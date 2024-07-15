https://ukraina.ru/20240715/1056224567.html

"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ

"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ - 15.07.2024 Украина.ру

"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ

Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, у новой администрации будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику США в отношении России и Украины. Республиканцам нужно, чтобы он посыпался именно сейчас. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков

2024-07-15T05:15

2024-07-15T05:15

2024-07-15T05:15

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республиканцы

демократы

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США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, если сейчас Киев потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США, рассказал политолог.Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, то у новой администрации США будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику Штатов в отношении России и Украины, отметил он.Они смогут, не потеряв лицо, отойти на более выгодные позиции. А если этого не произойдет, вся ответственность за последующие события будет лежать на новой администрации и им придется принимать более жесткие решения, указал Кочетков.Так что республиканцы заинтересованы в том, чтобы украинский фронт посыпался именно сейчас. Это позволит им устроить разбор полетов внутри США по поводу того, куда делись эти сотни миллиардов долларов и свалить всю вину на своих предшественников, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ

https://ukraina.ru/20240712/1056210468.html

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новости, сша, украина, россия, алексей кочетков, всу, фронт, сво, республиканцы, демократы, доллар, выборы, обрушение