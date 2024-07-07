https://ukraina.ru/20240707/1056073270.html

"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику

"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику - 07.07.2024 Украина.ру

"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику

Нейтрализация разведывательных БПЛА - логичное и необходимое действие с российской стороны. При этом ограниченного ядерного конфликта из-за уничтожения беспилотников не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин

2024-07-07T05:15

2024-07-07T05:15

2024-07-07T05:15

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Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.Разведывательные БПЛА США и других стран НАТО непосредственно задействованы в нанесении ударов по целям на территории Российской Федерации, сообщил эксперт.Нейтрализация таких беспилотников - логичное и необходимое действие с российской стороны. Это также - запоздавший, увы! - ответ на эскалацию военных действий со стороны противника, отметил Тренин.По мнению специалиста, распоряжение министра обороны Генштабу РФ нужно рассматривать как последнее предостережение противнику. Если его проигнорируют - надо сбивать. Бездействие будет означать приглашение к дальнейшей эскалации, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины

https://ukraina.ru/20240704/1056037372.html

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