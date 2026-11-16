В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине - 16.11.2026 Украина.ру
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В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине - 16.11.2026 Украина.ру
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине
В Киеве с вечера уже третий раз объявлена воздушная тревога, по целям на Украине работают "Герани". Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений мониторинговых каналов в ночь на 16 ноября
2026-11-16T01:53
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Очередная тревога в Киеве была объявлена в 00:51 мск. Она также действует в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Местные каналы с вечера писали о многочисленных пробках в столице незалежной.Взрывы к этому часу прогремели в Киеве и Киевской области, в Одессе, Измаиле, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Черкассах, в Черновицкой, Винницкой областях, во временно оккупированном ВСУ Запорожье. По объектам врага в оккупированной части Запорожской области ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.По сообщениям последних минут, российские БПЛА вновь работают по целям в Днепродзержинске и Лозовой Харьковской области.Ранее сообщалось, что жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261115/kiev-perekryl-severnyy-most-i-nadeetsya-na-pontony-norvegii-vsu-udarili-po-taganrogu-itogi-15-noyabrya-1084514777.html
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украина.ру, сво, спецоперация, вс рф, вкс, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака на украину, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы украины сегодня, герань, украина, киев, киевская область, одесса, одесская область, измаил, харьков, харьковская область, кременчуг, днепропетровская область, днепропетровск, днепродзержинск, павлоград, черкасская область, черкассы, черновицкая область, винницкая область, запорожская область, запорожье, всу, вооруженные силы украины, впк, демилитаризация, денацификация
Украина.ру, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака на Украину, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы Украины сегодня, Герань, Украина, Киев, Киевская область, Одесса, Одесская область, Измаил, Харьков, Харьковская область, Кременчуг, Днепропетровская область, Днепропетровск, Днепродзержинск, Павлоград, Черкасская область, Черкассы, Черновицкая область, Винницкая область, Запорожская область, Запорожье, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, демилитаризация, денацификация

В Киеве вновь объявили воздушную тревогу, "Герани" работают по целям на Украине

01:53 16.11.2026 (обновлено: 01:55 16.11.2026)
 
© AP / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© AP / Andrew Kravchenko
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В Киеве с вечера уже третий раз объявлена воздушная тревога, по целям на Украине работают "Герани". Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации и сообщений мониторинговых каналов в ночь на 16 ноября
Очередная тревога в Киеве была объявлена в 00:51 мск. Она также действует в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях и во временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Местные каналы с вечера писали о многочисленных пробках в столице незалежной.
Взрывы к этому часу прогремели в Киеве и Киевской области, в Одессе, Измаиле, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Днепродзержинске, Павлограде, Черкассах, в Черновицкой, Винницкой областях, во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
По объектам врага в оккупированной части Запорожской области ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.
По сообщениям последних минут, российские БПЛА вновь работают по целям в Днепродзержинске и Лозовой Харьковской области.
Ранее сообщалось, что жители Днепропетровска перекрыли дороги из-за отсутствия света и воды третьи сутки.
- РИА Новости, 1920, 15.11.2026
Вчера, 18:00
Киев перекрыл Северный мост и надеется на понтоны Норвегии. ВСУ ударили по Таганрогу. Итоги 15 ноября В Киеве ограничили движение по Северному мосту — частный транспорт не пускают с левого берега. Эксперты предупреждают: удары по переправам способны расколоть столицу на две обособленные части. На этом фоне Норвегия передаёт Украине понтоны. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру
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