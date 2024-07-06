https://ukraina.ru/20240706/1056051841.html

Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол

Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол - 06.07.2024 Украина.ру

Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол

Вынесение приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу перенесено на сентябрь, а выборы пройдут 5 ноября. Посадят ли экс-главу государства, и что будут делать республиканцы, если это все же произойдет?

2024-07-06T06:30

2024-07-06T06:30

2024-07-06T06:30

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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.По его мнению, вполне вероятно, что судья назначит Трампу какой-то срок, но арестовать экс-президента не посмеют, так как это может привести к массовым беспорядкам. Лозанский предположил, что Трампа выпустят под залог — в ожидании решений апелляционного суда. В то же время он отметил, что шансы Трампа на победу довольно высоки, так как у Демократической партии тоже наметился ряд проблем. Байден очевидно не справляется со своими предвыборными обязанностямиМнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.

https://ukraina.ru/20240629/1055950700.html

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новости, сша, дональд трамп, украина.ру, верховный суд, выборы, президентские выборы, эксперты