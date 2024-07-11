https://ukraina.ru/20240711/1056177361.html

"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной

"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной - 11.07.2024 Украина.ру

"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной

Бесполетная зона над Украиной — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Вряд ли руководство НАТО решится на этот шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-07-11T04:30

2024-07-11T04:30

2024-07-11T04:30

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Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.Объявление бесполетной зоны над Украиной — это означает прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт, по сути, это будет объявление войны России, сообщил эксперт.Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Очень сомневаюсь, что руководство НАТО решится на этот шаг, указал он.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

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