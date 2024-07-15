В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат" - 15.07.2024 Украина.ру
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В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат" - 15.07.2024 Украина.ру
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
Командиры 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гандзюка относятся бесчеловечно к солдатам украинской армии, пренебрегая жизнью и здоровьем личного состава. С такой жалобой лично к Владимиру Зеленскому обратились военнослужащие ВСУ
2024-07-15T10:46
2024-07-15T10:50
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"Прошу вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих", — пожаловалась парамедик Екатерина Полищук, которая ранее состояла в рядах этой мотопехотной бригады. Указывала на безразличие командования по отношению к солдатам и глава медслужбы спецбатальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. "Уважаемое командование, как долго мы будем вынуждены терять наших раненых бойцов из-за безразличия к их жизням и зацикленности на бумагах "старшего начальника?", – написала она в сети. Главком украинской армии Александр Сырский обратил внимание на жалобы, начата проверка, сообщили в Генштабе. Напомним, с ноября 2023 года и по сегодня на Украине продолжается расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе, начатое после нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Фактически это дело "развалилось в суде".Подробнее о том, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вооруженные силы украины, генштаб, александр сырский, всу, сво, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Александр Сырский, ВСУ, СВО, потери ВСУ

В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"

10:46 15.07.2024 (обновлено: 10:50 15.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Командиры 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гандзюка относятся бесчеловечно к солдатам украинской армии, пренебрегая жизнью и здоровьем личного состава. С такой жалобой лично к Владимиру Зеленскому обратились военнослужащие ВСУ
"Прошу вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих", — пожаловалась парамедик Екатерина Полищук, которая ранее состояла в рядах этой мотопехотной бригады.
Указывала на безразличие командования по отношению к солдатам и глава медслужбы спецбатальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
"Уважаемое командование, как долго мы будем вынуждены терять наших раненых бойцов из-за безразличия к их жизням и зацикленности на бумагах "старшего начальника?", – написала она в сети.
Главком украинской армии Александр Сырский обратил внимание на жалобы, начата проверка, сообщили в Генштабе.
"Сырским принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ", – уточнила пресс-служба.
Напомним, с ноября 2023 года и по сегодня на Украине продолжается расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе, начатое после нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Фактически это дело "развалилось в суде".
Подробнее о том, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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