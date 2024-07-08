https://ukraina.ru/20240708/1056117304.html

"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ

"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ - 08.07.2024 Украина.ру

"Мы не контролируем даже половину Волчанска": эксперт объяснил, каким способом можно отрезать ВСУ

В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, тогда у ВСУ возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-07-08T05:40

2024-07-08T05:40

2024-07-08T05:40

новости

волчанск

россия

михаил онуфриенко

харьковская область

балаклея

наступление

окружение

логистика

снабжение

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На днях ВС РФ после форсирования Северского Донца заняли плацдарм напротив поселка Прилипка, с которого возможно перерезать снабжение группировки ВСУ в Волчанске.Само по себе взятие села Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут, рассказал обозреватель.Пока перерезать снабжение украинской группировки в Волчанске нереально. Мы не контролируем даже половину Волчанска. Там идут бои, и противник через реку постоянно перебрасывает подкрепления. Если бы Волчья была полностью под огнем, это было бы невозможно, добавил он.Основная часть дорог и идет через Салтов, через дамбу, которую наши периодически бомбят. Есть еще трасса в обход водохранилища, она расположена южнее и идет через Чугуев и через Печенеги, уточнил обозреватель."В случае с Волчанском ни о каком кольце, перерезании всех дорог речь не идет. Если перебить полностью дамбу через Печенеги и Старый Салтов и бомбить ее все время, не позволяя восстанавливать, тогда у группировки [ВСУ] возникнут проблемы и снабжение нужно будет вести уже через Балаклею", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240706/1056105808.html

волчанск

россия

харьковская область

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новости, волчанск, россия, михаил онуфриенко, харьковская область, балаклея, наступление, окружение, логистика, снабжение, вс рф