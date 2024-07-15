"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУПожилой солдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, у новой администрации будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику США в отношении России и Украины. Республиканцам нужно, чтобы он посыпался именно сейчас. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из лидеров движения "Русский Союз", политолог Алексей Кочетков
США важно, чтобы Украина не рухнула при администрации демократов. Их задача – протянуть как минимум до января 2025 года. Более того, если сейчас Киев потеряет хотя бы один регион, это точно может привести к смене власти в США, рассказал политолог.
Если украинский фронт посыплется до января 2025 года, то у новой администрации США будет шанс с чистой совестью пересмотреть политику Штатов в отношении России и Украины, отметил он.
Они смогут, не потеряв лицо, отойти на более выгодные позиции. А если этого не произойдет, вся ответственность за последующие события будет лежать на новой администрации и им придется принимать более жесткие решения, указал Кочетков.
"Демократы скажут: "Да, у нас дедушка с деменцией, но мы хотя бы держались. А у вас, хотя вы вроде бы такие умные и здоровые, все посыпалось. Разве вы не агенты Кремля?", - иронично отметил эксперт.
Так что республиканцы заинтересованы в том, чтобы украинский фронт посыпался именно сейчас. Это позволит им устроить разбор полетов внутри США по поводу того, куда делись эти сотни миллиардов долларов и свалить всю вину на своих предшественников, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе читайте на сайте Украина.ру
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