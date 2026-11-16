https://ukraina.ru/20261116/sbitye-nad-rossiey-za-sutki-bespilotniki-pogibshie-i-ranennye-v-dnr-1084516831.html
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР - 16.11.2026 Украина.ру
Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763. Об этом Минобороны РФ вечером 15 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-16T00:48
2026-11-16T00:48
2026-11-16T00:53
украина.ру
россия
крым
минобороны
минобороны рф
черное море
азовское море
татарстан
краснодарский край
белгородская область
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября, над территориями Крыма, Татарстана, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 533 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 763 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям ДНРПо информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике в результате атак БПЛА ВСУ за прошедшие сутки погиб один мирный житель, ещё восемь человек получили ранения."Один человек погиб, еще восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]... В Петровском районе Донецка при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 2004 года рождения", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.Ранее сообщалось, что Россия нашла эффективное решение против украинских дронов. Подробнее - в публикации "У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/nochnaya-ataka-dronov-vsu-posledstviya-v-tatarstane-i-rostovskoy-oblasti-1084508928.html
россия
крым
черное море
азовское море
татарстан
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украина.ру, россия, крым, минобороны, минобороны рф, черное море, азовское море, татарстан, краснодарский край, белгородская область, брянская область, воронежская область, волгоградская область, курская область, липецк, ростовская область, саратовская область, ульяновская область, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Сбитые над Россией за сутки беспилотники, погибшие и раненные в ДНР
00:48 16.11.2026 (обновлено: 00:53 16.11.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 230 украинских беспилотников, за сутки — 763. Об этом Минобороны РФ вечером 15 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября, над территориями Крыма, Татарстана, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 533 украинских беспилотника.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 763 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Террористические удары беспилотников ВСУ по жителям ДНР
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в республике в результате атак БПЛА ВСУ за прошедшие сутки погиб один мирный житель, ещё восемь человек получили ранения.
"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины]... В Петровском районе Донецка при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина 2004 года рождения", — говорится в сообщении в телеграм-канале управления.
Ранее сообщалось, что Россия нашла эффективное решение против украинских дронов. Подробнее - в публикации "У нас появились лазеры": Кнутов назвал оружие, которое эффективно сбивает дроны. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.