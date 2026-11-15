https://ukraina.ru/20261115/kiev-ischet-varianty-knutov-rasskazal-chem-ukraina-khochet-zamenit-starlink-1084511637.html

Киев "ищет варианты": Кнутов рассказал, чем Украина хочет заменить Starlink

Киев "ищет варианты": Кнутов рассказал, чем Украина хочет заменить Starlink - 15.11.2026 Украина.ру

Киев "ищет варианты": Кнутов рассказал, чем Украина хочет заменить Starlink

Израильские терминалы не заменят ВСУ Starlink: у них нет широкополосного интернета и нельзя передать видеоканал, а британская OneWeb требует закупки терминалов на роту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-11-15T20:29

2026-11-15T20:29

2026-11-15T20:29

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Разговор о том, чем ВСУ пытаются заменить Starlink, Кнутов начал с подтверждения: Украина действительно ищет альтернативы.По его мнению, Украина пытается использовать британскую OneWeb, но у неё терминалы корпоративные. "Если терминал от "Старлинка" можно чуть ли не отдельному бойцу поставить, то OneWeb надо закупать на роту", — пояснил эксперт.Европейцы разрабатывают более совершенную систему и собираются подключить к ней Украину, но Киев пока чёткого ответа не дал. "Он ищет разные варианты, включая израильскую систему", — отметил Кнутов.Он подчеркнул, что у израильтян нет широкополосного интернета: это просто спутниковая связь, когда по договоренности можно использовать спутники, которые в зоне досягаемости. "И качество связи там невысокое. Можно передавать только текстовую информацию и координаты", — подчеркнул эксперт. Главное ограничение — отсутствие видеоканала. Основное достижение "Старлинка" — когда видеокамера передает с помощью терминала информацию на спутники, а потом к местонахождению оператора, пояснил он."Повторюсь, в израильской системе этого нет. Там только обеспечивается передача каких-то сообщений: либо текстовых, либо координат", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ" на сайте Украина.ру.

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