https://ukraina.ru/20240527/1055315711.html

На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ

На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру

На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ

Расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе на Украине продолжается с момента нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, то есть с ноября прошлого года

2024-05-27T17:50

2024-05-27T17:50

2024-05-27T17:57

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Речь идет о высокоточном ударе российского "Искандера" по месту награждения солдат ВСУ в селе Заречное Запорожской области. По данным украинской стороны, тогда погибли 19 солдат, получили ранения 41 военнослужащий. Как сообщает Офис генпрокурора Украины, "комплекс следственных и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки" продолжается. Пока следователи изъяли лишь телефон и пару ноутбуков у командира реактивной артиллерийской батареи, пишет "Главком", ссылаясь на Госбюро расследований. За шесть месяцев специалисты нашли некое "шпионское программное обеспечение" при помощи которого российская армия и узнала, где будет находится группа военнослужащих. Помимо командира, следователи допрашивали и замкомадира разведроты ВСУ по морально-психологическому обеспечению, который знал о том, где будут солдаты 128 отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года. Также в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника ВСУ Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении, поскольку он с третьего по седьмое ноября 2023 года не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. "В итоге это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей)", – говорится в публикации. Примечательно, что в это же время на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, которая напрямую связана с запорожским инцидентом, с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ. "В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", – пишет автор. В качестве примера он приводит случай, когда "лучших артиллеристов собрали для награждения, выстроили на открытой местности в опасной близости к линии боевого соприкосновения и по ним был нанесен ракетный удар". Автор петиции напоминает, что Зеленский обещал разобраться в ситуации, однако и через полгода расследование не сдвинулось с мертвой точки.В интервью "Украина.ру" эксперт подробно объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье.

https://ukraina.ru/20240404/1054280611.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво