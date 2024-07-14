ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор - 14.07.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор - 14.07.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз
2024-07-14T09:20
2024-07-14T09:20
новости
россия
беспилотники
брянская область
александр богомаз
минобороны
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"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории РФ.Накануне поздним вечером дежурные средства российской ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщали в ведомстве.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, беспилотники, брянская область, александр богомаз, минобороны
Новости, Россия, беспилотники, Брянская область, Александр Богомаз, Минобороны

ВС РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - губернатор

09:20 14.07.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что над Брянской областью был уничтожен беспилотник самолетного типа, с помощью которого киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории РФ.
Накануне поздним вечером дежурные средства российской ПВО также уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщали в ведомстве.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссиябеспилотникиБрянская областьАлександр БогомазМинобороны
 
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