https://ukraina.ru/20240716/1056275519.html

Хроника энергетической войны: Борьба возобновляемых и природных источников энергии плюс жара в Европе

Хроника энергетической войны: Борьба возобновляемых и природных источников энергии плюс жара в Европе - 16.07.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Борьба возобновляемых и природных источников энергии плюс жара в Европе

Хотя производство ветровой и солнечной энергии в мире выросло почти в два раза с 2019-го по 2023-й, но использование ископаемого топлива продолжало увеличиваться и достигло нового максимума в минувшем году.

2024-07-16T05:23

2024-07-16T05:23

2024-07-16T05:23

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Нефть и газ будут играть важную роль в мировой энергосистеме в ближайшие 25 летСпрос на нефть может снизиться в ближайшие 25 лет, однако она всё ещё будет играть значительную роль в мировой энергетической системе. А спрос на природный газ может как уменьшиться, так и увеличиться. Об этом сказано в энергетическом обзоре нефтяной компании British Petroleum (BP) – BP Energy Outlook-24, который 10 июля анонсировал Спенсер Дейл, главный экономист ВР.Как и в обзоре ВР от 2020 года, лейтмотив состоит в том, что роль ископаемого топлива в мире понизится, и это компенсируется увеличением доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ростом роли электроэнергии. ‎Однако оптимизма по снижению роли ископаемого топлива четыре года назад было гораздо больше: тогда было три сценария будущего мировой энергетики, а в 2024 году – только два.Представленные в обзоре BP Energy Outlook-24 сценарии "Текущая траектория" и "Чистый ноль" служат для изучения скорости и формы перехода к энергетике до 2050 года, и для содействия формированию стратегии устойчивого развития."Текущая траектория" призвана отразить широкий путь, по которому в настоящее время движется глобальная энергетическая система, а "Чистый ноль" исследует, как могут измениться различные элементы энергетической системы, чтобы добиться существенного сокращения выбросов углекислого газа.В обоих сценариях обсуждаются общие тенденции, включая быстрый рост энергии ветра и солнца, а также снижение значимости ископаемого топлива. Отмечены также тенденции, которые в большей степени зависят от темпов переходного периода, включая использование биотоплива и низкоуглеродистого водорода.Сравнение двух сценариев позволяет изучить, что необходимо изменить, чтобы перейти от нынешнего относительно медленного, неглубокого и географически неравномерного пути декарбонизации к более быстрому глобальному переходу, который можно считать соответствующим Парижским климатическим целям, отмечено в обзоре ВР.В нём также прогнозируется, что для сохранения роли нефти придется больше вкладываться в развитие технологий по её добыче. Уменьшение спроса на нефть в первую очередь будет связано с повышением эффективности автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания, а также с расширением электрификации транспорта.При этом в последние годы спрос на нефть рос ежегодно в среднем на примерно 0,5 млн баррелей в сутки, главным образом из-за увеличения потребления в развивающихся экономиках и роста потребности в нефтехимическом сырье. В то же время в развитых экономиках использование нефти продолжало снижаться на протяжении большей части последних двух десятилетий. Инвестиции в добычу нефти и газа в 2023 году составили 550 миллиардов долларов, добыча при этом выросла, хотя инвестиции оказались ниже пикового уровня начала 2010-х годов.По мнению авторов обзора, спрос на природный газ в течение следующих 25 лет может как увеличиться, так и уменьшиться – в зависимости от скорости энергетического перехода. Потребление природного газа растет в развивающихся экономиках, но быстрый энергетический переход может привести к уменьшению спроса на природный газ в пользу энергии с низким углеродным следом.Отмечено также, что растущий спрос на природный газ в стремительно развивающихся азиатских странах и проблемы с поставками из России в Европу увеличили значение сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Спрос на СПГ за последние пять лет вырос в восемь раз быстрее, чем общее потребление природного газа, а Россия стала одним из ведущих его поставщиков в мире.При этом инвестиции в низкоуглеродную энергетику росли на 50% с 2019 года, и составили около 1,9 триллиона долларов в 2023-м, сосредоточившись в основном в развитых экономиках и Китае. Основная часть этих инвестиций направлена в ВИЭ, причём производство ветровой и солнечной энергии выросло почти в два раза с 2019 по 2023 годы.Однако рост выработки энергии из низкоуглеродных источников оказался недостаточным для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию, и использование ископаемого топлива продолжало увеличиваться – оно достигло нового максимума в 2023 году, главным образом из-за роста спроса на нефть.Эксперты ВР считают, что чем дольше откладывается решительное сокращение выбросов на устойчивой основе, тем больше риск дорогостоящей корректировки в будущем. "Амбиции и поддержка энергетического перехода увеличились, однако требуются дальнейшие глобальные политические действия для достижения пути, согласующегося с Парижским климатическим соглашением", – отмечено в BP Energy Outlook-24.Единственный НПЗ в Прибалтике планирует увеличить поставки топлива на УкраинуЕдинственный в странах Прибалтики Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), управляемый Orlen Lietuva (дочка польского энергетического концерна PKN Orlen), в два раза увеличит мощность терминала на железнодорожной станции Моцкава на границе с Польшей для наращивания поставок топлива на Украину. Об этом 12 июля сообщил представитель Orlen Lietuva Томас Дигайтис.По его словам, в настоящее время из-за разной ширины железнодорожной колеи в Литве и Польше терминал позволяет перегрузить 90 тысяч тонн бензина и дизельного топлива в месяц, а после расширения объем перегрузки составит 170 тысяч тонн. Проект планируется реализовать до конца 2024 года, при этом сумму инвестиций в расширение терминала в Моцкаве представитель Orlen Lietuva не уточнил.Мажейкяйский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом в странах Прибалтики. Он обеспечивает поставки нефтепродуктов на рынки Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Украины. Объёмы продаж Украине продукции Orlen Lietuva в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличились на 68,6%, до 624 тысяч тонн.Проектная мощность НПЗ составляет 10 млн тонн сырой нефти в год, фактическая - 8 млн т/год. Изначально Мажейкяйский НПЗ был рассчитан на переработку российской нефти сорта Urals, поставляемой по магистральному нефтепроводу "Дружба". В условиях пандемии COVID-19 в 2020 году, когда объемы переработки упали, на НПЗ прошли успешные испытания работы с другими сортами нефти, в том числе казахстанской CPC Blend и североморской Brent. В октябре 2021 года сообщалось, что Мажейкяйский НПЗ снизил долю перерабатываемой российской нефти со 100% до 70%.В настоящее время PKN Orlen реализует на Мажейкяйском НПЗ проект по увеличению глубины переработки нефти. Проект Bottom of the Barrel (BoB) предполагает строительство установки глубокой переработки нефти, что позволит значительно сократить или отказаться от выпуска мазута и приблизиться по индексу технологической сложности Нельсона к лучшим в мире. Планировалось, что выход высокорентабельных светлых нефтепродуктов вырастет с нынешних 73% до более чем 86%. Однако открытой информации о ходе реализации проекта ВоВ нет.Жара может сократить европейскую нефтепереработку на миллион баррелей в суткиТемпература воздуха в Европе растет, скоро она может стать причиной сокращения производства на нефтеперерабатывающих заводах в регионе. Об этом 12 июля сообщило американское агентство Bloomberg. В настоящее время температура на европейском континенте выше сезонных норм, и в ближайшее время ситуация будет только усугубляться.В частности, испанская компания Repsol заявила, что некоторые её НПЗ могут ограничить работу из-за жары, хотя в целом они рассчитаны на высокие температуры. Польский концерн PKN Orlen сообщил, что НПЗ в Гданьске и Плоцке смогут работать при температуре воздуха до +36, но в Варшаве уже была зафиксирована температура в +35. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Швеции, принадлежащий компании Preem, также заявил, что изменение климата затрудняет производство топлива.В аналитической компании Macquarie Group напомнили, что в 2023 году перебои в работе европейских НПЗ из-за жары составляли 1 миллион баррелей в сутки, то есть около 10% от всего перерабатываемого сырья. Такие же потери можно ожидать и ныне.Причины возникшей ситуации, по мнению агентства, состоят в том, что европейские НПЗ были спроектированы в 1960-70- года, но с тех пор климат стал жарче. При этом более новые предприятия Ближнего Востока лучше справляются с высокими температурами, отмечает Bloomberg.Усугубило проблему изменение сортов сырой нефти, которую используют европейские заводы после вступления в силу эмбарго в отношении российского сырья. Если сырая нефть, используемая на НПЗ, дает особенно высокий выход более легких фракций, это может вызвать трудности при высоких температурах, поскольку требуется больше охлаждения в процессе переработки. Большинство же европейских заводов строились под переработку российской нефти сорта Urals, но в настоящее время им приходится смешивать другие сорта.По словам аналитиков компании Kpler, в 2024 году стабильный приток "тяжелых" баррелей из Латинской Америки улучшил ситуацию на европейских НПЗ. Но США продолжают отправлять в регион рекордные объемы малосернистой, легкой нефти сорта WTI, которая отличается высоким выходом нафты (лигроина, или нефтяного спирта).Напомним, что "потолок цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель был введен Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряда присоединившихся стран) 5 декабря 2022 года, синхронно с эмбарго ЕС. С 5 февраля 2023 года установлен также потолок цен на российские нефтепродукты, который для премиальных нефтепродуктов составляет 100 долларов за баррель, а для нефтепродуктов, имеющих скидку к нефти – 45 долларов за баррель."Потолок цен" реализован путём запрета на предоставление технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование, связанных с морской перевозкой в третьи страны российских нефти и нефтепродуктов, если они приобретены по цене, выше потолочной. Однако Россия легко обошла этот "потолок", перенаправив поставки на Восток и сформировав "теневой флот", который не зависит от услуг западных компаний.

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Олег Хавич

украина, россия, прибалтика, нпз, bloomberg, ес, brent