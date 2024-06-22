Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком - 22.06.2024 Украина.ру
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Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком - 22.06.2024 Украина.ру
Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком
Харьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
2024-06-22T12:27
2024-06-22T12:28
эксклюзив
сво
спецоперация
часов яр
слобожанщина
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Оно идет в сторону Торецка/Дзержинска и поселка Нью-Йорк/Новгородское.Украинцам просто некем купировать прорыв. Последний стали уже сравнивать с стремительным весенним захватом Очеретино, населенного пункта под Авдеевкой, когда неожиданно, незаметно, пройдя несколько километров по полям, российские бойцы овладели им.В этот раз глубина прорыва под Горловкой составила 2 км. Российская армия продолжает расширять в этом месте захваченный плацдарм."Важность освобождения Торецка и Нью-Йорка в том, что именно там базируются украинские подразделения, которые третий год ежедневно кошмарят Горловку. Это первое.Многие наблюдатели сравнивают значение освобождения Торецка с освобождением Авдеевки. Как и в случае с Донецком и Авдеевкой падение украинской обороны в Торецке даст возможность горловчанам, вздохнуть спокойно.Второе. Сейчас Торецк обходят с севера. Скорее всего, замысел нашего командования, как и прежде, сначала обойти освобождаемый населенный пункт с флангов, взять его практически в кольцо или полукольцо, поставить под огневой контроль пути снабжения противника, изолировать театр военных действий от тыла, а потом с трех сторон – с флангов и в лоб – начать операцию по освобождению.Третье. Самое смешное в случае с Торецком и Нью-Йорком в том, откуда укропы перебросят резервы. Что, снимут со Слобожанского фронта? Если да, то тогда зачем отправляли?", - задается риторическим вопросом донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью для издания Украина.ру.Быстрое наступление российской армии севернее Торецка ставит под угрозу не только этот город, но и другой населенный пункт, находящийся пока еще под контролем ВСУ. Речь идет о Константиновке, которая расположена севернее Торецка и на юго-западе от Часов Яра.Дело в том, что снабжение, как торецкого, так и константиновского гарнизона, идет по трассе Покровск/Красноармейск – Константиновка. Это единственная асфальтированная дорога. Если ее перережут или возьмут под огневой контроль, то снабжение ВСУ в тех городах сможет осуществляться только по проселочным дорогам.Если российская армия выйдет на эту дорогу, то у нее открываются две возможности: либо повернуть налево и пойти на Покровск, а это уже граница ДНР с Днепропетровской областью, откуда открывается дорога на Павлоград, либо она может повернуть направо и зайти в тыл украинской группировке, обороняющей Часов Яр и Константиновку.Что касается Слобожанского фронта, то оттуда пришли хорошие новости: в Волчанске российские бойцы вернули под свой контроль агрегатный завод и взяли под огневой контроль единственную асфальтную дорогу, по которой снабжались украинцы, засевшие в многоэтажках, расположенных в центре города. Российское наступление хоть и в замедленном темпе, но уверенно идет.Читайте по теме: Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html
https://ukraina.ru/20240617/1055697565.html
часов яр
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2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, слобожанщина
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Слобожанщина

Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком

12:27 22.06.2024 (обновлено: 12:28 22.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Харьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой
Оно идет в сторону Торецка/Дзержинска и поселка Нью-Йорк/Новгородское.
Украинцам просто некем купировать прорыв. Последний стали уже сравнивать с стремительным весенним захватом Очеретино, населенного пункта под Авдеевкой, когда неожиданно, незаметно, пройдя несколько километров по полям, российские бойцы овладели им.
В этот раз глубина прорыва под Горловкой составила 2 км. Российская армия продолжает расширять в этом месте захваченный плацдарм.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
19 июня, 16:53
Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-ЙоркуНа Слобожанском фронте российские подразделения продолжают успешно оборонять свои позиции в районе населенного пункта Липцы, на который продолжает наступать украинская армия. У ВСУ не получается взять населенный пункт Глубокое
"Важность освобождения Торецка и Нью-Йорка в том, что именно там базируются украинские подразделения, которые третий год ежедневно кошмарят Горловку. Это первое.
Многие наблюдатели сравнивают значение освобождения Торецка с освобождением Авдеевки. Как и в случае с Донецком и Авдеевкой падение украинской обороны в Торецке даст возможность горловчанам, вздохнуть спокойно.
Второе. Сейчас Торецк обходят с севера. Скорее всего, замысел нашего командования, как и прежде, сначала обойти освобождаемый населенный пункт с флангов, взять его практически в кольцо или полукольцо, поставить под огневой контроль пути снабжения противника, изолировать театр военных действий от тыла, а потом с трех сторон – с флангов и в лоб – начать операцию по освобождению.
Третье. Самое смешное в случае с Торецком и Нью-Йорком в том, откуда укропы перебросят резервы. Что, снимут со Слобожанского фронта? Если да, то тогда зачем отправляли?", - задается риторическим вопросом донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью для издания Украина.ру.
Быстрое наступление российской армии севернее Торецка ставит под угрозу не только этот город, но и другой населенный пункт, находящийся пока еще под контролем ВСУ. Речь идет о Константиновке, которая расположена севернее Торецка и на юго-западе от Часов Яра.
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
17 июня, 18:27
Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронтаПосле нескольких дней, в течение которых группировка ВСУ, действующая под Липцами в Харьковской области, собирала тяжелую технику и резервы, она снова начала "контрнаступ" - на этот раз на населенный пункт Глубокое. Украинцы пытаются захватить тамошние высоты
Дело в том, что снабжение, как торецкого, так и константиновского гарнизона, идет по трассе Покровск/Красноармейск – Константиновка. Это единственная асфальтированная дорога. Если ее перережут или возьмут под огневой контроль, то снабжение ВСУ в тех городах сможет осуществляться только по проселочным дорогам.
Если российская армия выйдет на эту дорогу, то у нее открываются две возможности: либо повернуть налево и пойти на Покровск, а это уже граница ДНР с Днепропетровской областью, откуда открывается дорога на Павлоград, либо она может повернуть направо и зайти в тыл украинской группировке, обороняющей Часов Яр и Константиновку.
Что касается Слобожанского фронта, то оттуда пришли хорошие новости: в Волчанске российские бойцы вернули под свой контроль агрегатный завод и взяли под огневой контроль единственную асфальтную дорогу, по которой снабжались украинцы, засевшие в многоэтажках, расположенных в центре города. Российское наступление хоть и в замедленном темпе, но уверенно идет.
Читайте по теме: Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку
 
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Заголовок открываемого материала
12:27Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком
12:26В ответ на дружбу России и КНДР: США решились на отчаянный шаг
12:02ОПГ Зеленского: мухи и "котлеты" устроили разборки в Днепре
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10:45"Мы проигрываем эту войну. Это очевидно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
10:28"Коммерсантъ": подозреваемых и обвиняемых будут мобилизовать на СВО сотрудники МВД, МЧС и даже приставы
10:20Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр
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