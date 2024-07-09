https://ukraina.ru/20240709/1056136272.html

Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого

Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого - 09.07.2024 Украина.ру

Станислав Стремидловский: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого

Киевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось. Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в новом соглашении. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства.

2024-07-09T04:56

2024-07-09T04:56

2024-07-09T04:59

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польша

украина

варшава

владимир зеленский

станислав стремидловский

каддафи

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ес

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.- Станислав, является ли это соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной?- Объявление бесполетной зоны над Украиной — это прямое вступление Североатлантического альянса в украинский конфликт, по сути, это объявление войны России. Бесполетная зона — это не только, когда сбивают ракеты, но это и удары по самолетам, по нашим военным. Очень сомневаюсь, что НАТО пойдет на этот шаг.Военная необходимость в этом была бы, если бы НАТО готовило наземную операцию, как в Ливии, когда объявили бесполетную зону, а затем начали операцию против Каддафи. Но в случае с Украиной такого нет. Но, по крайней мере, на словах, НАТО не собирается вступать в конфликт.- Как тогда следует расценивать подписание этого соглашения?- В такого рода договорах дьявол всегда в деталях. Здесь можно вспомнить Варшавский договор 1920 года между Симоном Петлюрой и маршалом Юзефом Пилсудским. Восстановившая свою независимость Польская республика пообещала предоставить военную помощь Директории Украинской Народной Республики. Но в обмен Директория уступила Западную Украину, отказавшись от Западноукраинской Народной Республики.Эта историческая аналогия будет летать зловещей тенью над нынешним оборонным соглашением между Киевом и Варшавой. Тем более что киевский режим далеко не в лучшей форме. Если раньше Зеленский мог выкинуть на польский стол сильные козыри, то сейчас сильных карт у него не осталось.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Без них такого рода договоры не обходятся. Здесь может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому и его команде для бегства. Возможно, Зеленскому придется поделиться честно наворованными деньгами.- Поляки, могут оправдать подписание этого договора прецедентом, когда российская ракета залетела в воздушное пространство Польши на 39 секунд в марте.- Никаких последствий для Польши не было. Единственный случай, когда в Люблинском воеводстве упала украинская зенитная ракета и погибло двое поляков.Так что если говорить о прецедентах, то можно вспомнить, когда украинцы чуть не спровоцировали войну между Россией и Польшей.- В этом соглашении прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза. Киевский режим тем самым хочет вернуть людские ресурсы, которые бежали от войны в Польшу?- Эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом.Сейчас, скорее, это будет некий диверсионный отряд, если у них есть подготовленные для этого люди. Либо это очередная показуха. Будет еще один Украинский легион. Будут, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия.О решениях, которые могут приняты на саммите НАТО Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну

https://ukraina.ru/20240708/1056129722.html

https://ukraina.ru/20240708/1056131599.html

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украина

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интервью, польша, украина, варшава, владимир зеленский, станислав стремидловский, каддафи, нато, ес