https://ukraina.ru/20240705/1056079436.html
Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта - 05.07.2024 Украина.ру
Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
Владимир Зеленский заговорил об урегулировании конфликта из-за поражений ВСУ на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2024-07-05T09:00
2024-07-05T09:00
2024-07-05T09:11
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052923101_0:11:1043:598_1920x0_80_0_0_38124241392a1f9c32e6aae57c82ff65.jpg.webp
"Не надо искать сложных ответов на просто вопрос, почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто", - написал Дубинский.По его словам, среди причин поражения ВСУ на фронте, нарастающее недовольство властью на Украине, вероятная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США и ослабление поддержки со стороны ЕС.По его мнению, максимум, на что может пойти Зеленский, это объявить выборы, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. "А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака", - добавил Дубинский.В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052923101_101:0:1028:695_1920x0_80_0_0_46bcdb3877ccdb91498a33a7ab31759f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта
09:00 05.07.2024 (обновлено: 09:11 05.07.2024)
Владимир Зеленский заговорил об урегулировании конфликта из-за поражений ВСУ на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
"Не надо искать сложных ответов на просто вопрос, почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто", - написал Дубинский.
По его словам, среди причин поражения ВСУ на фронте, нарастающее недовольство властью на Украине, вероятная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США и ослабление поддержки со стороны ЕС.
"То есть власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или, что еще хуже, в результате поражения. Однако я не верю, что корона позволит Зеленскому пойти на реальные шаги по достижению мира", - отметил Дубинский.
По его мнению, максимум, на что может пойти Зеленский, это объявить выборы, чтобы снять с себя ответственность за происходящее.
"А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака", - добавил Дубинский.
В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.