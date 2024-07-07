"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику
Нейтрализация разведывательных БПЛА - логичное и необходимое действие с российской стороны. При этом ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.
Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории Российской Федерации, сообщил эксперт.
Нейтрализация таких беспилотников - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника, отметил Тренин.
"На мой взгляд, США сейчас не ищут повода для лобового столкновения с Россией. Ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет", - отметил он.
По мнению специалиста, распоряжение министра обороны Генштабу РФ нужно рассматривать как последнее предостережение противнику. Если его проигнорируют - надо сбивать. Бездействие будет означать приглашение к дальнейшей эскалации, подытожил собеседник издания.
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