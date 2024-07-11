"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру
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"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной
"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру
"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной
Бесполетная зона над Украиной — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Вряд ли руководство НАТО решится на этот шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
2024-07-11T04:30
2024-07-11T04:30
новости
украина
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россия
вс рф
владимир зеленский
нато
ливия
туск дональд
соглашение
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Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.Объявление бесполетной зоны над Украиной — это означает прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт, по сути, это будет объявление войны России, сообщил эксперт.Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Очень сомневаюсь, что руководство НАТО решится на этот шаг, указал он.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
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новости, украина, польша, россия, вс рф, владимир зеленский, нато, ливия, туск дональд, соглашение, каддафи, сво, авиация, ракеты
Новости, Украина, Польша, Россия, ВС РФ, Владимир Зеленский, НАТО, Ливия, Туск Дональд, соглашение, Каддафи, СВО, авиация, ракеты

"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной

04:30 11.07.2024
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Бесполетная зона над Украиной — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Вряд ли руководство НАТО решится на этот шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.
Объявление бесполетной зоны над Украиной — это означает прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт, по сути, это будет объявление войны России, сообщил эксперт.
Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Очень сомневаюсь, что руководство НАТО решится на этот шаг, указал он.
"Военная необходимость в этом была бы, если бы НАТО готовило наземную операцию, как в Ливии, когда объявили бесполетную зону, а затем начали операцию против Каддафи. Но в случае с Украиной такого нет. Но, по крайней мере, на словах, НАТО не собирается вступать в конфликт", - подчеркнул Стремидловский.
Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
Валентин Рыбин новый интервью
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Адвокат Валентин Рыбин: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в рукахНа фронте бывают самые неожиданные метаморфозы. Инженер может стать снайпером, а слесарь - командиром взвода. Одна из таких метаморфоз произошла с известным в России и на Украине адвокатом Валентином Рыбиным, добровольно сменившим шикарный костюм на военную форму. Это уже само по себе - нонсенс
 
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