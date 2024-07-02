Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам - 02.07.2024 Украина.ру
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Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам
Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам - 02.07.2024 Украина.ру
Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам
Украинские власти приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом сообщила журналистам глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
2024-07-02T15:39
2024-07-02T15:39
новости
украина
владимир зеленский
юлия тимошенко
батькивщина
земля
рынок земли
сельское хозяйство
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"Они приняли решение, что сельскохозяйственные земли могут безо всяких ограничений продаваться иностранным юридическим и физическим лицам", - заявила Тимошенко.Тимошенко пояснила, что это означает, что украинцы не будут конкурентами в аукционах без денег.Она призвала остановить процесс принятия этого закона. На данный момент всего лишь 3 компании уже скупили 17 млн га сельскохозяйственных земель. Это чуть меньше половины всех сельскохозяйственных земель - 42.7 млн га, сообщил телеграм-канал "Мрiя".Подробнее в материале За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, юлия тимошенко, батькивщина, земля, рынок земли, сельское хозяйство
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Батькивщина, земля, рынок земли, Сельское хозяйство

Тимошенко призвала не продавать украинские земли богатым иностранцам

15:39 02.07.2024
 
© ba.org.ua
© ba.org.ua
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Украинские власти приняли закон о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам. Об этом сообщила журналистам глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
"Они приняли решение, что сельскохозяйственные земли могут безо всяких ограничений продаваться иностранным юридическим и физическим лицам", - заявила Тимошенко.
Тимошенко пояснила, что это означает, что украинцы не будут конкурентами в аукционах без денег.
"Это означает, что, по сути, иностранные корпорации и граждане, у которых финансы не ограничены, будут иметь в собственности украинскую сельскохозяйственную землю", - возмутилась депутат.
Она призвала остановить процесс принятия этого закона.
На данный момент всего лишь 3 компании уже скупили 17 млн га сельскохозяйственных земель. Это чуть меньше половины всех сельскохозяйственных земель - 42.7 млн га, сообщил телеграм-канал "Мрiя".
Подробнее в материале За что умирают украинцы и зачем Зеленский продал землю Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоБатькивщиназемлярынок землиСельское хозяйство
 
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