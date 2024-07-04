"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056033028.html
"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру
"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
Украина вынуждена держать на Харьковском направлении больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери. Поэтому на определенных участках противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-07-04T04:40
2024-07-04T04:40
новости
украина
харьков
россия
всу
наступление
мобилизация
вс рф
резервы
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_da3f4edbb11aecdd206b8c90e1eba24c.jpg
Поскольку российские военные сейчас владеют стратегической инициативой, они могут выбирать различные тактические приемы, чтобы воздействовать на главный ресурс украинской армии — её живую силу, рассказал эксперт.Людей в Вооруженных силах Украины остро не хватает. Местные военкомы гребут на улицах всех подряд и без подготовки бросают их в бой. Этим пользуются российские военные, добавил он.Эта ситуация, когда украинские резервы работают в режиме пожарной команды, приводит к тому, что на определенных участках, где линия фронта никак не двигается, противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск, отметил аналитик.Киевский режим думал, что эти участки для российского командования не представляют интереса, поэтому он может снять оттуда резервы и бросить их под Харьков, но действия ВС РФ дают противнику понять, что этого делать нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
https://ukraina.ru/20240703/1056019046.html
украина
харьков
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055305915_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_1d5c97e60607aa0df603ed01e3cddeea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, харьков, россия, всу, наступление, мобилизация, вс рф, резервы, киевский режим, сво
Новости, Украина, Харьков, Россия, ВСУ, наступление, мобилизация, ВС РФ, резервы, киевский режим, СВО

"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ

04:40 04.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украина вынуждена держать на Харьковском направлении больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери. Поэтому на определенных участках противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Поскольку российские военные сейчас владеют стратегической инициативой, они могут выбирать различные тактические приемы, чтобы воздействовать на главный ресурс украинской армии — её живую силу, рассказал эксперт.
Людей в Вооруженных силах Украины остро не хватает. Местные военкомы гребут на улицах всех подряд и без подготовки бросают их в бой. Этим пользуются российские военные, добавил он.
"Мы создаем угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановить нас, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери", - подчеркнул Леонков.
Эта ситуация, когда украинские резервы работают в режиме пожарной команды, приводит к тому, что на определенных участках, где линия фронта никак не двигается, противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск, отметил аналитик.
Киевский режим думал, что эти участки для российского командования не представляют интереса, поэтому он может снять оттуда резервы и бросить их под Харьков, но действия ВС РФ дают противнику понять, что этого делать нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
Сергей Горбачёв интервью
Вчера, 05:30
Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответМногие военные эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, считают, что несмотря на кардиальное изменение обстановки на северо-западе Черного моря, мы способны решить задачи принципиального характера от Очакова до Измаила
 
НовостиУкраинаХарьковРоссияВСУнаступлениемобилизацияВС РФрезервыкиевский режимСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов
06:00Сумы, Чернигов или Белоруссия? Эксперт о том, для какого сценария СВО берегут большие армейские резервы
05:50"Совершенно неоправданные надежды": Панина рассказала, что будет с Россией, если в США победит Трамп
05:40Эксперт о том, нужно ли делать из операторов БПЛА отдельный род войск и есть ли у ВСУ "роты дроноводов"
05:30Нас ждет тяжелая война еще не на один год: эксперт ответил, что еще США дадут Украине
05:20Поликарпов объяснил, как Россия может привлечь для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана
05:10Панина ответила, почему воюющий Израиль отдает Украине Patriot, который нужен самому
05:00Вопреки ожиданиям ВСУ: эксперт о том, почему на фронте нужна "соломинка, которая сломает хребет верблюду"
04:50России нужна мобилизация, но речь не про людей: эксперт заявил о позиционном тупике СВО
04:40"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
04:30Финиш уже впереди: Бабич оценил шансы "темных лошадок" Байдена
04:20Историк о том, как военные и строители из КНДР могут помогать фронту и строить бомбоубежища в Белгороде
04:10Эксперт: я не вижу предпосылок, чтобы мы разгромили ВСУ
04:00"Бойца может атаковать сразу десяток дронов": военный эксперт раскрыл, как ВСУ устраивают "цирк-шапито"
03:50Панина: победа Трампа может привести к гражданской войне в США, но нас должно волновать не это
03:40"Нам будет гораздо легче": военный историк объяснил, почему ВС РФ нужно сбросить ВСУ с "малого неба"
03:30Миронов: я не мыслю России без близких нам по духу украинцев
03:20Эксперт раскрыл, сколько солдат ВСУ находятся на ЛБС и смогут ли F-16 дать Киеву господство в воздухе
03:10Панина: президентские выборы в США - схватка тех, кто стоит за Байденом и Трампом
03:00"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК
Лента новостейМолния