Поток добровольцев не ослабевает: эксперт о создании второго эшелона и стратегического резерва армии РФ
Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Приток добровольцев в армию не ослабевает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Понадобится ли армии РФ еще одна мобилизация, как будет решаться вопрос с ротацией и увеличением численности группировок ВС РФ - это важный вопрос, который действительно волнует общество, рассказал эксперт.
В 2024 году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что санитарные и безвозвратные потери армии РФ в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть, отметил ветеран.
"Самое главное, что приток добровольцев в армию не ослабевает. У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим", - подчеркнул Насонов.
Вероятно, Донецкое направление станет главным направлением удара ВС РФ. Очень важно освободить этот российский регион, который находится под оккупацией Киева. А потом военные продолжат отодвигать вражеские формирования от границ РФ, заключил собеседник издания.
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