На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому - 03.07.2024 Украина.ру
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На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому
На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому - 03.07.2024 Украина.ру
На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому
К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
2024-07-03T11:01
2024-07-03T13:42
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По данным источника, бои идут на южных окраинах поселка Новгородское. Дополнительно севернее наши войска обстреливают позиции ВСУ в Дзержинске (укр. назв. Торецк), уверенно наступая и на этом направлении. Судя по опубликованной карте, ВС России также продвинулись более чем на два километра к востоку от Угледара. Помимо этого, подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют часовоярский микрорайон "Канал", который украинские войска ранее оккупировали ценой высоких потерь. По данным Deep State, армии России удалось там успешно закрепиться. Аналитический ресурс обвиняет командование украинских войск в стремлении "восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла, и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении". Тем временем, аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке пишет, что потеря ВСУ микрорайона "Канал" на востоке Часов Яра неизбежна. Напомним, микрорайон "Канал" - это крайняя восточная часть Часова Яра, которая расположена к востоку от канала Северский Донец - Донбасс.Подробнее о наступлении российских войск в Донбассе читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко: ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком.
https://ukraina.ru/20240629/1055951682.html
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф, часов яр
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, наступление, ВС РФ, Часов Яр

На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому

11:01 03.07.2024 (обновлено: 13:42 03.07.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
По данным источника, бои идут на южных окраинах поселка Новгородское. Дополнительно севернее наши войска обстреливают позиции ВСУ в Дзержинске (укр. назв. Торецк), уверенно наступая и на этом направлении.
Судя по опубликованной карте, ВС России также продвинулись более чем на два километра к востоку от Угледара.
Помимо этого, подразделения Вооруженных сил РФ полностью контролируют часовоярский микрорайон "Канал", который украинские войска ранее оккупировали ценой высоких потерь. По данным Deep State, армии России удалось там успешно закрепиться.
"К сожалению, за ошибки приходится платить людьми и территорией. Если и дальше будет выдаваться, что все хорошо, то ситуация будет на грани катастрофы", – предупреждает источник, комментируя заявления официальных лиц о том, что ВСУ выдавили российские войска из города.
Аналитический ресурс обвиняет командование украинских войск в стремлении "восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла, и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении".
Государственное бюро расследований - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
29 июня, 13:27
Экс-командира обороны ВСУ Харьковского направления проверит ГБР на предмет сотрудничества с РФПо фактам превышения служебных полномочий и некомпетентного командования украинскими войсками Государственное бюро расследований (ГБР) проверит командующего ОСУВ "Хортица" Юрия Содоля, ответственного за оборону ВСУ Харьковского направления. Об этом пишет издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах
Тем временем, аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке пишет, что потеря ВСУ микрорайона "Канал" на востоке Часов Яра неизбежна.

"Российские войска достигли западной окраины микрорайона “Канал” в Часовом Яру Донецкой области. Падение первого микрорайона украинского города кажется неизбежным после почти трёхмесячного взятия Россией населённого пункта, где раньше жили 12,5 тысячи человек", — отмечает он.

Напомним, микрорайон "Канал" - это крайняя восточная часть Часова Яра, которая расположена к востоку от канала Северский Донец - Донбасс.
Подробнее о наступлении российских войск в Донбассе читайте в материале автора издания Украина.ру Александра Чаленко: ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком.
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 09:58
Американский институт изучения войны о ползучем наступлении ВС РФ: стратегия Путина работает Медленные наступательные операции российских подразделений в Донбассе проходят строго в соответствии с ранее сформулированной президентом России Владимиром Путиным тактики – продолжения боевых действий на истощение противника. К таким выводам пришел американский институт изучения войны (ISW)
 
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