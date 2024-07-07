"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море - 07.07.2024 Украина.ру
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"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море
"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море - 07.07.2024 Украина.ру
"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море
Для десантной операции в Черном море нужно политическое решение, подготовка, концентрация сил и тщательная разработка плана. ВС РФ способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-07T06:00
2024-07-07T06:00
новости
россия
черное море
сергей горбачев
десант
прорыв
сво
украина
окружение
всу
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Если российское командование решится на десантную операцию с целью прорыва к вражеским берегам в Черном море, то противоминные действия так или иначе будут проводиться. Не без потерь, но высадиться десант вполне способен, рассказал офицер.Это должна быть стратегическая наступательная операция, как в годы Великой Отечественной войны. С тех пор многое изменилось, но в целом мы можем провести фронтовую операцию: стремительный прорыв, окружение группировок ВСУ и их уничтожение, отметил Горбачев.По мнению авторитетного военного аналитика Константина Сивкова, российские военные способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ, сказал он.По оценке Сивкова, на такую операцию потребуется полтора-два месяца. Если мы начнем ее сейчас, она может быть выполнена к сентябрю. Опыт проведения таких операций у России есть, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать
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новости, россия, черное море, сергей горбачев, десант, прорыв, сво, украина, окружение, всу, операция, вов
Новости, Россия, Черное море, Сергей Горбачев, десант, прорыв, СВО, Украина, окружение, ВСУ, операция, ВОВ

"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море

06:00 07.07.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Учение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Для десантной операции в Черном море нужно политическое решение, подготовка, концентрация сил и тщательная разработка плана. ВС РФ способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Если российское командование решится на десантную операцию с целью прорыва к вражеским берегам в Черном море, то противоминные действия так или иначе будут проводиться. Не без потерь, но высадиться десант вполне способен, рассказал офицер.
"Для такой операции нужно политическое решение, подготовка, концентрация вооруженных сил и тщательного разработка плана. Тем не менее, у нас достаточно сил и средств, чтобы решить все эти принципиальные задачи", - подчеркнул он.
Это должна быть стратегическая наступательная операция, как в годы Великой Отечественной войны. С тех пор многое изменилось, но в целом мы можем провести фронтовую операцию: стремительный прорыв, окружение группировок ВСУ и их уничтожение, отметил Горбачев.
По мнению авторитетного военного аналитика Константина Сивкова, российские военные способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ, сказал он.
По оценке Сивкова, на такую операцию потребуется полтора-два месяца. Если мы начнем ее сейчас, она может быть выполнена к сентябрю. Опыт проведения таких операций у России есть, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.ру
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Тимофей Ермаков интервью
3 июля, 19:30
Тимофей Ермаков: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впередиПрактика показал, что отходить из населенных пунктов, районов, которые мы штурмуем, ВСУ не склонны, поэтому за любую преграду на нашем пути они будут цепляться. Часов Яр стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности, и это создаст нам большое количество проблем, так что все только начинается
 
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