https://ukraina.ru/20240219/1053383513.html

"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"

"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт" - 19.02.2024 Украина.ру

"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"

Система мировой безопасности конечно нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2024-02-19T03:00

2024-02-19T03:00

2024-02-19T03:00

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России давно пора задать назревший и резонный вопрос: а какая нам польза от ОБСЕ? Призванная защищать безопасность в мире, она с самого начала высказывала крайне русофобские взгляды. Это вполне объяснимо: 36 из 57 участников ОБСЕ принадлежат западным блокам, рассказал политик.Еще шесть членов ОБСЕ — это маленькие европейские государства, находящиеся в сфере влияния того же НАТО, добавил он.Система мировой безопасности, конечно же нужна, но ее придется выстраивать заново, учитывая интересы не одних только англо-саксонских элит. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. ОБСЕ в этой ситуации превратился в балласт, от которого нужно избавиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240217/1053339283.html

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