https://ukraina.ru/20260704/vaykule-i-pugacheva-dve-kormilitsy-snova-sobirayut-druzey-potap-nastya-i-dva-inoagenta-iz-izrailya-1081039339.html

Вайкуле и Пугачева. Две "кормилицы" снова собирают друзей: Потап, Настя и два иноагента из Израиля

Вайкуле и Пугачева. Две "кормилицы" снова собирают друзей: Потап, Настя и два иноагента из Израиля - 04.07.2026 Украина.ру

Вайкуле и Пугачева. Две "кормилицы" снова собирают друзей: Потап, Настя и два иноагента из Израиля

Как поживает Лайма Вайкуле? Снова собирает своё "Рандеву"? Как предыдущие четыре года? Да, Лайма не устаёт. Хлопотливо собирает в Юрмале "друзей иноагентов".

2026-07-04T14:00

2026-07-04T14:00

2026-07-04T14:00

культура

россия

израиль

юрмала

алла пугачева

макаревич

максим галкин

нато

лайма вайкуле

эксклюзив

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Компания в ЮрмалеС начала СВО на Лайму пролился небольшой золотой дождь (говорят, что его источником является Михаил Ходорковский*).Лайма "собирает друзей" и натужно пытается сделать что-то похожее на "Новую волну" в Юрмале. "Осваивает бюджеты", как говорят в артистической среде.Получается слабенько. Но цель этого сборища - не провести концерт или конкурс на высоком уровне, не привлечь зрителей или потрясти всех сценическим и вокальным мастерством.Нет, цель совершенно другая - продемонстрировать, как "прекрасно" живут друзья иноагенты за рубежом, как они отлично себя чувствуют, общаются, им весело и смешно."Как здорово, что мы покинули Россию и её "народ, который не исправить"! - как бы говорят они своим появлением в Юрмале."Успешный успех" в ЮрмалеЭто демонстрация "успешного успеха" иноагентов и близких им по духу артистов.На "Рандеву" собираются только те, кто "за Украину" (читай - "за НАТО"): российские иноагенты, украинские артисты, прибалтов зовут выступать.Наверное, позовут того артиста, который 9 мая в эстонском городе Нарва выступил с потрясающим произведением под названием "Мой брат - лесбиянка!"Настоящий праздник в ИвангородеДело в том, что в российском Ивангороде, который стоит напротив эстонской Нарвы (раньше Нарва несколько столетий была городом в составе Российской империи), проводится огромный концерт 9 мая, строят сцену, выводят свет и звук, включают большие экраны.Поют патриотические песни, выступают артисты. А в Нарве толпы народа приходят постоять на стене крепости, посмотреть на концерт в Ивангороде. Плачут, фотографируют, подпевают.Раньше приносили символику Великой Отечественной, фотографии родных, кто воевал. Сегодня многое запрещено, эстонские власти делают все возможное, чтобы эти концерты не приходили смотреть. Людей обыскивают, выписывают штрафы. Но они все равно приходят.И вот в этом году выпустили "своих" артистов для отвлечения внимания. Один из них и спел песню про "брата - лесбиянку".Честно говоря, не хочется даже разбираться, как случилась такая метаморфоза. Брат, видимо, поменял пол?Вот такую "мягкую силу" попытались использовать эстонские власти, впрочем, безуспешно.Такие же, видимо, прибудут и в Юрмалу. Представители "современных европейских ценностей".Кто же будет петь и танцевать и смешить народ "у Лаймы"?Потап, Настя и два иноагента из ИзраиляВ этот раз на фестивале ожидается выступление иноагента Семена Слепакова**, его называют в буклетах "мастер интеллектуальной сатиры".Прибудет подзабытый уже всеми украинский дуэт Потап и Настя Каменских. Раньше они зажигали, это правда. Но теперь про них давно не слышно. Живут где-то в Европе, поженились, уже не зажигают. Для Латвии - сойдёт. Всё равно лучше, чем "брат лесбиянка".Приедет из Израиля иноагент Макаревич**. Недавно иранская ракета попала в его дом (никто не пострадал, лёгкие разрушения), у жены конфисковали машину "на войну". Но Макаревич с женой (кстати, лесбиянкой, она не скрывает этого факта) не печалятся и вовсю прославляют Израиль.Они же всячески ругали и поносили Россию, а жена Макаревича проклинала даже российских врачей - педиатров.Там какая-то сложная "логика".Помогая ребёнку, ты помогаешь армии России! Что-то в таком духе изрыгала Кляйн, бывшая киевлянка Калинина, ныне четвёртая жена Макаревича.За последние два года Израиль убил в Палестине около 60 тысяч мирных жителей, из них почти 30 тысяч - это дети.И что же? Улыбаются и хвалят Израиль и Макаревич, и его супруга.Пугачёва, Юрмала и ТаиландДа, в Юрмале ожидается Алла Пугачева.Ходят слухи о том, что Пугачёва из-за проблем со здоровьем отменила концерт в Таиланде, за который якобы должна была получить два миллиона долларов.Верится в это, честно говоря, с трудом. Ещё весной один из русскоязычных блогеров на Кипре сделал её фото и видео со спины. Пугачёва шла, тяжело опираясь на палочку, еле передвигая ноги.Потом парень подбежал за автографом, чтобы его читатели были уверены: это действительно Пугачева. Та была рада неожиданному вниманию. И даже поделилась секретом "вечной молодости", который льстиво выпрашивал блогер."Ешьте гречневую кашу!" - завещала Алла Борисовна молодёжи и пошкандыбала дальше, стуча палочкой.Алле Пугачёвой уже 77 лет. Она выглядит , как выглядит. Не "зажигает". Какие могут быть концерты в Таиланде?Говорят, что она плохо переносит жару, а иноагент Галкин** увёз её сначала в жаркий Израиль, потом на не менее жаркий Кипр.Пугачёва же мечтает вернуться в подмосковный климат.Но пока что - летняя передышка у "подруги Лаймы".Лайма-"кормилица" и Раймонд ПаулсЛайма, кстати, предлагала выдвинуть Максима Галкина* в президенты России.Чего только Лайма за последние годы не наговорила. Самое потешное - это, конечно, про них с Пугачевой как про двух "кормилиц" России. Якобы они своими концертами "наполняли бюджет".Кстати, народный артист СССР Раймонд Паулс категорически отказался участвовать в "Рандеву" своей соотечественницы.Сказал, что не хочет "испытывать потрясения на старости лет". И добавил: "я не буду смотреть его даже в записи".Потрясение, к сожалению, ожидается не в наслаждении музыкой и супер исполнителями, а ужасающим уровнем "иноагентской вечеринки".Галкин как украинский тамадаГалкин, кстати, отлично себя чувствует. Он нашел себя в новом амплуа: тамада украинских свадеб.Не так давно он провел грандиозную свадьбу в Каннах, где поженились очередная украинская "мисс" из Харькова и владелец украинского онлайн казино.6 миллионов долларов потратили на свадьбу, позвали Меладзе, Рики Мартина и иноагента Галкина. Тот и песенку на украинском спел (хотя его и не просили), и пару тостов псевдо украинских "задвинул". Пришёлся ко двору в среде украинских богачей.И вот - новый украинский "день рождения года", в Монако, и там опять ведущего зовут Максим. Да, да, опять тамада-иноагент.Вспоминается знаменитая строчка из не менее знаменитого хита 90-х: "Тебя, как рыбу, к пиву подают".В "потребительской корзине" украинского олигарха обязательно теперь есть и фигурка Максима - конферансье. И стоит это сомнительное удовольствие недорого - всего 100 тысяч долларов.Для сравнения, Рики Мартин получил 1,5 миллиона долларов за несколько песен в Каннах на свадьбе украинского мошенника.Неизвестно, сколько заплатили за день рождения очередной "мисс Украина" в Монако, но Максим опять старался изо всех сил: и пел, и танцевал.Кто бы мог подумать, что самый богатый шоумен России превратится в обслугу украинских олигархов?Там же танцевала и пела Светлана Лобода, в недавнем прошлом - самая высокооплачиваемая артистка в России, теперь ей запрещён въезд в Россию на 50 лет.До 2072 года не сможет Светлана приехать в Россию. Так же как и Андрей Данилко.Остается только быть на подпевках на корпоративах украинских деятелей.Удивительные парадоксы жизни, конечно.Лободу, кстати, прошлый раз не пустили даже на корпоратив, извините, на "грандиозное шоу" Лаймы Вайкуле в Юрмале.Причина банальная: внутренняя грызня. Одни украинские артисты кусают других и не терпят конкуренции.Всё понятно: внутривидовая конкуренция значительно сильнее, чем межвидовая."Звезды" "Рандеву"Так кто же будет на "Рандеву" 24-26 июля?Придется "отрабатывать" иноагентам Слепакову ("интеллектуальная сатира") и Макаревичу, автору знаменитого высказывания "этот народ уже не спасти" (разумеется, речь идет о народе России, а не об Израиле).Потанцуют Настя и Потап, Пугачёва под ручку с иноагентом Галкиным посидят в зале.Ну и разумеется, выступят знаменитые латышские "звёзды эстрады".Как, вы о них ничего не слышали?О них никто нигде ничего не слышал, но Лайма утверждает с полной уверенностью: "звезды" есть.Билеты, кстати, продаются крайне плохо. В прошлые годы на "Рандеву" приглашали отдыхающих в Юрмале бесплатно, лишь бы не показывать полупустой зал.В этом году местные блогеры уже сообщают о том, что заранее получили бесплатные пригласительные. Причём на очень хорошие места, не "галёрка". Видимо, дела идут из рук вон плохо с этим фестивалем.А Алла Пугачева, говорят, на самом деле готовит почву для возвращения. Но опасается народной нелюбви. Поэтому готовится почва для сострадания: плохо со здоровьем.Но как же тогда будет зарабатывать супруг иноагент? Он же уже приноровился вести украинские корпоративы? Или Алла вернется одна?Вот таков итог "иноагентской жизни". А знаменитый замок в деревне Грязь манит, конечно, прохладой. 2467 квадратных метров самого замка. 2 гектара земли.Ну кто бы мог подумать, что человек, который вёл "Лучше всех" и "Кто хочет быть миллионером" на Первом канале, а за ведение корпоративов в России получал баснословные гонорары, имел любовь публики и популярность (что в сто раз важнее любых денег), жил в громадном замке вместе со знаменитой певицей, теперь дрыгает ногами на украинских корпоративах?Это же какое-то позорище?"Самое дорогое в жизни - человеческая глупость", - как говорил товарищ Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя".О том, что еще происходит в мире культуры - в статье "Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры" *Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов**Внесен в РФ в список иноагентов

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Елена Мурзина

россия, израиль, юрмала, алла пугачева, макаревич, максим галкин, нато, лайма вайкуле, эксклюзив, культура, внутри и снаружи