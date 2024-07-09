Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики - 09.07.2024 Украина.ру
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Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики - 09.07.2024 Украина.ру
Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
Тоннельными операциями под Авдеевкой и Торецком - это прекрасный способ захода на позиции ВСУ. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-07-09T03:45
2024-07-09T03:45
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Тоннельные операции российских военных - это прекрасный способ проникнуть на позиции, которые были заняты ВСУ еще в 2014 году. Авдеевский гарнизон, который сидел в укрепрайоне "Царская охота", сидел как раз с 14-го года. Также как и в Шумах под Дзержинском (Торецком), рассказал военкор.Такой метод проникновения на старые позиции противника будет развиваться. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне, добавил он.Сейчас на Украине для военных собирают старые зонтики. Очевидно, там есть какие-то комплектующие для создания приборов, которые им помогут воевать. В любом случае эффективные придумки должны использоваться на фронте, и подкопы - не исключения, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
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новости, россия, украина, авдеевка, всу, вс рф, донбасс, дроны, сво, фронт
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, Донбасс, дроны, СВО, фронт

Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики

03:45 09.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Тоннельными операциями под Авдеевкой и Торецком - это прекрасный способ захода на позиции ВСУ. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Тоннельные операции российских военных - это прекрасный способ проникнуть на позиции, которые были заняты ВСУ еще в 2014 году. Авдеевский гарнизон, который сидел в укрепрайоне "Царская охота", сидел как раз с 14-го года. Также как и в Шумах под Дзержинском (Торецком), рассказал военкор.
Такой метод проникновения на старые позиции противника будет развиваться. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне, добавил он.
"Когда наши [бойцы] пересели на мотоциклы, то действительно стали МОТОстрелками. Раньше над этим шутили, а сейчас это стало реальностью и показало свою эффективность. Те же fpv-ишки – это гражданские дроны, они не были приспособлены для военных целей", - подчеркнул Ермаков.
Сейчас на Украине для военных собирают старые зонтики. Очевидно, там есть какие-то комплектующие для создания приборов, которые им помогут воевать. В любом случае эффективные придумки должны использоваться на фронте, и подкопы - не исключения, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 12:32
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно
 
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