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ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор

ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор - 14.07.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз

2024-07-14T09:20

2024-07-14T09:20

2024-07-14T09:20

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беспилотники

брянская область

александр богомаз

минобороны

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"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории РФ.Накануне поздним вечером дежурные средства российской ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщали в ведомстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, беспилотники, брянская область, александр богомаз, минобороны