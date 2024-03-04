Эксперт объяснил, почему ЕС хочет дать Киеву оружие и ввести войска, а США начинают "мочить" Зеленского
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Европейских политики высказывают разные мнения по поводу Украины. Некоторые считают что конфликт нужно прекратить, а для этого нужны переговоры с участием России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
В Европе сейчас разгораются бурные дискуссии на тему отправить или нет войска стран Евросоюза и НАТО на Украину. Европейских политики высказывают разные мнения. Некоторые считают что конфликт нужно прекратить, а для этого нужны переговоры с участием России, рассказал политтехнолог.
Другие представители ЕС наоборот, настаивают на передаче Украине дальнобойного оружия. Некоторые вообще предлагают отправить войска стран НАТО на Украину, чтобы остановить армию РФ. По их мнению, потенциал Альянса по людскому потенциалу и финансам намного больше российского, добавил он.
"Кроме того, как и на Украине, европейцы пугают друг друга возможной потерей Харькова. То есть наблюдается некоторая растерянность, но с агрессивно-оборонительным уклоном, а не чисто капитулянтская", - отметил Ющук.
Американцы сейчас заняты своими выборами и понемногу начинают "мочить" Владимира Зеленского в информационном поле. Если США не решат, что им выгодна заморозка конфликта, то, скорее всего, он продолжится. Но может сложиться также, как в Корейской войне: заморозка наступит сама по себе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.