"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику - 07.07.2024 Украина.ру
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"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику
"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику - 07.07.2024 Украина.ру
"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику
Нейтрализация разведывательных БПЛА - логичное и необходимое действие с российской стороны. При этом ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
2024-07-07T05:15
2024-07-07T05:15
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Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории Российской Федерации, сообщил эксперт.Нейтрализация таких беспилотников - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника, отметил Тренин.По мнению специалиста, распоряжение министра обороны Генштабу РФ нужно рассматривать как последнее предостережение противнику. Если его проигнорируют - надо сбивать. Бездействие будет означать приглашение к дальнейшей эскалации, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, украина, нато, дроны, бпла, разведка, ядерная безопасность, сво, авиация, генштаб
Новости, США, Россия, Украина, НАТО, дроны, БПЛА, разведка, ядерная безопасность, СВО, авиация, Генштаб

"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику

05:15 07.07.2024
 
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi ZapkaRQ-4A Global Hawk беспилотник США
RQ-4A Global Hawk беспилотник США - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
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Нейтрализация разведывательных БПЛА - логичное и необходимое действие с российской стороны. При этом ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.
Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории Российской Федерации, сообщил эксперт.
Нейтрализация таких беспилотников - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника, отметил Тренин.
"На мой взгляд, США сейчас не ищут повода для лобового столкновения с Россией. Ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет", - отметил он.
По мнению специалиста, распоряжение министра обороны Генштабу РФ нужно рассматривать как последнее предостережение противнику. Если его проигнорируют - надо сбивать. Бездействие будет означать приглашение к дальнейшей эскалации, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.ру
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