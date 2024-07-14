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Главное за ночь 14 июля

Главное за ночь 14 июля - 14.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 июля

Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра... Украина.ру, 14.07.2024

2024-07-14T09:05

2024-07-14T09:05

2024-07-14T09:08

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Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернется отчаянными решениями Киева и его союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для портала American Thinker.По мнению Марковского, западные политики не понимают, что не смогут победить Россию ни при каких условиях из-за ее статуса ядерной державы. Разница заключается лишь в том, проиграет ли НАТО в ограниченном масштабе на Украине или пойдет на эскалацию и погибнет в ядерной войне.Российский фрегат "Штандарт", которому запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в международном морском фестивале, стал мишенью проукраинских активистов в ЕС, попав под санкции Евросоюза с подачи проукраинского коллектива "Нет "Штандарту" в Европе" после отказа убрать российский триколор, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.Ранее российскому парусному фрегату, точной копии корабля Петра I, запретили швартовку во французском Бресте, где судно собиралось принять участие в фестивале, из-за того, что он попал под санкции ЕС против России.Зеленский и его команда очень боятся требований украинского общества о мире и поэтому пытаются его разделить с помощью системы бронирования от мобилизации, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.Полицейские штата Пенсильвания считают, что какой-либо угрозы после устранения злоумышленника, покушавшегося на экс-президента США Дональда Трампа, нет, сообщил представитель полиции штата Джордж Бивенс.

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новости, украина, россия, александр дубинский, дональд трамп, ес, нато