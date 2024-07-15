https://ukraina.ru/20240715/1056260335.html
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат" - 15.07.2024 Украина.ру
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
Командиры 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гандзюка относятся бесчеловечно к солдатам украинской армии, пренебрегая жизнью и здоровьем личного состава. С такой жалобой лично к Владимиру Зеленскому обратились военнослужащие ВСУ
2024-07-15T10:46
2024-07-15T10:46
2024-07-15T10:50
новости
украина
вооруженные силы украины
генштаб
александр сырский
всу
сво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081562_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_90819a187451c1fe1fc2b4f699176fbd.jpg
"Прошу вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих", — пожаловалась парамедик Екатерина Полищук, которая ранее состояла в рядах этой мотопехотной бригады. Указывала на безразличие командования по отношению к солдатам и глава медслужбы спецбатальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова. "Уважаемое командование, как долго мы будем вынуждены терять наших раненых бойцов из-за безразличия к их жизням и зацикленности на бумагах "старшего начальника?", – написала она в сети. Главком украинской армии Александр Сырский обратил внимание на жалобы, начата проверка, сообщили в Генштабе. Напомним, с ноября 2023 года и по сегодня на Украине продолжается расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе, начатое после нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Фактически это дело "развалилось в суде".Подробнее о том, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ читайте в интервью военного аналитика журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240612/1055609396.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081562_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f8e21cb151bb72f89216970341a1c67d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, генштаб, александр сырский, всу, сво, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Александр Сырский, ВСУ, СВО, потери ВСУ
В мотопехотной бригаде ВСУ произошел скандал из-за "пренебрежения жизнью солдат"
10:46 15.07.2024 (обновлено: 10:50 15.07.2024)
Командиры 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Гандзюка относятся бесчеловечно к солдатам украинской армии, пренебрегая жизнью и здоровьем личного состава. С такой жалобой лично к Владимиру Зеленскому обратились военнослужащие ВСУ
"Прошу вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действия, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих", — пожаловалась парамедик Екатерина Полищук, которая ранее состояла в рядах этой мотопехотной бригады.
Указывала на безразличие командования по отношению к солдатам и глава медслужбы спецбатальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
"Уважаемое командование, как долго мы будем вынуждены терять наших раненых бойцов из-за безразличия к их жизням и зацикленности на бумагах "старшего начальника?", – написала она в сети.
Главком украинской армии Александр Сырский обратил внимание на жалобы, начата проверка, сообщили в Генштабе.
"Сырским принято решение относительно выезда в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ", – уточнила пресс-служба.
Напомним, с ноября 2023 года и по сегодня на Украине продолжается
расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе, начатое после нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области. Фактически это дело "развалилось в суде".