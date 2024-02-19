"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"
Система мировой безопасности конечно нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
России давно пора задать назревший и резонный вопрос: а какая нам польза от ОБСЕ? Призванная защищать безопасность в мире, она с самого начала высказывала крайне русофобские взгляды. Это вполне объяснимо: 36 из 57 участников ОБСЕ принадлежат западным блокам, рассказал политик.
Еще шесть членов ОБСЕ — это маленькие европейские государства, находящиеся в сфере влияния того же НАТО, добавил он.
"Плюс Украина, Грузия и Молдавия, которые с момента распада Советского Союза старались лишь навредить нам или, в лучшем случае, улыбались, держа фигу в кармане", - подчеркнул Журавлев.
Система мировой безопасности, конечно же нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не одних только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. ОБСЕ в этой ситуации превратился в балласт, от которого нужно избавиться, заключил собеседник издания.
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17 февраля, 05:30Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане Советский Союз потерпел поражение на идейном фронте. Он не сумел отрешиться от идей прыжка в социализм. Когда стало понятно, что эта идея недостижима, можно было сказать: "ну, ошиблись, будем действовать по-другому".