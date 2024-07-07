https://ukraina.ru/20240707/1056115583.html

Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России

Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России - 07.07.2024 Украина.ру

Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России

Известная украинская телеведущая, актриса, писатель и общественный деятель Снежана Егорова в эфире Украина.ру рассказала о механизме сведения украинцев с ума, работающем со времён майдана и уничтожающем Украину все эти годы.

2024-07-07T15:22

2024-07-07T15:22

2024-07-07T15:22

россия

украина

снежана егорова

игорь коломойский

майдан

сво

политика

власти украины

национализм

фашизм

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Егорова вспомнила малоизвестные факты о том, каким человеком был Владимир Зеленский до того, как стал президентом, рассказала интересные моменты из своей биографии, а также дала рецепт излечения украинского общества, одурманенного неонацистами.01:03 – О майданах, бацилле украинского национализма и о том, что помогло лично Егоровой не поддаться всеобщему безумию; 09:41 – каким человеком был Зеленский до того, как пошёл в политику; 21:13 – украинское общество поразила смертельная болезнь или надежда на излечение всё ещё остаётся? 26:07 – Что будут делать те украинцы, которые сейчас ненавидят Россию и своих соотечественников, которые не разделяют их взглядов, после поражения Украины? 36:40 – Какая победа нам нужна? *Во время интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

россия

украина

майдан

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