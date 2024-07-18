https://ukraina.ru/20240718/1056328841.html

Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов

Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов - 18.07.2024 Украина.ру

Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов

Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб,... Украина.ру, 18.07.2024

2024-07-18T11:54

2024-07-18T11:54

2024-07-18T11:54

видео

f-16

туск дональд

дональд трамп

украина

россия

сша

сво

спецоперация

авиабомбы

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Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб, допустивших покушение на Дональда Трампа, оценил ситуацию на фронте и объяснил, как решить проблемы с украинскими беспилотниками и с поставками киевскому режиму истребителей F-16. 00:28 – о покушении на Дональда; 02:43 – почему спецслужбы США проморгали покушение на Трампа? 05:09 – насколько принципиально победить Украину до выборов президента США? 06:19 – о ходе СВО; 10:48 – о причинах успеха российских беспилотников; 12:08 – ФАБ-3000 это предел или только первый шаг? 15:50 – как Россия купирует проблему украинских беспилотников, артиллерии и американских F-16? 20:26 – может ли Донецкое направление стать главным в процессе наступления ВС РФ? 21:22 – понадобится ли в России новая волна мобилизации?

украина

россия

сша

донбасс

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