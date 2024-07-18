Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ - 18.07.2024 Украина.ру
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Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ - 18.07.2024 Украина.ру
Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Приток добровольцев в армию не ослабевает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-18T05:30
2024-07-18T05:30
новости
россия
киев
доброволец
мобилизация
вс рф
армия
бойцы
резервы
украина
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Понадобится ли армии РФ еще одна мобилизация, как будет решаться вопрос с ротацией и увеличением численности группировок ВС РФ - это важный вопрос, который действительно волнует общество, рассказал эксперт.В 2024 году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть, отметил ветеран.Вероятно, Донецкое направление станет главным направлением удара ВС РФ. Очень важно освободить этот российский регион, который находится под оккупацией Киева. А потом военные продолжат отодвигать вражеские формирования от границ РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру
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киев
армия
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новости, россия, киев, доброволец, мобилизация, вс рф, армия, бойцы, резервы, украина, граница, донецкое направление, всу
Новости, Россия, Киев, доброволец, мобилизация, ВС РФ, Армия, бойцы, резервы, Украина, граница, Донецкое направление, ВСУ

Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ

05:30 18.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Приток добровольцев в армию не ослабевает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Понадобится ли армии РФ еще одна мобилизация, как будет решаться вопрос с ротацией и увеличением численности группировок ВС РФ - это важный вопрос, который действительно волнует общество, рассказал эксперт.
В 2024 году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть, отметил ветеран.
"Самое главное, что приток добровольцев в армию не ослабевает. У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим", - подчеркнул Насонов.
Вероятно, Донецкое направление станет главным направлением удара ВС РФ. Очень важно освободить этот российский регион, который находится под оккупацией Киева. А потом военные продолжат отодвигать вражеские формирования от границ РФ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру
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