"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
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"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ
"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру
"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ
В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у ВСУ возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-08T05:40
2024-07-08T05:40
новости
волчанск
россия
михаил онуфриенко
харьковская область
балаклея
наступление
окружение
логистика
снабжение
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На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого возможно перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.Само по себе взятие села Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут, рассказал обозреватель.Пока перерезать снабжение украинской группировки в Волчанске нереально. Мы не контролируем даже половину Волчанска. Там идут бои, и противник через реку постоянно перебрасывает подкрепления. Если бы Волчья была полностью под огнем, это было бы невозможно, добавил он.Основная часть дорог и идет через Салтов, через дамбу, которую наши периодически бомбят. Есть еще трасса в обход водохранилища, она расположена южнее и идет через Чугуев и через Печенеги, уточнил обозреватель."В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, не позволяя восстанавливать, тогда у группировки [ВСУ] возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру
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волчанск
россия
харьковская область
балаклея
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новости, волчанск, россия, михаил онуфриенко, харьковская область, балаклея, наступление, окружение, логистика, снабжение, вс рф
Новости, Волчанск, Россия, Михаил Онуфриенко, Харьковская область, Балаклея, наступление, окружение, логистика, снабжение, ВС РФ

"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ

05:40 08.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у ВСУ возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого возможно перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.
Само по себе взятие села Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут, рассказал обозреватель.
Пока перерезать снабжение украинской группировки в Волчанске нереально. Мы не контролируем даже половину Волчанска. Там идут бои, и противник через реку постоянно перебрасывает подкрепления. Если бы Волчья была полностью под огнем, это было бы невозможно, добавил он.
"На Волчанск идет множество дорог. Основные две дороги раздваиваются на южной окраине Волчанска. Одна уходит на юго-восток, другая на юго-запад. Одна из них идет на Старый Салтов вдоль берега Северского Донца. Вторая идет через Белый Колодязь и далее на Ольховатку, снабжая группировку, о которой идет речь", - отметил Онуфриенко.
Основная часть дорог и идет через Салтов, через дамбу, которую наши периодически бомбят. Есть еще трасса в обход водохранилища, она расположена южнее и идет через Чугуев и через Печенеги, уточнил обозреватель.
"В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, не позволяя восстанавливать, тогда у группировки [ВСУ] возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру
Лариса Ржондовская
6 июля, 14:32
Лариса Ржондовская: Хочу дать новым регионам "инструкцию к РоссииО старых и новых медиа, специфике работы СМИ в новых регионах России, хороших и плохих новостях, а также о кадровом голоде, информационной безопасности, переезде в Донецк и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала главный редактор издания "Новое. Медиа" Лариса Ржондовская.
 
НовостиВолчанскРоссияМихаил ОнуфриенкоХарьковская областьБалаклеянаступлениеокружениелогистикаснабжениеВС РФ
 
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