https://ukraina.ru/20261116/v-kieve-vnov-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-gerani-rabotayut-po-tselyam-na-ukraine-1084517443.html
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине - 16.11.2026 Украина.ру
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
В Киеве с вечера уже третий раз объявлена воздушная тревога, по целям на Украине работают "Герани". Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений мониторинговых каналов в ночь на 16 ноября
2026-11-16T01:53
2026-11-16T01:53
2026-11-16T01:55
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Очередная тревога в Киеве была объявлена в 00:51 мск. Она также действует в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Местные каналы с вечера писали о многочисленных пробках в столице незалежной.Взрывы к этому часу прогремели в Киеве и Киевской области, в Одессе, Измаиле, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Черкассах, в Черновицкой, Винницкой областях, во временно оккупированном ВСУ Запорожье. По объектам врага в оккупированной части Запорожской области ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.По сообщениям последних минут, российские БПЛА вновь работают по целям в Днепродзержинске и Лозовой Харьковской области.Ранее сообщалось, что жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/kiev-perekryl-severnyy-most-i-nadeetsya-na-pontony-norvegii-vsu-udarili-po-taganrogu-itogi-15-noyabrya-1084514777.html
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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
01:53 16.11.2026 (обновлено: 01:55 16.11.2026)
В Киеве с вечера уже третий раз объявлена воздушная тревога, по целям на Украине работают "Герани". Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений мониторинговых каналов в ночь на 16 ноября