ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель - 25.03.2024 Украина.ру
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ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель
ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель - 25.03.2024 Украина.ру
ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель
Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN
2024-03-25T23:15
2024-03-25T23:15
новости
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евросоюз
жозеп боррель
россия
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военная помощь
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Боррель публично сказал, что вооружая ВСУ, союзники Киева осознают, что в случае победы РФ, интересам США и Европы будет нанесён ущерб. Ранее в этот же день в вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета, но её не стали сбивать, потому что "знали, что она полетит дальше", то есть в сторону Украины.
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новости, украина, ес, евросоюз, жозеп боррель, россия, сша, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, ЕС, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, США, СВО, военная помощь, военная техника

ЕС поддерживает Украину не из любви к её народу, а ради своих интересов – Боррель

23:15 25.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз помогает Украине противостоять России не из любви к жителям этой страны, а преследуя собственные интересы. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN
Боррель публично сказал, что вооружая ВСУ, союзники Киева осознают, что в случае победы РФ, интересам США и Европы будет нанесён ущерб.
"Мы не можем позволить, чтобы Россия выиграла эту войну. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьёзный ущерб. Дело не только в щедрости. Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. И это также в интересах США в качестве глобального игрока", - сказал он.
Ранее в этот же день в вооруженных силах Польши заявили, что в ночь на 24 марта над территорией их страны якобы пролетела российская ракета, но её не стали сбивать, потому что "знали, что она полетит дальше", то есть в сторону Украины.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря 2023, 05:15
"Бизнес на крови и костях": начмед батальона "Русь" о том, почему Украина стала разменной монетой ЗападаРано или поздно мыльный пузырь Украины лопнет, и для веривших в "перемогу" ВСУ всё кончится жестоким разочарованием. Российские военные обязательно дойдут до Киева и Львова. Об этом журналисту издания Украина.ру рассказал начальник медицинской службы батальона "Русь" с позывным "Марафет"
 
НовостиУкраинаЕСЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияСШАСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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