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Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье

Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье - 14.07.2024 Украина.ру

Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье

Расширившийся до 32 членов военно-политический блок НАТО создаёт конфликтную ситуацию на Чёрном море. О том, как это осуществляется во вред национальным интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.

2024-07-14T05:11

2024-07-14T05:11

2024-07-14T05:11

новости

черное море

прибалтика

россия

нато

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По мнению эксперта, решение о размещении в ФРГ ракет средней дальности сокращает дистанцию удара по России. Атака может быть осуществлена из Польши, Прибалтики или Финляндии.НАТО на июльском саммите в Вашингтоне также приняло решение о расширении влияния в Черном море. По мнению Фененко, с учётом СВО у России нет возможности ввести бесполётную зону над Чёрным морем.Проблема не только в перспективе осложнения отношений с Турцией. Хотя и в ней тоже, так как по конвенции Монтрё от 1936 года Анкара имеет право запускать в Чёрное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток."Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове. Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Чёрном море",- констатировал эксперт.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте интервью Дениса Рудометова Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря на сайте Украина.ру.

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россия

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новости, черное море, прибалтика, россия, нато