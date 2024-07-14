https://ukraina.ru/20240714/1056230871.html
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье - 14.07.2024 Украина.ру
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
Расширившийся до 32 членов военно-политический блок НАТО создаёт конфликтную ситуацию на Чёрном море. О том, как это осуществляется во вред национальным интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
2024-07-14T05:11
2024-07-14T05:11
2024-07-14T05:11
новости
черное море
прибалтика
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/48/1018744843_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_e3344c398ad33496f1b940502dedc3a8.jpg
По мнению эксперта, решение о размещении в ФРГ ракет средней дальности сокращает дистанцию удара по России. Атака может быть осуществлена из Польши, Прибалтики или Финляндии.НАТО на июльском саммите в Вашингтоне также приняло решение о расширении влияния в Черном море. По мнению Фененко, с учётом СВО у России нет возможности ввести бесполётную зону над Чёрным морем.Проблема не только в перспективе осложнения отношений с Турцией. Хотя и в ней тоже, так как по конвенции Монтрё от 1936 года Анкара имеет право запускать в Чёрное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток."Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове. Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Чёрном море",- констатировал эксперт.Полный текст интервью Анны Черкасовой Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша на сайте Украина.руТакже читайте интервью Дениса Рудометова Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моря на сайте Украина.ру.
черное море
прибалтика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101874/48/1018744843_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_bd617ebe26fb0b72e7d880de5256ce75.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черное море, прибалтика, россия, нато
Новости, Черное море, Прибалтика, Россия, НАТО
Эксперт: НАТО расширяет влияние в Прибалтике и Причерноморье
Расширившийся до 32 членов военно-политический блок НАТО создаёт конфликтную ситуацию на Чёрном море. О том, как это осуществляется во вред национальным интересам России в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
По мнению эксперта, решение о размещении в ФРГ ракет средней дальности сокращает дистанцию удара по России. Атака может быть осуществлена из Польши, Прибалтики или Финляндии.
"Думаю, американцы одновременно хотят пресечь разработку Германией своих ракет средней и меньшей дальности. И заодно взять в заложники наши объекты в Белоруссии, Калининградской области, под Санкт-Петербургом, чтобы в случае войны мы не ударили по их объектам в Европе. (По логике: а то ударим по вашей европейской части)", - отметил Фененко.
НАТО на июльском саммите в Вашингтоне также приняло решение о расширении влияния в Черном море. По мнению Фененко, с учётом СВО у России нет возможности ввести бесполётную зону над Чёрным морем.
Проблема не только в перспективе осложнения отношений с Турцией. Хотя и в ней тоже, так как по конвенции Монтрё от 1936 года Анкара имеет право запускать в Чёрное море военные суда нечерноморских стран на 45 суток.
"Но США давно разработали план обхода этого проекта — им достаточно арендовать базу в Болгарии или Румынии, запустить туда эскадру и самим стать черноморской державой. Даже на Украине. Они же давно хотели заполучить базу в Очакове. Так что нам надо готовиться к конфликту с НАТО на Чёрном море",- констатировал эксперт.