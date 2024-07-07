"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчение по высадке воздушного и морского десантов в Приморье
Для десантной операции в Черном море нужно политическое решение, подготовка, концентрация сил и тщательная разработка плана. ВС РФ способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Если российское командование решится на десантную операцию с целью прорыва к вражеским берегам в Черном море, то противоминные действия так или иначе будут проводиться. Не без потерь, но высадиться десант вполне способен, рассказал офицер.
"Для такой операции нужно политическое решение, подготовка, концентрация вооруженных сил и тщательного разработка плана. Тем не менее, у нас достаточно сил и средств, чтобы решить все эти принципиальные задачи", - подчеркнул он.
Это должна быть стратегическая наступательная операция, как в годы Великой Отечественной войны. С тех пор многое изменилось, но в целом мы можем провести фронтовую операцию: стремительный прорыв, окружение группировок ВСУ и их уничтожение, отметил Горбачев.
По мнению авторитетного военного аналитика Константина Сивкова, российские военные способны осуществить такую операцию, которая приведет к параличу и уничтожению ВСУ, сказал он.
По оценке Сивкова, на такую операцию потребуется полтора-два месяца. Если мы начнем ее сейчас, она может быть выполнена к сентябрю. Опыт проведения таких операций у России есть, подытожил собеседник издания.
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