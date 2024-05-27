На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240527/1055315711.html
На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ
На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ
Расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе на Украине продолжается с момента нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, то есть с ноября прошлого года
2024-05-27T17:50
2024-05-27T17:57
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276612_0:9:920:527_1920x0_80_0_0_28bebf1e7e3ec8542eb03c332f894aac.jpg.webp
Речь идет о высокоточном ударе российского "Искандера" по месту награждения солдат ВСУ в селе Заречное Запорожской области. По данным украинской стороны, тогда погибли 19 солдат, получили ранения 41 военнослужащий. Как сообщает Офис генпрокурора Украины, "комплекс следственных и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки" продолжается. Пока следователи изъяли лишь телефон и пару ноутбуков у командира реактивной артиллерийской батареи, пишет "Главком", ссылаясь на Госбюро расследований. За шесть месяцев специалисты нашли некое "шпионское программное обеспечение" при помощи которого российская армия и узнала, где будет находится группа военнослужащих. Помимо командира, следователи допрашивали и замкомадира разведроты ВСУ по морально-психологическому обеспечению, который знал о том, где будут солдаты 128 отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года. Также в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника ВСУ Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении, поскольку он с третьего по седьмое ноября 2023 года не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны. "В итоге это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей)", – говорится в публикации. Примечательно, что в это же время на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, которая напрямую связана с запорожским инцидентом, с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ. "В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", – пишет автор. В качестве примера он приводит случай, когда "лучших артиллеристов собрали для награждения, выстроили на открытой местности в опасной близости к линии боевого соприкосновения и по ним был нанесен ракетный удар". Автор петиции напоминает, что Зеленский обещал разобраться в ситуации, однако и через полгода расследование не сдвинулось с мертвой точки.В интервью "Украина.ру" эксперт подробно объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье.
https://ukraina.ru/20240404/1054280611.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276612_104:0:817:535_1920x0_80_0_0_47ef24943bc8191b545f0067656cc222.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СВО

На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ

17:50 27.05.2024 (обновлено: 17:57 27.05.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Расследование по фактам государственной измены и небрежного отношения к военной службе на Украине продолжается с момента нанесения российской армией высокоточного удара по месту дислокации военнослужащих 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, то есть с ноября прошлого года
Речь идет о высокоточном ударе российского "Искандера" по месту награждения солдат ВСУ в селе Заречное Запорожской области. По данным украинской стороны, тогда погибли 19 солдат, получили ранения 41 военнослужащий.
Как сообщает Офис генпрокурора Украины, "комплекс следственных и процессуальных действий с целью обеспечения полного, всестороннего, эффективного и беспристрастного исследования обстоятельств совершения уголовных правонарушений и окончания досудебного расследования в разумные сроки" продолжается.
Пока следователи изъяли лишь телефон и пару ноутбуков у командира реактивной артиллерийской батареи, пишет "Главком", ссылаясь на Госбюро расследований. За шесть месяцев специалисты нашли некое "шпионское программное обеспечение" при помощи которого российская армия и узнала, где будет находится группа военнослужащих.
Помимо командира, следователи допрашивали и замкомадира разведроты ВСУ по морально-психологическому обеспечению, который знал о том, где будут солдаты 128 отдельной горно-штурмовой бригады 3 ноября 2023 года.
Также в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады полковника ВСУ Дмитрия Лысюка был составлен протокол о военном административном правонарушении, поскольку он с третьего по седьмое ноября 2023 года не сообщил (ни устно, ни письменно в виде доклада) о гибели военных руководителю Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

"В итоге это дело развалилось в суде, поскольку прокуратура не собрала достаточно доказательств (не отобрала объяснений у полковника Лысюка, не указала свидетелей)", – говорится в публикации.

Примечательно, что в это же время на сайте Владимира Зеленского появилась петиция, которая напрямую связана с запорожским инцидентом, с просьбой рассмотреть "введение ответственности за сверхбольшие личные потери для офицерского и высшего офицерского состава" ВСУ.
"В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса что приводит к неоправданным потерям личного состава. Прошу рассмотреть введение ответственности за такие случаи и сделать прозрачным для общества (насколько это возможно в данной ситуации) процесс расследования таких дел", – пишет автор.
В качестве примера он приводит случай, когда "лучших артиллеристов собрали для награждения, выстроили на открытой местности в опасной близости к линии боевого соприкосновения и по ним был нанесен ракетный удар".
Автор петиции напоминает, что Зеленский обещал разобраться в ситуации, однако и через полгода расследование не сдвинулось с мертвой точки.
В интервью "Украина.ру" эксперт подробно объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье.
хакер
4 апреля, 04:10
Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГПартизанское движение на Украине не носит массовый характер. Но во время Великой Отечественной войны в нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые работали во вражеском тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:50На Украине уже полгода безрезультатно ищут наводчика удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ
17:46Откуда нанесут новый удар по России? Трифкович о разжигании в Грузии и на Балканах
17:46ВСУ обстреляли Энергодар, пострадали сотрудники "Тепловодоканала"
17:45"Посадить в яму": Кадыров предложил вылечить убивающего украинцев Зеленского
17:32Польша вводит запрет на свободное перемещение российских дипломатов по стране
17:09Зеленскому нужно более $336 млн, но лучше больше, чтобы сбить 3 тысячи КАБов
17:00Уникальные АЭС, больше газа, торговля на миллиарды: как проходит визит Путина в Узбекистан
16:44"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
16:31Проблемы мобилизации на Украине: стоит ли рассчитывать на то, что Киев не справится
16:24Мобилизовали всех: Черниговский драмтеатр сворачивает работу из-за нехватки персонала
15:54Никогда, ничего и никуда. Три разочарования Зеленского от Шольца
15:30Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили
15:00Путин три часа говорил с президентом Узбекистана
14:59Российские войска освободили еще два населенных пункта
14:57"Чтобы лишить детей образования": ВСУ уничтожили сельскую школу в Запорожской области - Рогов
14:56Напряженная обстановка: Бельгия обвинила одну страну в блокировке помощи Украине
14:28Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
13:46Мэр Белгорода подсчитал ущерб из-за атак ВСУ за неделю, губернатор - пустые обещания
13:17Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилу
13:07После Фицо и Раиси: Киселёв рассказал, кто может стать следующей жертвой Запада
Лента новостейМолния