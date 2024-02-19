"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" - 19.02.2024 Украина.ру
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"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"
"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" - 19.02.2024 Украина.ру
"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"
Система мировой безопасности конечно нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2024-02-19T03:00
2024-02-19T03:00
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россия
запад
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безопасность
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России давно пора задать назревший и резонный вопрос: а какая нам польза от ОБСЕ? Призванная защищать безопасность в мире, она с самого начала высказывала крайне русофобские взгляды. Это вполне объяснимо: 36 из 57 участников ОБСЕ принадлежат западным блокам, рассказал политик.Еще шесть членов ОБСЕ — это маленькие европейские государства, находящиеся в сфере влияния того же НАТО, добавил он.Система мировой безопасности, конечно же нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не одних только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. ОБСЕ в этой ситуации превратился в балласт, от которого нужно избавиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240217/1053339283.html
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новости, обсе, мир, россия, запад, украина, организации, безопасность
Новости, ОБСЕ, мир, Россия, Запад, Украина, организации, безопасность

"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"

03:00 19.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПередача заключенных Украине представителями ЛНР
Передача заключенных Украине представителями ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Система мировой безопасности конечно нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
России давно пора задать назревший и резонный вопрос: а какая нам польза от ОБСЕ? Призванная защищать безопасность в мире, она с самого начала высказывала крайне русофобские взгляды. Это вполне объяснимо: 36 из 57 участников ОБСЕ принадлежат западным блокам, рассказал политик.
Еще шесть членов ОБСЕ — это маленькие европейские государства, находящиеся в сфере влияния того же НАТО, добавил он.
"Плюс Украина, Грузия и Молдавия, которые с момента распада Советского Союза старались лишь навредить нам или, в лучшем случае, улыбались, держа фигу в кармане", - подчеркнул Журавлев.
Система мировой безопасности, конечно же нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не одних только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. ОБСЕ в этой ситуации превратился в балласт, от которого нужно избавиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
17 февраля, 05:30
Ростислав Ищенко: Россия на Украине исправила парочку ошибок, которые СССР и США допустили в Афганистане Советский Союз потерпел поражение на идейном фронте. Он не сумел отрешиться от идей прыжка в социализм. Когда стало понятно, что эта идея недостижима, можно было сказать: "ну, ошиблись, будем действовать по-другому".
 
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03:00"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"
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