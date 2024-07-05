https://ukraina.ru/20240705/1056073627.html

Балет на льду, принцесса и немецкий пулемёт – как в Киеве детскую сказку снимали

Балет на льду, принцесса и немецкий пулемёт – как в Киеве детскую сказку снимали - 05.07.2024 Украина.ру

Балет на льду, принцесса и немецкий пулемёт – как в Киеве детскую сказку снимали

Одной из визитных карточек советского кинематографа стали детские сказки – фантастические истории, где дружба, добро, любовь побеждают зло. На Киевской киностудии им. Довженко их тоже снимали, но по ряду причин помнят сейчас о них только ценители советского кинематографа – массовый зритель их напрочь забыл

2024-07-05T16:00

2024-07-05T16:00

2024-07-05T16:00

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Снять фильм в жанре сказки решил в 1969 году и известный советский режиссер Евгений Шерстобитов, который стал знаменитым и востребованным благодаря детским приключенческим кинолентам: "Юнга со шхуны "Колумб" (1963), "Сказка о Мальчише-Кибальчише" (1964), "Акваланги на дне" (1965), научно-фантастическому фильму "Туманность Андромеды" (1967).Над сценарием работал Виталий Губарев, который взял за основу свою повесть-сказку "В тридевятом царстве". Губарев уже имел опыт работы в кинематографе, написав сценарий к до сих пор известной и популярной киноленте московской Киностудии имени М. Горького "Королевство кривых зеркал" (1963), также снятой по его одноимённому произведению.По сюжету киевской киносказки солистка гастролирующего по заграницам советского балета на льду девочка Оксана меняется местами с юной королевой сказочного королевства Карликия Изабеллой, как две капли воды похожей на Оксану. Изабелла, как и Оксана любит и умеет кататься на льду, но придворные чиновники запрещают ей делать это, почему юная особа королевской крови и решает поменяться с Оксаной местами (сюжет во многом напоминает марктвеновский исторический роман "Принц и нищий").Оксана, получив в свое распоряжение на время чужой трон, начинает править королевством на своё усмотрение. Ну а так как усмотрение у неё абсолютно комсомольское, то конфликты становятся просто неизбежны. Девочка пытается отменить дурацкие, по её мнению, законы, из-за которых люди в королевстве живут хуже собак. Страна делает бизнес на собачьем спа-туризме: тогда это выглядело смешно, в наше время ничего смешного в этом нет.Основной экономический конфликт, представленный в фильме, это стремление магната "собачьей" спа-отрасли скупить под отели для собак самые "жирные" участки на побережье. Но для строительства нужно снести несколько деревушек и поселков и выкинуть на улицу их жителей. Вот магнат и пытается протолкнуть непопулярное решение через правительство, парламент и получить разрешительную подпись королевы… Конечно же замещающая её советская фигуристка, комсомолка и просто красавица одобрить такой документ не может.Возникает конфликт с коррумпированными чиновниками правительства. Они пытаются запугать "королеву", пытаясь убедить, будто ночью с ней говорит и советует не вмешиваться в решения правительства и парламента дух её отца. Когда это не срабатывает, чиновники и военные на деньги собачьего магната пытаются организовать военный переворот. В финале юная королева и советская фигуристка меняются местами обратно, а военный переворот проваливается.Киноленту снимали в Риге. Роли Оксаны и Изабеллы исполнила Наташа Давыдова, для которой этот фильм стал дебютным. Всего же она сыграла только в двух фильмах (вторым стал совместный советско-немецкий "Ура! У нас каникулы!" (1972) – так как была не актрисой, а спортсменкой. Роль Андрея досталась юному актеру Григорию Максимову.На роди второго плана режиссер Шерстобитов собрал настоящий цвет советских комедийных и сатирических актеров. Анатолий Папанов гениально сыграл собачьего магната, не выпускающего сигару изо рта и являющегося реальным хозяином страны Карликии. Спартак Мишулин – звезда "Ералашей" и детских фильмов – в данной киноленте стал предводителем военной хунты. Безотказно, несмотря на слабоватый сценарий, сыграл дуэт Сергея Мартинсона (герцог де Моллюск) и Ирина Мурзаева (первая фрейлина). Они изображают как бы дружащих, но при этом постоянно друг друга подставляющих первых придворных.Одна из центральных ролей в фильме, садовницы Марго, досталась ещё одной звезде комедий Советского Союза – Тамаре Носовой. Зритель до сих пор помнит её по ролям в фильмах "Карнавальная ночь" (1956), "Свадьбе в Малиновке" (1967), "Здравствуйте, я ваша тётя!" (1975). Автор сценария и повести "В тридевятом царстве..." Виталий Губарев был её мужем с 1961 по 1967 год. Кстати, свою повесть "Королевство кривых зеркал", по которой был снят фильм и в котором Носова сыграла тетушку Аксал, он посвятил ей. Когда снимался фильм "В Тридевятом царстве" у Губарева уже была другая любовь – актриса Ангелина Князева, и тем не менее Носовой отдали одну из ключевых ролей, которая, правда, по исполнению мало чем отличается от её тетушки Аксал.Многие кинокритики отмечали тот факт, что "В тридевятом царстве…" вовсе не являлась сказкой, а скорее политической сатирой, приключенческим фильмом. Карликия получилась этаким образом европейского государства, конституционной монархией, где процветает олигархия: "толстосумы" правят балом, в их интересах принимаются законы, выносят решения суды и т.д. В фильме можно увидеть и заговор военных – хунту, которая даже устраивает покушение на Оксану. Возможно, таким образом, режиссер хотел завуалировано показать, как в то время организовывались военные перевороты в странах третьего мира (Южной Америке, Африке, Азии) и даже в Европе – как раз недавно в Греции случился захват власти "чёрными полковниками" (1967).Большим плюсом киноленты стал юмор – королеве непросто общаться с советскими простолюдинами, а советской фигуристке не хватает врожденного аристократизма. Хотя, иногда для современного искушенного в капиталистической жизни зрителя она выглядит просто наивной дурочкой. Сценарист также попытался создать побольше смешных ситуаций, которые возникают у садовницы Марго и ее возлюбленного капрала/лейтенанта/майора Поля. Телохранители королевы и солдаты смешно пародируют действия западных спецслужб, но это уже скорее заслуга режиссёра.При съёмках попытки переворота в Карликии использовалось большое количество различной техники, в том числе и военной. Можно увидеть БТР-152 – в киноленте снимались несколько бронетранспортёров этой модели. Солдаты хунты в фильме вооружены немецкими винтовками STG-44, но стрельба ведется только из немецкого пулемёта MG-42. По-видимому, киношников снабдили трофейным оружием, оставшимся на военных складах со времён Великой Отечественной войны. На бронетранспортёрах же штатно установлены отечественные пулеметы СГМБ – станковый Горюнова модернизированный бронетранспортерный, а у капрала Поля в руках мелькает отечественный пистолет ТТ. В киноленте можно увидеть также два армейских "Урала", ГАЗ-69, другую технику.Административная группа, для показа воображаемой заграницы, смогла задействовать в фильме самые разные автомобили – целый антикварный автопарк: тут и "Кадиллак Флитвуд" 1959 года, его номер меняется в зависимости от пассажира, и старинный БМВ, и "Опель Адмирал" и другие легковушки… тоже, явно имеющие трофейное происхождение.Не обошлась кинокартина и без ляпов. В кадрах погони можно заметить одинаковые номера на разных по сюжету бронетранспортерах – просто одна машина изображала сразу три, но номер почему-то никто поменять не озаботился. Также в одной и той же сцене, но в разных кадрах, на одних и тех же персонажах можно заметить различную одежду (не переоделись же они за одну секунду, в самом деле).Премьерный показ "В Тридевятом царстве…" состоялся 1 июля 1970 года, а всесоюзный прокат начался, по неизвестным автору причинам, только 31 января 1972 года. Сборы оказались весьма скромными – 9 миллионов зрителей. Для сравнения "Королевство кривых зеркал" посмотрели 14,4 млн. Тем не менее, для своего времени фильм был довольно популярный, часто транслировался различными телеканалами, и был успешно предан забвению уже в перестроечные и пост перестроечные времена…

https://ukraina.ru/20240507/1054924268.html

https://ukraina.ru/20240607/1046876305.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

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