, ВС РФ, ВСУ, Новые регионы, Донбасс, мобилизация

Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов

11:54 18.07.2024
 
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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб, допустивших покушение на Дональда Трампа, оценил ситуацию на фронте и объяснил, как решить проблемы с украинскими беспилотниками и с поставками киевскому режиму истребителей F-16.
00:28 – о покушении на Дональда;
02:43 – почему спецслужбы США проморгали покушение на Трампа?
05:09 – насколько принципиально победить Украину до выборов президента США?
06:19 – о ходе СВО;
10:48 – о причинах успеха российских беспилотников;
12:08 – ФАБ-3000 это предел или только первый шаг?
15:50 – как Россия купирует проблему украинских беспилотников, артиллерии и американских F-16?
20:26 – может ли Донецкое направление стать главным в процессе наступления ВС РФ?
21:22 – понадобится ли в России новая волна мобилизации?
 
ВидеоF-16Туск ДональдДональд ТрампУкраинаРоссияСШАСВОСпецоперацияавиабомбыВС РФВСУНовые регионыДонбассмобилизация
 
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