"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
У киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На днях Владимир Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это же анекдот: те украинцы, которые убежали в Польшу после начала спецоперации, явно не хотят воевать, рассказал эксперт.
Этих людей придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Вряд ли они наберут много добровольцев. В такой ситуации у киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран, добавил он.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись, что Вашингтон или Лондон будут уничтожены, подчеркнул Крапивник.
"Приведу конкретные примеры. Почему Британия пошла на компромисс в вопросе конфликта вокруг Северной Ирландии? Потому что ирландские радикалы поняли, что убивать английских солдат и полицейских в Белфасте просто бессмысленно", - отметил он.
Британским элитам все равно, сколько может погибнуть простых граждан. Но как только целью боевиков стала британская элита в самом Лондоне, британцы сразу же смогли договориться, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну