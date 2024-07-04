https://ukraina.ru/20240704/1056033028.html

"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ

"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ - 04.07.2024 Украина.ру

"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ

Украина вынуждена держать на Харьковском направлении больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери. Поэтому на определенных участках противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-07-04T04:40

2024-07-04T04:40

2024-07-04T04:40

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Поскольку российские военные сейчас владеют стратегической инициативой, они могут выбирать различные тактические приемы, чтобы воздействовать на главный ресурс украинской армии — её живую силу, рассказал эксперт.Людей в Вооруженных силах Украины остро не хватает. Местные военкомы гребут на улицах всех подряд и без подготовки бросают их в бой. Этим пользуются российские военные, добавил он.Эта ситуация, когда украинские резервы работают в режиме пожарной команды, приводит к тому, что на определенных участках, где линия фронта никак не двигается, противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск, отметил аналитик.Киевский режим думал, что эти участки для российского командования не представляют интереса, поэтому он может снять оттуда резервы и бросить их под Харьков, но действия ВС РФ дают противнику понять, что этого делать нельзя, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

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новости, украина, харьков, россия, всу, наступление, мобилизация, вс рф, резервы, киевский режим, сво