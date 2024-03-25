https://ukraina.ru/20240325/1054108344.html

ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель

ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель - 25.03.2024 Украина.ру

ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель

Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN

2024-03-25T23:15

2024-03-25T23:15

2024-03-25T23:15

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Боррель публично сказал, что вооружая ВСУ, союзники Киева осознают, что в случае победы РФ, интересам США и Европы будет нанесён ущерб. Ранее в этот же день в вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета, но её не стали сбивать, потому что "знали, что она полетит дальше", то есть в сторону Украины.

https://ukraina.ru/20231224/1052348270.html

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новости, украина, ес, евросоюз, жозеп боррель, россия, сша, сво, военная помощь, военная техника