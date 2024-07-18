https://ukraina.ru/20240718/1056306204.html

Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ

Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ - 18.07.2024 Украина.ру

Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ

Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Приток добровольцев в армию не ослабевает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-18T05:30

2024-07-18T05:30

2024-07-18T05:30

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резервы

украина

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Понадобится ли армии РФ еще одна мобилизация, как будет решаться вопрос с ротацией и увеличением численности группировок ВС РФ - это важный вопрос, который действительно волнует общество, рассказал эксперт.В 2024 году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть, отметил ветеран.Вероятно, Донецкое направление станет главным направлением удара ВС РФ. Очень важно освободить этот российский регион, который находится под оккупацией Киева. А потом военные продолжат отодвигать вражеские формирования от границ РФ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО физической и психологической реабилитации, волонтерской работе, ранениях и мотивации на фронте - в интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, доброволец, мобилизация, вс рф, армия, бойцы, резервы, украина, граница, донецкое направление, всу