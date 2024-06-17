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Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"

Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" - 17.06.2024 Украина.ру

Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся"

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 16 июня 2024 года стал новый российский мирный план

2024-06-17T20:37

2024-06-17T20:37

2024-06-17T20:37

украина

россия

владимир путин

нато

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сво

мир

эксклюзив

борис джонсон

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Владимир Путин, выступая 14 июня с обращением к руководству МИД, выдвинул фундаментальный мирный план не только для Украины, но и для всей Евразии. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, что за условия предлагает Россия и как выглядят перспективы Украины в случае, если эти условия будут отклонены.Россия выдвигает фундаментальный мирный план как по Украине, так и для всей Евразии. Евразия – крупнейший материк на планете, здесь проживает 5,5 миллиарда человек, более 70% населения Земли. Таким образом Путин предлагает фактически всей планете мир на новых принципах.Дмитрий Киселев называет план Путина авторским, хоть он и выдвигается от всей России. По словам ведущего, чувствуется, как президент писал его сам."В нем не только прослеживается характерная и узнаваемая интонация, но и углубляется, детализируется вся логика неприятия хищнического насилия Запада, которую на международной арене вскрывал именно Путин в последние десятилетия, поначалу еще в одиночку", — говорит Киселев.Ближайшая цель плана – обозначить условия для прекращения боевых действий на фронтах СВО, а в целом – предложить новую архитектуру безопасности в Евразии. При этом действия Запада Путин назвал нахрапистыми и отметил крах системы евроатлантической безопасности, которой сегодня просто нет.Президент поручил МИД наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой будущей системы безопасности и проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россией.При этом Владимир Путин подчеркнул, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, включая страны НАТО."Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", – отметил Путин.Киселев отмечает, что обращение к европейским странам НАТО прозвучало неожиданно."Казалось бы, кто уже с ними считается и вообще хочет разговаривать? Мы сбиваем английские и французские ракеты, жжем "Леопарды" – вот, собственно, и все отношения. А тут Путин протягивает руку и говорит как есть", — отметил Дмитрий Киселев.Однако Путин считает, что главная угроза для Европы исходит не от России, а от критической и всевозрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах."Если Европа хочет сохранить себя в качестве одного из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей, безусловно, нужно быть в хороших, добрых отношениях с Россией, и мы, главное, к этому готовы", – указал российский лидер.В своей речи Путин призывает активизировать диалог уже между имеющимися в Евразии многосторонними организациями (Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС) и обсуждать новую систему гарантий коллективной безопасности без участия внешних сил.Мирная инициатива по Украине — это первый шаг перед фундаментальными предложениями для всего мира. При этом условий для мгновенного прекращения боевых действий на Украине и начала переговоров всего два — отвод ВСУ с наших территорий (Донецкой Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) и отказ от вступления в НАТО.Мирная инициатива по Украине — это первый шаг перед фундаментальными предложениями для всего мира. При этом условий для мгновенного прекращения боевых действий на Украине и начала переговоров всего два — отвод ВСУ с наших территорий (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей) и отказ от вступления в НАТО."Собственно, это уже мир. Мир как отсутствие боевых действий. Но Путин идет дальше. России нужна не приостановка огня, а окончательное завершение конфликта, цель – в этом", — отметил Киселев.Глава российского государства подчеркнул, что если в Киеве и в западных столицах от этого предложения, как и прежде, откажутся, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет лежать на них."Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное: суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю: речь не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении", – подчеркнул глава российского государства.В качестве принципиальных условий мира Путин видит нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан на Украине, отмену антироссийских санкций. По его словам, с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе стамбульских переговоров в 2022 году."Интересно то, что Украина при этом сохраняется как самостоятельное государство, субъект международного права. Да, нейтральное государство – ну и прекрасно. Да, с некоторыми потерями, но еще хорошо отделалась после таких передряг, есть будущее. И главное – мир", — подчеркнул Киселев.Путин предлагает реально завершить войну на Украине, перевернуть трагическую страницу истории и "пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом в Европе".Россия всегда хотела и сейчас хочет мира, пояснил Киселев. Предложения серьезны и вытекают из всего предыдущего опыта нашего взаимодействия с Киевом, когда еще Украина была в составе СССР и в нее вкачали несоразмерно больше, чем в другие республики: от дорог, газопроводов и атомных станций до промышленности – металлургической, химической и аэрокосмической. Выйдя из СССР, Украина провозгласила нейтральный и безъядерный статус. Россия продолжает экономическую кооперацию с Украиной и параллельно субсидирует ее прямо и косвенно на сотни миллиардов долларов. Запад совращает Киев майданами и посулами. Оранжевая революция и мягкий переворот через неконституционный третий тур президентских выборов в 2004-2005 годах. Дальше – больше: кровавый путч и узурпация власти ультранационалистами в феврале 2014-го. Россия и тогда работала на мир, но нарвалась на коварный обман.Путин в выступлении рассказал то, чего раньше не говорил. 21 февраля 2014 года по инициативе американской стороны состоялся разговор Путина с президентом США. Была достигнута договоренность, что Россия постарается убедить действовавшего тогда президента Украины не использовать армию и правоохранительные органы против митингующих. А США призовут оппозицию к порядку, к освобождению административных зданий, к тому, чтобы улица успокоилась. Однако в ночь на 22 февраля, несмотря на все договоренности и гарантии со стороны Запада, протестующие силой взяли контроль над зданием Рады, администрации президента, захватили правительство."Ни один гарант всех этих соглашений о политическом урегулировании: ни Соединенные Штаты, ни европейцы – палец о палец не ударили, чтобы исполнить свои обязательства, призвать оппозицию освободить захваченные административные объекты, отказаться от насилия. Видно, что такой ход событий их не только устраивал, похоже, что они и были авторами развития событий именно в таком ключе", – рассказал Владимир Путин.А дальше и началась эта самая война на Донбассе, который не признал результаты кровавого госпереворота. Именно эту войну Россия и мечтает прекратить."Россия не начинала войну, это киевский режим, повторю, после того как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия, если мы не признаем права этих народов, проживавших на этих территориях, объявить о своей независимости. А как же? А что тогда это? Это агрессия. И те, кто все прошедшие годы помогал военной машине киевского режима, это пособники агрессора",– подчеркнул Путин.Не мы вторглись с военной силой в Донбасс, объясняет Киселев, но Россия, пока еще не вводя туда войска, помогла Донбассу отбросить ВСУ и поддержала мирные Минские соглашения. Однако и Украина, и Франция, и Германия потом признались, что поддержали мирные соглашения в расчете выиграть время, чтобы возобновить войну.Параллельно США и НАТО осваивали территорию Украины, понимая, что Украину Россия точно миром им не отдаст.В итоге России ничего не остается, как 24 февраля 2022 года объявить о начале СВО. Быстро подошли к Киеву. И опять предложили мир через переговоры."По сути, это было не что иное, как операция по принуждению украинского режима к миру", — объяснил Путин.Войска должны были подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, попытаться найти приемлемые решения и тем самым прекратить войну, развязанную Киевом против Донбасса еще в 2014 году, разрешить вопросы, представляющие угрозу для безопасности России. В результате действительно удалось выйти на договоренности, которые в принципе устраивали и Москву, и Киев."Эти договоренности были положены на бумагу и парафированы в Стамбуле главой украинской переговорной делегации. Значит, киевские власти устраивало такое решение вопроса", – отметил российский лидер.До выступления президента России в МИДе текст Стамбульских договоренностей нигде не был опубликован, оставался секретным,хотя Россия отправила его в Берлин и Париж.В распоряжение Киселева впервые попал текст этого соглашения на десятках страниц. На ключевой странице — рукописно, инициалы и фамилия главы украинской делегации Давида Арахамии."Именно так традиционно и маркируется – иногда даже просто инициалами – парафируемый документ. Переговорщик не имеет права ставить свою подпись под соглашением. Это прерогатива главы государства. Но предварительный знак согласия – таков", — объяснил Киселев.Тогда документ назывался "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" и носил компромиссный характер. Однако после отвода российских войск от Киева руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче, и отказалось от подготовленного варианта договоренностей.Бывший британский премьер Борис Джонсон тогда приехал в Киев и запретил Зеленскому любые соглашения с Россией под предлогом того, что потом переговорные позиции для Украины станут куда лучше."Развод. Джонсона уж нет, как нет и упущенного мира", — говорит Киселев.Теперь же положение дел в корне изменилось. Сейчас на столе новый российский мирный план. Киселев считает, что это продукт скоропортящийся, поскольку ситуация развивается быстро и не в пользу Киева и при всей жесткости российского предложения оно может показаться сахарной ватой по сравнению со следующим.Экспертные мнения о результатах швейцарского саммита — в материале "Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?"

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