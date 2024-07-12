"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля" - 12.07.2024 Украина.ру
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"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля" - 12.07.2024 Украина.ру
"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
Можно убеждать себя в том, что мы готовы к большой войне, а Запад — нет. Но у НАТО тоже есть ядерное оружие. А как только взорвется первая атомная бомба, будет совсем неважно, кто его применил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T05:40
2024-07-12T05:40
новости
россия
запад
белоруссия
нато
ядерная война
сво
война
переговоры
прибалтика
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Россия и Белоруссия говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. Это немного, но уже вызывает беспокойство. Но коллективный Запад может выставить и 20 или 40 бригад, рассказал эксперт.При этом самолетов у них больше, чем у нас. Не говоря уже про корабли и подводные лодки. Теоретически, если СВО будет продолжаться слишком долго, у России может не хватить сил, чтобы купировать эту угрозу, отметил он.Достичь победы в СВО, не допустив таких катастрофических сценариев, можно двумя способами. Первое. В результате переговоров. Россия неоднократно заявляла, что она готова к переговорам, но на своих условиях, сообщил обозреватель.Второе. Никто пока не сбрасывал со счетов, что Россия может достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку, уточнил он."Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад. По крайней мере, ресурсы для этого должны быть", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина превратилась в фиктивное образование, которое возглавляет преступная группировка - в интервью Снежаны Егоровой: Я раскаиваюсь в том, что пригрела и накормила Зеленского, когда его выгнали из Москвы
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новости, россия, запад, белоруссия, нато, ядерная война, сво, война, переговоры, прибалтика, сша, авдеевка
Новости, Россия, Запад, Белоруссия, НАТО, ядерная война, СВО, война, переговоры, Прибалтика, США, Авдеевка

"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"

05:40 12.07.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости
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Можно убеждать себя в том, что мы готовы к большой войне, а Запад — нет. Но у НАТО тоже есть ядерное оружие. А как только взорвется первая атомная бомба, будет совсем неважно, кто его применил. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Россия и Белоруссия говорят, что их беспокоит размещение 20 тысяч американских солдат в Прибалтике. Что такое 20 тысяч? Это всего две бригады. Это немного, но уже вызывает беспокойство. Но коллективный Запад может выставить и 20 или 40 бригад, рассказал эксперт.
При этом самолетов у них больше, чем у нас. Не говоря уже про корабли и подводные лодки. Теоретически, если СВО будет продолжаться слишком долго, у России может не хватить сил, чтобы купировать эту угрозу, отметил он.
"Мы можем себя убеждать в том, что мы готовы к большой войне, а Запад — нет. Но у НАТО тоже есть ядерное оружие. А как только взорвется первая атомная бомба, уже неважно, кто его применил. Обратного пути не будет", - подчеркнул Корнев.
Достичь победы в СВО, не допустив таких катастрофических сценариев, можно двумя способами. Первое. В результате переговоров. Россия неоднократно заявляла, что она готова к переговорам, но на своих условиях, сообщил обозреватель.
Второе. Никто пока не сбрасывал со счетов, что Россия может достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку, уточнил он.
"Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад. По крайней мере, ресурсы для этого должны быть", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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