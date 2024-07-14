Главное за ночь 14 июля - 14.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 июля
Главное за ночь 14 июля - 14.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 июля
Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра... Украина.ру, 14.07.2024
2024-07-14T09:05
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Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для портала American Thinker.По мнению Марковского, западные политики не понимают, что не смогут победить Россию ни при каких условиях из-за ее статуса ядерной державы. Разница заключается лишь в том, проиграет ли НАТО в ограниченном масштабе на Украине или пойдет на эскалацию и погибнет в ядерной войне.Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью проукраинских активистов в ЕС, попав под санкции Евросоюза с подачи проукраинского коллектива "Нет "Штандарту" в Европе" после отказа убрать российский триколор, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.Ранее российскому парусному фрегату, точной копии корабля Петра I, запретили швартовку во французском Бресте, где судно собиралось принять участие в фестивале, из-за того, что он попал под санкции ЕС против России.Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от мобилизации, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс.
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новости, украина, россия, александр дубинский, дональд трамп, ес, нато
Новости, Украина, Россия, Александр Дубинский, Дональд Трамп, ЕС, НАТО

Главное за ночь 14 июля

09:05 14.07.2024 (обновлено: 09:08 14.07.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для портала American Thinker.

По мнению Марковского, западные политики не понимают, что не смогут победить Россию ни при каких условиях из-за ее статуса ядерной державы. Разница заключается лишь в том, проиграет ли НАТО в ограниченном масштабе на Украине или пойдет на эскалацию и погибнет в ядерной войне.
Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью проукраинских активистов в ЕС, попав под санкции Евросоюза с подачи проукраинского коллектива "Нет "Штандарту" в Европе" после отказа убрать российский триколор, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.

Ранее российскому парусному фрегату, точной копии корабля Петра I, запретили швартовку во французском Бресте, где судно собиралось принять участие в фестивале, из-за того, что он попал под санкции ЕС против России.
Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от мобилизации, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс.
 
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