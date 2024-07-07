Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России - 07.07.2024 Украина.ру
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Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России
Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России - 07.07.2024 Украина.ру
Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России
Известная украинская телеведущая, актриса, писатель и общественный деятель Снежана Егорова в эфире Украина.ру рассказала о механизме сведения украинцев с ума, работающем со времён майдана и уничтожающем Украину все эти годы.
2024-07-07T15:22
2024-07-07T15:22
россия
украина
снежана егорова
игорь коломойский
майдан
сво
политика
власти украины
национализм
фашизм
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Егорова вспомнила малоизвестные факты о том, каким человеком был Владимир Зеленский до того, как стал президентом, рассказала интересные моменты из своей биографии, а также дала рецепт излечения украинского общества, одурманенного неонацистами.01:03 – О майданах, бацилле украинского национализма и о том, что помогло лично Егоровой не поддаться всеобщему безумию; 09:41 – каким человеком был Зеленский до того, как пошёл в политику; 21:13 – украинское общество поразила смертельная болезнь или надежда на излечение всё ещё остаётся? 26:07 – Что будут делать те украинцы, которые сейчас ненавидят Россию и своих соотечественников, которые не разделяют их взглядов, после поражения Украины? 36:40 – Какая победа нам нужна? *Во время интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
россия
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россия, украина, снежана егорова, игорь коломойский, майдан, сво, политика, власти украины, национализм, фашизм, русский, украинцы, суверенитет, дети, страна, выборы, джо байден, дональд трамп, сатанисты, президент, президент украины, квн, александр масляков, тв, телевидение, видео
Россия, Украина, Снежана Егорова, Игорь Коломойский, Майдан, СВО, политика, власти Украины, национализм, фашизм, русский, украинцы, суверенитет, дети, страна, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, сатанисты, президент, президент Украины, КВН, Александр Масляков, ТВ, телевидение

Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России

15:22 07.07.2024
 
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Известная украинская телеведущая, актриса, писатель и общественный деятель Снежана Егорова в эфире Украина.ру рассказала о механизме сведения украинцев с ума, работающем со времён майдана и уничтожающем Украину все эти годы.
Егорова вспомнила малоизвестные факты о том, каким человеком был Владимир Зеленский до того, как стал президентом, рассказала интересные моменты из своей биографии, а также дала рецепт излечения украинского общества, одурманенного неонацистами.
01:03 – О майданах, бацилле украинского национализма и о том, что помогло лично Егоровой не поддаться всеобщему безумию;
09:41 – каким человеком был Зеленский до того, как пошёл в политику;
21:13 – украинское общество поразила смертельная болезнь или надежда на излечение всё ещё остаётся?
26:07 – Что будут делать те украинцы, которые сейчас ненавидят Россию и своих соотечественников, которые не разделяют их взглядов, после поражения Украины?
36:40 – Какая победа нам нужна?
*Во время интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
 
РоссияУкраинаСнежана ЕгороваИгорь КоломойскийМайданСВОполитикавласти УкраинынационализмфашизмрусскийукраинцысуверенитетдетистранавыборыДжо БайденДональд Трампсатанистыпрезидентпрезидент УкраиныКВНАлександр МасляковТВтелевидение
 
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