Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Тоннельными операциями под Авдеевкой и Торецком - это прекрасный способ захода на позиции ВСУ. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Тоннельные операции российских военных - это прекрасный способ проникнуть на позиции, которые были заняты ВСУ еще в 2014 году. Авдеевский гарнизон, который сидел в укрепрайоне "Царская охота", сидел как раз с 14-го года. Также как и в Шумах под Дзержинском (Торецком), рассказал военкор.
Такой метод проникновения на старые позиции противника будет развиваться. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне, добавил он.
"Когда наши [бойцы] пересели на мотоциклы, то действительно стали МОТОстрелками. Раньше над этим шутили, а сейчас это стало реальностью и показало свою эффективность. Те же fpv-ишки – это гражданские дроны, они не были приспособлены для военных целей", - подчеркнул Ермаков.
Сейчас на Украине для военных собирают старые зонтики. Очевидно, там есть какие-то комплектующие для создания приборов, которые им помогут воевать. В любом случае эффективные придумки должны использоваться на фронте, и подкопы - не исключения, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
4 июля, 12:32Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно