https://ukraina.ru/20240707/1056072019.html

"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море

"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море - 07.07.2024 Украина.ру

"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море

Для десантной операции в Черном море нужно политическое решение, подготовка, концентрация сил и тщательная разработка плана. ВС РФ способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-07T06:00

2024-07-07T06:00

2024-07-07T06:00

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Если российское командование решится на десантную операцию с целью прорыва к вражеским берегам в Черном море, то противоминные действия так или иначе будут проводиться. Не без потерь, но высадиться десант вполне способен, рассказал офицер.Это должна быть стратегическая наступательная операция, как в годы Великой Отечественной войны. С тех пор многое изменилось, но в целом мы можем провести фронтовую операцию: стремительный прорыв, окружение группировок ВСУ и их уничтожение, отметил Горбачев.По мнению авторитетного военного аналитика Константина Сивкова, российские военные способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ, сказал он.По оценке Сивкова, на такую операцию потребуется полтора-два месяца. Если мы начнем ее сейчас, она может быть выполнена к сентябрю. Опыт проведения таких операций у России есть, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, как разведывательные БПЛА стран НАТО используются для нанесения ударов по целям на территории России - в интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать

https://ukraina.ru/20240703/1056045413.html

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новости, россия, черное море, сергей горбачев, десант, прорыв, сво, украина, окружение, всу, операция, вов