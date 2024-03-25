ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель
Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN
Боррель публично сказал, что вооружая ВСУ, союзники Киева осознают, что в случае победы РФ, интересам США и Европы будет нанесён ущерб.
"Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла эту войну. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьёзный ущерб. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока", - сказал он.
Ранее в этот же день в вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета, но её не стали сбивать, потому что "знали, что она полетит дальше", то есть в сторону Украины.
24 декабря 2023, 05:15"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой ЗападаРано или поздно мыльный пузырь Украины лопнет, и для веривших в "перемогу" ВСУ всё кончится жестоким разочарованием. Российские военные обязательно дойдут до Киева и Львова. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"