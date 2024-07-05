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Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта

Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта - 05.07.2024 Украина.ру

Дубинский объяснил, почему Зеленский заговорил об урегулировании конфликта

Владимир Зеленский заговорил об урегулировании конфликта из-за поражений ВСУ на фронте. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале

2024-07-05T09:00

2024-07-05T09:00

2024-07-05T09:11

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"Не надо искать сложных ответов на просто вопрос, почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто", - написал Дубинский.По его словам, среди причин поражения ВСУ на фронте, нарастающее недовольство властью на Украине, вероятная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США и ослабление поддержки со стороны ЕС.По его мнению, максимум, на что может пойти Зеленский, это объявить выборы, чтобы снять с себя ответственность за происходящее. "А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака", - добавил Дубинский.В конце июня Зеленский пообещал представить в этом году некий украинский "мирный план", но не привел никакой конкретики.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада