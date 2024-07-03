На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому
11:01 03.07.2024 (обновлено: 13:42 03.07.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
По данным источника, бои идут на южных окраинах поселка Новгородское. Дополнительно севернее наши войска обстреливают позиции ВСУ в Дзержинске (укр. назв. Торецк), уверенно наступая и на этом направлении.
Судя по опубликованной карте, ВС России также продвинулись более чем на два километра к востоку от Угледара.
Помимо этого, подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют часовоярский микрорайон "Канал", который украинские войска ранее оккупировали ценой высоких потерь. По данным Deep State, армии России удалось там успешно закрепиться.
"К сожалению, за ошибки приходится платить людьми и территорией. Если и дальше будет выдаваться, что все хорошо, то ситуация будет на грани катастрофы", – предупреждает источник, комментируя заявления официальных лиц о том, что ВСУ выдавили российские войска из города.
Аналитический ресурс обвиняет командование украинских войск в стремлении "восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла, и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении".
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Тем временем, аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке пишет, что потеря ВСУ микрорайона "Канал" на востоке Часов Яра неизбежна.
"Российские войска достигли западной окраины микрорайона “Канал” в Часовом Яру Донецкой области. Падение первого микрорайона украинского города кажется неизбежным после почти трёхмесячного взятия Россией населённого пункта, где раньше жили 12,5 тысячи человек", — отмечает он.
Напомним, микрорайон "Канал" - это крайняя восточная часть Часова Яра, которая расположена к востоку от канала Северский Донец - Донбасс.
Подробнее о наступлении российских войск в Донбассе читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко: ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком.
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