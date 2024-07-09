https://ukraina.ru/20240709/1056064900.html

Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики

Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики - 09.07.2024 Украина.ру

Военкор рассказал, как ВС РФ делают подкопы и пересаживаются на мотоциклы, пока ВСУ ищут старые зонтики

Тоннельными операциями под Авдеевкой и Торецком - это прекрасный способ захода на позиции ВСУ. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-07-09T03:45

2024-07-09T03:45

2024-07-09T03:45

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Тоннельные операции российских военных - это прекрасный способ проникнуть на позиции, которые были заняты ВСУ еще в 2014 году. Авдеевский гарнизон, который сидел в укрепрайоне "Царская охота", сидел как раз с 14-го года. Также как и в Шумах под Дзержинском (Торецком), рассказал военкор.Такой метод проникновения на старые позиции противника будет развиваться. Хитрая военная инженерная мысль — это всегда здорово. Так и надо выигрывать в этой войне, добавил он.Сейчас на Украине для военных собирают старые зонтики. Очевидно, там есть какие-то комплектующие для создания приборов, которые им помогут воевать. В любом случае эффективные придумки должны использоваться на фронте, и подкопы - не исключения, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского могут отстранить от власти на Украине только по решению Запада - можно узнать из интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

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новости, россия, украина, авдеевка, всу, вс рф, донбасс, дроны, сво, фронт