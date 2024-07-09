Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
04:56 09.07.2024 (обновлено: 04:59 09.07.2024)
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUMСтанислав Стремидловский интервью
© Ярослав Чингаев/ИА REGNUM
Киевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось. Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в новом соглашении. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.
- Станислав, является ли это соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной?
- Объявление бесполетной зоны над Украиной — это прямое вступление Североатлантического альянса в украинский конфликт, по сути, это объявление войны России. Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это и удары по самолетам, по нашим военным. Очень сомневаюсь, что НАТО пойдет на этот шаг.
Военная необходимость в этом была бы, если бы НАТО готовило наземную операцию, как в Ливии, когда объявили бесполетную зону, а затем начали операцию против Каддафи. Но в случае с Украиной такого нет. Но, по крайней мере, на словах, НАТО не собирается вступать в конфликт.
- Как тогда следует расценивать подписание этого соглашения?
- В такого рода договорах дьявол всегда в деталях. Здесь можно вспомнить Варшавский договор 1920 года между Симоном Петлюрой и маршалом Юзефом Пилсудским. Восстановившая свою независимость Польская республика пообещала предоставить военную помощь Директории Украинской Народной Республики. Но в обмен Директория уступила Западную Украину, отказавшись от Западноукраинской Народной Республики.
Вчера, 16:19Время Орбана. Как бывший комсомолец превратился в одну из центральных фигур мировой политикиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в понедельник, 8 июля, с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Причем нельзя не отметить, что этот бросок на Пекин произошел после непростой поездки венгерского лидера в Киев, а также после поездки в Москву, которую Орбан не согласовывал ни с Киевом, ни с Брюсселем
Эта историческая аналогия будет летать зловещей тенью над нынешним оборонным соглашением между Киевом и Варшавой. Тем более что киевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось.
Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства. Возможно, Зеленскому придется поделиться честно наворованными деньгами.
- Поляки, могут оправдать подписание этого договора прецедентом, когда российская ракета залетела в воздушное пространство Польши на 39 секунд в марте.
- Никаких последствий для Польши не было. Единственный случай, когда в Люблинском воеводстве упала украинская зенитная ракета и погибло двое поляков.
Так что если говорить о прецедентах, то можно вспомнить, когда украинцы чуть не спровоцировали войну между Россией и Польшей.
Вчера, 17:08План Трампа по УкраинеПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США отнюдь не предопределена, но весьма вероятна. Трамп же обещал немедленно прекратить войну на Украине. 3 июля Зеленский ультимативно потребовал от Трампа опубликовать его план… Трамп, понятно, уже не президента проигнорировал, но вообще некоторые очертания его плана можно себе представить
- В этом соглашении прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза. Киевский режим тем самым хочет вернуть людские ресурсы, которые бежали от войны в Польшу?
- Эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом.
Сейчас, скорее, это будет некий диверсионный отряд, если у них есть подготовленные для этого люди. Либо это очередная показуха. Будет еще один Украинский легион. Будут, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия.
О решениях, которые могут приняты на саммите НАТО Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну