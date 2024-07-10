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В ЕС "пожалели" погибающих украинцев, но ограничить поставки оружия ВСУ отказались

В ЕС "пожалели" погибающих украинцев, но ограничить поставки оружия ВСУ отказались - 10.07.2024 Украина.ру

В ЕС "пожалели" погибающих украинцев, но ограничить поставки оружия ВСУ отказались

Страны Европейского союза продолжат передавать украинской армии оружие и военную технику, несмотря на то, что на Украине гибнут люди, о чем в ЕС "сожалеют". Об этом на полях форума в США заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель

2024-07-10T11:41

2024-07-10T11:41

2024-07-10T11:46

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По его словам, союзники вооружают украинскую армию для того, чтобы защитить "собственную безопасность" – это "единственный путь, чтобы достичь мира", считает Боррель. "Я знаю, как закончить войну. Если мы прекращаем поддерживать Украину, война быстро завершится, потому что Украина не может защищать себя без нашей поддержки. Война закончится, да, но с каким результатом? Какова будет судьба украинского народа? Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские солдаты сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну", – пояснил он. Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы.Подробнее о том, почему ЕС хочет дать Киеву больше оружия и ввести войска, а США начинают "мочить" Зеленского читайте в интервью специалиста по конкурентной разведке, политтехнолога Евгения Ющука на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, жозеп боррель, ес, вооруженные силы украины, военная помощь, сво