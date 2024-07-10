https://ukraina.ru/20240710/1056164342.html

Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена

Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена - 10.07.2024 Украина.ру

Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена

Самый известный в мире режиссер документального кино – Майкл Мур, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля – выступил против повторного выдвижения Джозефа Байдена на пост президента США.

2024-07-10T13:51

2024-07-10T13:51

2024-07-10T13:51

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сша

голливуд

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В интервью телеканалу MSNBC Мур ударил практически по всем больным точкам главы Белого дома.Он заявил – то, каким образом Байдена толкают на переизбрание и заставляют оставаться на чрезвычайно важном посту, является "формой жестокого обращения с пожилыми людьми".Подобное мнение является для семейного круга Байденов явным переходом всех красных дорожек – и отнюдь не каннских.Кроме того, Майкл Мур считает, что такие штаты, как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин уже сейчас проиграны Демократической партией.По мнению режиссера, на это имеются, как минимум, две важных причины. Руководство демократов слишком долго отрицало две очевидные вещи – то, что Байден не может быть президентом, а также то, что война Израиля в Газе, которую открыто спонсируют США, лишает Байдена и его партию поддержки молодых избирателей.Строго говоря, в этих истинах нет ничего нового. О них рассуждали в последние месяцы многие авторитетные эксперты. Кроме того, Мур – не специально обученный политике человек с Капитолийского холма, а представитель американской киноидустрии.А уж режиссеров в Голливуде столько, что их разве что на станке пока не печатают – хотя, скорее всего, это время наступит довольно скоро.Однако, фигура Майкла Мура является для Демократической партии особенной, придавая его словам значительный вес. И не только потому, что он снял два самых кассовых документальных фильма в истории – "Боулинг для Колумбины" и "Фаренгейт 9/11", названия которых спустя много лет сохраняют свою известность.Мур имеет репутацию человека из народа, мужчины в кепке и рубашке, каковых в либеральном истеблишменте давным-давно не осталось. Он происходит из небольшого города в Мичигане, а первые деньги на свои фильмы выиграл, играя с приятелями в бинго.На художественное кино этого, разумеется, не хватило, но вот документальные фильмы у Майла, что называется, пошли.Первую настоящую славу режиссеру принесла картина "Боулинг для Колумбины", повествующая об очередном трагическом расстреле в одной из школ. Уже тогда Мур убедительно показал, что американское общество тяжело больно неравенством и буквально задавлено корпорациями, среди которых выделялись производители оружия.Но мировую известность Муру принес "Фаренгейт 9/11" – лента об ужасных террористических актах в Нью-Йорке.Это очень тонко снятая картина сумела избежать конспирологических посылов, обличала убийц и ни в коем случае не обесценивала жертв террористического акта.Однако режиссер ненавязчиво показал – американские элиты использовали человеческую беду для того, чтобы продвигать на Ближнем Востоке свою империалистическую политику.В эту версию поверило даже жюри Каннского фестиваля, где овации продолжались после показа фильма почти полчаса. Журнал Time назвал Мура одним из ста наиболее влиятельных людей в мире, потому что "Фаренгейт 9/11" смотрели буквально везде.Официально лента собрала собрал более 222 миллионов долларов (из них 119 млн в США и 103 млн в других странах). Но все понимали, что деньги от реализации в тех же ближневосточных странах в эту статистику не попали.С тех пор отношения Мура с американским истеблишментом очень сильно разладились – не говоря уже о том, что название его картины было навеяно великой книгой Рэя Бредбери, довольно прозорливо указывая на наступление американской версии тоталитарного общества.Вдобавок, режиссер переложил сценарий "Фаренгейт 9/11" в книгу под названием "Где моя страна, мужик?". В этом издании он вообще утверждал, то народ США отрешен от власти богатыми влиятельными людьми – что, по большому счету, и было правдой.Формально Мур считался твердокаменным демократом прогрессистского толка. Но агрессия на Ближнем Востоке была основана на двухпартийном внутриэлитном консенсусе, при активном участии демократических политиков. Не удивительно, что кандидат от Демпартии на выборах президента Джон Керри официально дистанцировался от фильма, а режиссеру вскоре начали вставлять палки в колеса.Майкл Мур заявил, что компания Walt Disney Pictures – владелец дистрибьютора Miramax – которая занималась официальным продвижением "Фаренгейта 9/11" – мешает его распространению. Представители Диснея, поразмыслив, открыто признали этот факт. Причем, всем ясно – скорее всего, они саботировали дистрибьюцию фильма, потому что на их позицию повлияли сверху.Следующий документальный фильм режиссера – "Здравозахоронение" – был посвящен еще более рискованной теме. Майкл Мур рассказал о том, что почти пятьдесят миллионов американцев лишены постоянного доступа к нормальным медицинским услугам – в отличие от кубинцев.Поскольку гражданам США запрещено посещать Остров Свободы, против документалиста начали официальное правительственное расследование. Толком показать в Америке скандальную ленту, по сути, так и не получилось. Хотя в Каннах картине опять хлопали очень долго.В 2008 году Мур поддержал на выборах кандидатуру Барака Обамы. Но после американской агрессии в Ливии разочаровался в очередном президента, предложив ему отдать свою Нобелевскую премию мира кому-то другому.Он никогда не любил республиканцев и Дональда Трампа, однако так же остро критиковал корпоративные медиа, давно ставшие рупором Демократической партии."Я включаю телевизор и слышу только "Россия, Россия". Никто не говорит о забастовке в Западной Вирджинии". Про это должны знать как можно больше граждан нашей страны, но они этого не показывают", – с явным раздражением сказал об этом однажды Мур.Нынешняя критика в адрес Байдена имеет значение. Рядовые демократические избиратели определенно доверяют Майклу – и, возможно, больше, чем некоторым говорящим головам в телевизоре.К тому же, когда-то режиссер уже сделал точный прогноз в пользу Трампа – и попал в точку."В 2016 году Мур ещё в сентябре предсказал победу Трампа в штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, что чисто математически вело к победе Трампа на президентских выборах. Он оказался прав", – напомнил об этом в телеграмме американист Дмитрий Дробницкий.Впрочем, в среде киноиндустрии оказались и другие недоброжелатели Байдена."По общему мнению, Джозеф Байден недееспособен и не способен управлять страной. Два человека, на которых он опирается", – это его властолюбивая жена и сын преступник.Мир в хаосе, охваченный войной. Демократы сделают все, абсолютно все, чтобы удержать власть. Если мир когда-то и сидел на пороховой бочке, так это именно сейчас, в этот исторический момент", – заявил голливудский актер Джеймс Вудс, герой культовой картины "Однажды в Америке".Помимо прочего, Вудс снимался у Оливера Стоуна – великого режиссера, которого отменили за то, что его позиция по украинской теме отличается от официальной позиции Голливуда.Однако мы видим, что творческая среда все равно так или иначе выходит из-под контроля американской государственно пропаганды.А политику Байдена критикуют даже сторонники его собственной партии – такие, как Майкл Мур. Потому что они просто называют происходящее в Белом доме своими настоящими именами.

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Леонид Николенко

эксклюзив, украина, сша, голливуд, ближний восток, дональд трамп, джо байден, джон керри, демократическая партия