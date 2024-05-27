На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ
17:50 27.05.2024 (обновлено: 17:57 27.05.2024)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе на Украине продолжается с момента нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, то есть с ноября прошлого года
Речь идет о высокоточном ударе российского "Искандера" по месту награждения солдат ВСУ в селе Заречное Запорожской области. По данным украинской стороны, тогда погибли 19 солдат, получили ранения 41 военнослужащий.
Как сообщает Офис генпрокурора Украины, "комплекс следственных и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки" продолжается.
Пока следователи изъяли лишь телефон и пару ноутбуков у командира реактивной артиллерийской батареи, пишет "Главком", ссылаясь на Госбюро расследований. За шесть месяцев специалисты нашли некое "шпионское программное обеспечение" при помощи которого российская армия и узнала, где будет находится группа военнослужащих.
Помимо командира, следователи допрашивали и замкомадира разведроты ВСУ по морально-психологическому обеспечению, который знал о том, где будут солдаты 128 отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года.
Также в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника ВСУ Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении, поскольку он с третьего по седьмое ноября 2023 года не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны.
"В итоге это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей)", – говорится в публикации.
Примечательно, что в это же время на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, которая напрямую связана с запорожским инцидентом, с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ.
"В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", – пишет автор.
В качестве примера он приводит случай, когда "лучших артиллеристов собрали для награждения, выстроили на открытой местности в опасной близости к линии боевого соприкосновения и по ним был нанесен ракетный удар".
Автор петиции напоминает, что Зеленский обещал разобраться в ситуации, однако и через полгода расследование не сдвинулось с мертвой точки.
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