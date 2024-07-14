Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье - 14.07.2024 Украина.ру
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Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье - 14.07.2024 Украина.ру
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
Расширившийся до 32 членов военно-политический блок НАТО создаёт конфликтную ситуацию на Чёрном море. О том, как это осуществляется во вред национальным интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
2024-07-14T05:11
2024-07-14T05:11
новости
черное море
прибалтика
россия
нато
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По мнению эксперта, решение о размещении в ФРГ ракет средней дальности сокращает дистанцию удара по России. Атака может быть осуществлена из Польши, Прибалтики или Финляндии.НАТО на июльском саммите в Вашингтоне также приняло решение о расширении влияния в Черном море. По мнению Фененко, с учётом СВО у России нет возможности ввести бесполётную зону над Чёрным морем.Проблема не только в перспективе осложнения отношений с Турцией. Хотя и в ней тоже, так как по конвенции Монтрё от 1936 года Анкара имеет право запускать в Чёрное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток."Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове. Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Чёрном море",- констатировал эксперт.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте интервью Дениса Рудометова Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, прибалтика, россия, нато
Новости, Черное море, Прибалтика, Россия, НАТО

Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье

05:11 14.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Расширившийся до 32 членов военно-политический блок НАТО создаёт конфликтную ситуацию на Чёрном море. О том, как это осуществляется во вред национальным интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
По мнению эксперта, решение о размещении в ФРГ ракет средней дальности сокращает дистанцию удара по России. Атака может быть осуществлена из Польши, Прибалтики или Финляндии.

"Думаю, американцы одновременно хотят пресечь разработку Германией своих ракет средней и меньшей дальности. И заодно взять в заложники наши объекты в Белоруссии, Калининградской области, под Санкт-Петербургом, чтобы в случае войны мы не ударили по их объектам в Европе. (По логике: а то ударим по вашей европейской части)", - отметил Фененко.

НАТО на июльском саммите в Вашингтоне также приняло решение о расширении влияния в Черном море. По мнению Фененко, с учётом СВО у России нет возможности ввести бесполётную зону над Чёрным морем.
Проблема не только в перспективе осложнения отношений с Турцией. Хотя и в ней тоже, так как по конвенции Монтрё от 1936 года Анкара имеет право запускать в Чёрное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток.
"Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове. Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Чёрном море",- констатировал эксперт.
Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.ру
Также читайте интервью Дениса Рудометова Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря на сайте Украина.ру.
 
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