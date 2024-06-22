https://ukraina.ru/20240622/1055787240.html

Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком

Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком - 22.06.2024 Украина.ру

Горловский фронт. ВСУ некем сдержать российское наступление. Их ждет катастрофа под Торецком

Харьковская мясорубка стала приносить свои плоды. Воспользовавшись тем, что ВСУ сняло с Донецкого фронта часть своих резервов и перебросило их на Слобожанский фронт, чтоб остановить российское наступление, начавшееся в мае, российские подразделения несколько дней назад прорвали фронт под Горловкой

2024-06-22T12:27

2024-06-22T12:27

2024-06-22T12:28

эксклюзив

сво

спецоперация

часов яр

слобожанщина

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Оно идет в сторону Торецка/Дзержинска и поселка Нью-Йорк/Новгородское.Украинцам просто некем купировать прорыв. Последний стали уже сравнивать с стремительным весенним захватом Очеретино, населенного пункта под Авдеевкой, когда неожиданно, незаметно, пройдя несколько километров по полям, российские бойцы овладели им.В этот раз глубина прорыва под Горловкой составила 2 км. Российская армия продолжает расширять в этом месте захваченный плацдарм."Важность освобождения Торецка и Нью-Йорка в том, что именно там базируются украинские подразделения, которые третий год ежедневно кошмарят Горловку. Это первое.Многие наблюдатели сравнивают значение освобождения Торецка с освобождением Авдеевки. Как и в случае с Донецком и Авдеевкой падение украинской обороны в Торецке даст возможность горловчанам, вздохнуть спокойно.Второе. Сейчас Торецк обходят с севера. Скорее всего, замысел нашего командования, как и прежде, сначала обойти освобождаемый населенный пункт с флангов, взять его практически в кольцо или полукольцо, поставить под огневой контроль пути снабжения противника, изолировать театр военных действий от тыла, а потом с трех сторон – с флангов и в лоб – начать операцию по освобождению.Третье. Самое смешное в случае с Торецком и Нью-Йорком в том, откуда укропы перебросят резервы. Что, снимут со Слобожанского фронта? Если да, то тогда зачем отправляли?", - задается риторическим вопросом донецкий волонтер Елена Бобкова в интервью для издания Украина.ру.Быстрое наступление российской армии севернее Торецка ставит под угрозу не только этот город, но и другой населенный пункт, находящийся пока еще под контролем ВСУ. Речь идет о Константиновке, которая расположена севернее Торецка и на юго-западе от Часов Яра.Дело в том, что снабжение, как торецкого, так и константиновского гарнизона, идет по трассе Покровск/Красноармейск – Константиновка. Это единственная асфальтированная дорога. Если ее перережут или возьмут под огневой контроль, то снабжение ВСУ в тех городах сможет осуществляться только по проселочным дорогам.Если российская армия выйдет на эту дорогу, то у нее открываются две возможности: либо повернуть налево и пойти на Покровск, а это уже граница ДНР с Днепропетровской областью, откуда открывается дорога на Павлоград, либо она может повернуть направо и зайти в тыл украинской группировке, обороняющей Часов Яр и Константиновку.Что касается Слобожанского фронта, то оттуда пришли хорошие новости: в Волчанске российские бойцы вернули под свой контроль агрегатный завод и взяли под огневой контроль единственную асфальтную дорогу, по которой снабжались украинцы, засевшие в многоэтажках, расположенных в центре города. Российское наступление хоть и в замедленном темпе, но уверенно идет.Читайте по теме: Горловский фронт. Российская армия рвётся к Нью-Йорку

https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html

https://ukraina.ru/20240617/1055697565.html

часов яр

слобожанщина

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, часов яр, слобожанщина