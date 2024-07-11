"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Бесполетная зона над Украиной — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Вряд ли руководство НАТО решится на этот шаг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.
Объявление бесполетной зоны над Украиной — это означает прямое вступление Североатлантического альянса в конфликт, по сути, это будет объявление войны России, сообщил эксперт.
Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это означает и удары по самолетам, по российским военным. Очень сомневаюсь, что руководство НАТО решится на этот шаг, указал он.
"Военная необходимость в этом была бы, если бы НАТО готовило наземную операцию, как в Ливии, когда объявили бесполетную зону, а затем начали операцию против Каддафи. Но в случае с Украиной такого нет. Но, по крайней мере, на словах, НАТО не собирается вступать в конфликт", - подчеркнул Стремидловский.
Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.ру
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