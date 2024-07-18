https://ukraina.ru/20240718/1056328841.html
Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов
Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов - 18.07.2024 Украина.ру
Что начнётся, если истребители F-16 будут слетать прямо с дорог Украины – полковник Насонов
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб,... Украина.ру, 18.07.2024
2024-07-18T11:54
2024-07-18T11:54
2024-07-18T11:54
видео
f-16
туск дональд
дональд трамп
украина
россия
сша
сво
спецоперация
авиабомбы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056328578_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cc08567c396e622ae2557f03942f2e5.jpg.webp
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб, допустивших покушение на Дональда Трампа, оценил ситуацию на фронте и объяснил, как решить проблемы с украинскими беспилотниками и с поставками киевскому режиму истребителей F-16. 00:28 – о покушении на Дональда; 02:43 – почему спецслужбы США проморгали покушение на Трампа? 05:09 – насколько принципиально победить Украину до выборов президента США? 06:19 – о ходе СВО; 10:48 – о причинах успеха российских беспилотников; 12:08 – ФАБ-3000 это предел или только первый шаг? 15:50 – как Россия купирует проблему украинских беспилотников, артиллерии и американских F-16? 20:26 – может ли Донецкое направление стать главным в процессе наступления ВС РФ? 21:22 – понадобится ли в России новая волна мобилизации?
украина
россия
сша
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/12/1056328578_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30989383e0d28010c391db5087069702.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, f-16, туск дональд, дональд трамп, украина, россия, сша, сво, спецоперация, авиабомбы, вс рф, всу, новые регионы, донбасс, мобилизация, видео
Видео, F-16, Туск Дональд, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, СВО, Спецоперация, авиабомбы, ВС РФ, ВСУ, Новые регионы, Донбасс, мобилизация
Полковник запаса, ветеран боевых действий, эксперт комплексной безопасности Роман Насонов в эфире Украина.ру прокомментировал бессилие американских спецслужб, допустивших покушение на Дональда Трампа, оценил ситуацию на фронте и объяснил, как решить проблемы с украинскими беспилотниками и с поставками киевскому режиму истребителей F-16.
00:28 – о покушении на Дональда;
02:43 – почему спецслужбы США проморгали покушение на Трампа?
05:09 – насколько принципиально победить Украину до выборов президента США?
10:48 – о причинах успеха российских беспилотников;
12:08 – ФАБ-3000 это предел или только первый шаг?
15:50 – как Россия купирует проблему украинских беспилотников, артиллерии и американских F-16?
20:26 – может ли Донецкое направление стать главным в процессе наступления ВС РФ?
21:22 – понадобится ли в России новая волна мобилизации?