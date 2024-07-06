Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол - 06.07.2024 Украина.ру
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Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол
Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол - 06.07.2024 Украина.ру
Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол
Вынесение приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу перенесено на сентябрь, а выборы пройдут 5 ноября. Посадят ли экс-главу государства, и что будут делать республиканцы, если это все же произойдет?
2024-07-06T06:30
2024-07-06T06:30
новости
сша
дональд трамп
украина.ру
верховный суд
выборы
президентские выборы
эксперты
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.По его мнению, вполне вероятно, что судья назначит Трампу какой-то срок, но арестовать экс-президента не посмеют, так как это может привести к массовым беспорядкам. Лозанский предположил, что Трампа выпустят под залог — в ожидании решений апелляционного суда. В то же время он отметил, что шансы Трампа на победу довольно высоки, так как у Демократической партии тоже наметился ряд проблем. Байден очевидно не справляется со своими предвыборными обязанностямиМнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
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новости, сша, дональд трамп, украина.ру, верховный суд, выборы, президентские выборы, эксперты
Новости, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Верховный Суд, выборы, президентские выборы, эксперты

Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол

06:30 06.07.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Вынесение приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу перенесено на сентябрь, а выборы пройдут 5 ноября. Посадят ли экс-главу государства, и что будут делать республиканцы, если это все же произойдет?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
По его мнению, вполне вероятно, что судья назначит Трампу какой-то срок, но арестовать экс-президента не посмеют, так как это может привести к массовым беспорядкам. Лозанский предположил, что Трампа выпустят под залог — в ожидании решений апелляционного суда.
"Сроки принятия решений будут известны позже. Но если в июле съезд республиканцев выдвинет Трампа кандидатом от своей партии, судьи будут тянуть до выборов 5 ноября. И тогда все застопорится на четыре года. Понятно, что при таком накале страстей и небывалом расколе в обществе могут возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства", - сказал собеседник издания.
В то же время он отметил, что шансы Трампа на победу довольно высоки, так как у Демократической партии тоже наметился ряд проблем. Байден очевидно не справляется со своими предвыборными обязанностями
Мнение Эдуарда Лозанского по американскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Трамп осмелится сказать нет СМИ и конгрессу США, он спасет мир от катастрофы.
На днях судья Хуан Мерчан, который председательствовал на процессе в отношении Трампа по фактам фальсификации документов, объявил о решении перенести дату вынесения приговора на сентябрь. Свое решение о переносе срока судья обосновал необходимостью рассмотрения апелляции, основанной на решении Верховного суда США о президентской неприкосновенности.
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 13:14
Бодрый Трамп, парализованный Байден и американская мечтаВсе комментаторы, высказавшиеся по поводу американских предвыборных дебатов, оказались едины во мнении – заключительный счёт на табло (двукратный перевес поддержки Трампа) мог бы быть для Байдена и хуже. "Сонный Джо" проиграл вчистую.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. В конце июня между кандидатами от Демократической и Республиканской партий - Джо Байденом и Дональдом Трампом - состоялись дебаты.
Выступление на них действующего американского лидера оказалось настолько плохим, написал CNN, что рейтинг Байдена упал с 37% до 31%, при этом Трамп, наоборот, набрал очки с 40% до 43%.
Следом издание Politico сообщило, что в Демократической партии заговорили о возможной смене 81-летнего кандидата на пост в президенты после выступления Байдена на дебатах.
Позже NBC уточнило, что окончательное решение примет супруга действующего лидера страны Джилл Байден, так как только она "имеет абсолютное влияние" на него.
Интересно, что еще в начале мая немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на источники в Демократической партии США написала, что на партийном съезде в Чикаго в августе Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру Мишель Обамы.
На днях Washington Post опубликовала список возможных кандидатов на место Байдена в президентской гонке. Среди них вице-президент Камала Харрис, Мишель Обама, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер.
Обама
11 мая, 06:31
Если клан Обамы снова придет к власти, конфликт на Украине сильно изменится - американский политологВ информационном поле появились слухи, что в скором времени президент США объявит о том, что уступает свое место в новой предвыборной гонке бывшей первой леди Америки Мишель Обаме. Если она получит главное кресло страны, конфликт на Украине будет быстро свернут
 
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