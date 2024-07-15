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В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"

В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат" - 15.07.2024 Украина.ру

В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"

Командиры 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гандзюка относятся бесчеловечно к солдатам украинской армии, пренебрегая жизнью и здоровьем личного состава. С такой жалобой лично к Владимиру Зеленскому обратились военнослужащие ВСУ

2024-07-15T10:46

2024-07-15T10:46

2024-07-15T10:50

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"Прошу вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих", — пожаловалась парамедик Екатерина Полищук, которая ранее состояла в рядах этой мотопехотной бригады. Указывала на безразличие командования по отношению к солдатам и глава медслужбы спецбатальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. "Уважаемое командование, как долго мы будем вынуждены терять наших раненых бойцов из-за безразличия к их жизням и зацикленности на бумагах "старшего начальника?", – написала она в сети. Главком украинской армии Александр Сырский обратил внимание на жалобы, начата проверка, сообщили в Генштабе. Напомним, с ноября 2023 года и по сегодня на Украине продолжается расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе, начатое после нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Фактически это дело "развалилось в суде".Подробнее о том, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, генштаб, александр сырский, всу, сво, потери всу