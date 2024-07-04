"Резервы несут огромные потери": Леонков рассказал, зачем Украина бросила под Харьков семь бригад ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украина вынуждена держать на Харьковском направлении больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери. Поэтому на определенных участках противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Поскольку российские военные сейчас владеют стратегической инициативой, они могут выбирать различные тактические приемы, чтобы воздействовать на главный ресурс украинской армии — её живую силу, рассказал эксперт.
Людей в Вооруженных силах Украины остро не хватает. Местные военкомы гребут на улицах всех подряд и без подготовки бросают их в бой. Этим пользуются российские военные, добавил он.
"Мы создаем угрожающее наступление на Харьковском направлении. Чтобы остановить нас, Украина вынуждена держать там больше семи бригад и пополнять резервы, которые несут огромные потери", - подчеркнул Леонков.
Эта ситуация, когда украинские резервы работают в режиме пожарной команды, приводит к тому, что на определенных участках, где линия фронта никак не двигается, противник сталкивается с неожиданными ударами российских войск, отметил аналитик.
Киевский режим думал, что эти участки для российского командования не представляют интереса, поэтому он может снять оттуда резервы и бросить их под Харьков, но действия ВС РФ дают противнику понять, что этого делать нельзя, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами читайте на сайте Украина.ру
О том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
Вчера, 05:30Сергей Горбачев: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответМногие военные эксперты, с которыми мне удалось пообщаться, считают, что несмотря на кардиальное изменение обстановки на северо-западе Черного моря, мы способны решить задачи принципиального характера от Очакова до Измаила