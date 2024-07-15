"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ - 15.07.2024 Украина.ру
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"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ
"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ - 15.07.2024 Украина.ру
"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ
Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, у новой администрации будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику США в отношении России и Украины. Республиканцам нужно, чтобы он посыпался именно сейчас. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
2024-07-15T05:15
2024-07-15T05:15
новости
сша
украина
россия
алексей кочетков
всу
фронт
сво
республиканцы
демократы
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США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, если сейчас Киев потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США, рассказал политолог.Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, то у новой администрации США будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику Штатов в отношении России и Украины, отметил он.Они смогут, не потеряв лицо, отойти на более выгодные позиции. А если этого не произойдет, вся ответственность за последующие события будет лежать на новой администрации и им придется принимать более жесткие решения, указал Кочетков.Так что республиканцы заинтересованы в том, чтобы украинский фронт посыпался именно сейчас. Это позволит им устроить разбор полетов внутри США по поводу того, куда делись эти сотни миллиардов долларов и свалить всю вину на своих предшественников, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.руО том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, алексей кочетков, всу, фронт, сво, республиканцы, демократы, доллар, выборы, обрушение
Новости, США, Украина, Россия, Алексей Кочетков, ВСУ, фронт, СВО, республиканцы, демократы, доллар, выборы, обрушение

"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ

05:15 15.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУПожилой солдат ВСУ
Пожилой солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, у новой администрации будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику США в отношении России и Украины. Республиканцам нужно, чтобы он посыпался именно сейчас. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, если сейчас Киев потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США, рассказал политолог.
Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, то у новой администрации США будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику Штатов в отношении России и Украины, отметил он.
Они смогут, не потеряв лицо, отойти на более выгодные позиции. А если этого не произойдет, вся ответственность за последующие события будет лежать на новой администрации и им придется принимать более жесткие решения, указал Кочетков.
"Демократы скажут: "Да, у нас дедушка с деменцией, но мы хотя бы держались. А у вас, хотя вы вроде бы такие умные и здоровые, все посыпалось. Разве вы не агенты Кремля?", - иронично отметил эксперт.
Так что республиканцы заинтересованы в том, чтобы украинский фронт посыпался именно сейчас. Это позволит им устроить разбор полетов внутри США по поводу того, куда делись эти сотни миллиардов долларов и свалить всю вину на своих предшественников, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
О том, кто такие агенты влияния и как они действуют на территории другого государства - в интервью генерал-лейтенанта СВР в отставке Леонида Решетникова о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
12 июля, 11:46
Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и ПольшаНАТО создает сухопутные армии для войны с Россией и северный субблок, нацеленный на противостояние на Балтике. Также нам нужно готовиться не к мифическому обмену ядерными ударами, а к конфликту с НАТО на Черном море
 
НовостиСШАУкраинаРоссияАлексей КочетковВСУфронтСВОреспубликанцыдемократыдолларвыборыобрушение
 
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