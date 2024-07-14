ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории РФ.
Накануне поздним вечером дежурные средства российской ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщали в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.