https://ukraina.ru/20240715/1056218477.html

"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов

"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов - 15.07.2024 Украина.ру

"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов

У киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-15T04:45

2024-07-15T04:45

2024-07-15T04:45

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На днях Владимир Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это же анекдот: те украинцы, которые убежали в Польшу после начала спецоперации, явно не хотят воевать, рассказал эксперт.Этих людей придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Вряд ли они наберут много добровольцев. В такой ситуации у киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран, добавил он.Чтобы этого избежать, необходимо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись, что Вашингтон или Лондон будут уничтожены, подчеркнул Крапивник.Британским элитам все равно, сколько может погибнуть простых граждан. Но как только целью боевиков стала британская элита в самом Лондоне, британцы сразу же смогли договориться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну

https://ukraina.ru/20240712/1056201439.html

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