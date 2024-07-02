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Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам

Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам - 02.07.2024 Украина.ру

Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам

Украинские власти приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом сообщила журналистам глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

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украина

владимир зеленский

юлия тимошенко

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сельское хозяйство

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"Они приняли решение, что сельскохозяйственные земли могут безо всяких ограничений продаваться иностранным юридическим и физическим лицам", - заявила Тимошенко.Тимошенко пояснила, что это означает, что украинцы не будут конкурентами в аукционах без денег.Она призвала остановить процесс принятия этого закона. На данный момент всего лишь 3 компании уже скупили 17 млн га сельскохозяйственных земель. Это чуть меньше половины всех сельскохозяйственных земель - 42.7 млн га, сообщил телеграм-канал "Мрiя".Подробнее в материале За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, батькивщина, земля, рынок земли, сельское хозяйство