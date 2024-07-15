"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов - 15.07.2024 Украина.ру
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"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов
"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов - 15.07.2024 Украина.ру
"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов
У киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T04:45
2024-07-15T04:45
новости
сша
лондон
россия
станислав крапивник
владимир зеленский
польша
британия
вашингтон
северная ирландия
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На днях Владимир Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это же анекдот: те украинцы, которые убежали в Польшу после начала спецоперации, явно не хотят воевать, рассказал эксперт.Этих людей придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Вряд ли они наберут много добровольцев. В такой ситуации у киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран, добавил он.Чтобы этого избежать, необходимо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись, что Вашингтон или Лондон будут уничтожены, подчеркнул Крапивник.Британским элитам все равно, сколько может погибнуть простых граждан. Но как только целью боевиков стала британская элита в самом Лондоне, британцы сразу же смогли договориться, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну
https://ukraina.ru/20240712/1056201439.html
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новости, сша, лондон, россия, станислав крапивник, владимир зеленский, польша, британия, вашингтон, северная ирландия, война, уклонисты, украинцы
Новости, США, Лондон, Россия, Станислав Крапивник, Владимир Зеленский, Польша, Британия, Вашингтон, Северная Ирландия, война, уклонисты, украинцы

"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов

04:45 15.07.2024
 
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Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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У киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран. Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись уничтожения Вашингтона или Лондона. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На днях Владимир Зеленский заявил о создании в Польше украинского иностранного легиона. Это же анекдот: те украинцы, которые убежали в Польшу после начала спецоперации, явно не хотят воевать, рассказал эксперт.
Этих людей придется загонять в этот легион под дулом автоматов. Вряд ли они наберут много добровольцев. В такой ситуации у киевского режима остается только один выход – затащить в войну как можно больше стран, добавил он.
Чтобы этого избежать, необходимо сделать так, чтобы США и Великобритания боялись, что Вашингтон или Лондон будут уничтожены, подчеркнул Крапивник.
"Приведу конкретные примеры. Почему Британия пошла на компромисс в вопросе конфликта вокруг Северной Ирландии? Потому что ирландские радикалы поняли, что убивать английских солдат и полицейских в Белфасте просто бессмысленно", - отметил он.
Британским элитам все равно, сколько может погибнуть простых граждан. Но как только целью боевиков стала британская элита в самом Лондоне, британцы сразу же смогли договориться, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему западные политики не знают и не понимают Россию и русских - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну
Дмитрий Рогозин новое интервью
12 июля, 12:39
Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронтеКомандир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин о том, какие последствия будет иметь предоставление странами НАТО ВСУ шестидесяти самолетов F-16
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Пространство без поворотов. Украинские эксперты с безнадежностью о том, куда катится их страна
06:15Дмитрий Рогозин: ВСУ получат самолеты F-16 и в сентябре-августе начнут ударную воздушную операцию
06:00ВСУ развалятся: Крапивник рассказал, зачем Украина вскрыла последний "резервуар с пушечным мясом"
05:50"Мы готовы вам мстить": эксперт о том, почему в США началась паника после удара по пляжу в Севастополе
05:44Прифронтовые заметки: примите войну!
05:40Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах
05:33Ветеран ополчения Донбасса: В первую очередь, хочется быть полезным для общества
05:30"Давайте сбивать эти истребители!" Эксперт раскрыл, что будет, если Россия закроет небо над Черным морем
05:20Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?
05:15"Да, у нас дедушка с деменцией": политолог раскрыл, кому в США выгодно, чтобы сейчас посыпался фронт ВСУ
05:01Михаил Павлив: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность
05:00"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"
04:45"Это же анекдот": Крапивник объяснил, почему в украинский легион придется загонять под дулом автоматов
04:40Дмитрий Выдрин: Пока в США пытаются убить Трампа, Украина уничтожает НАТО
04:30"Чтобы не достались русским": Кочетков рассказал, почему украинцы сходят с ума и бьют молотком унитазы
04:15Политолог рассказал, откуда будут взлетать F-16, когда ВКС РФ размолотят военные аэродромы на Украине
04:00"Рано или поздно она посыплется": политолог объяснил, сможет ли Украина протянуть до января 2025 года
03:45Политолог Кочетков о том, как Варшава занимается шантажом и качает деньги из Брюсселя и Вашингтона
03:30"Эта дамба начинает разрушаться": политолог о том, почему слабеет давление США на Францию и Германию
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