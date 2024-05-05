https://ukraina.ru/20240505/1054863011.html

Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС

Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС - 05.05.2024 Украина.ру

Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС

Единственный реальный рычаг влияния в совете ЕС, где Виктор Орбан сможет "под ковром" усилить свои позиции, это так называемые технологические переговоры, которые полгода будет курировать Венгрия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов

2024-05-05T04:30

2024-05-05T04:30

2024-05-05T04:30

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европарламент

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То, что 1 июля 2024 года Венгрия возьмет на себя плановое председательство в Совете Евросоюза, вряд ли поможет ее премьеру Виктору Орбану сильно поменять ситуацию в Европе, рассказал эксперт.Ни председательство на заседаниях, ни роль посредника между государствами, ни участие в законодательной волоките треугольника "Евросовет – Европарламент – Еврокомиссия" ни на что особо не повлияют, добавил он.Когда председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о своём досрочном уходе с должности, обещанная Орбаном "оккупация Брюсселя" выглядела неизбежной. Но европейский политикум забеспокоился и оказал давление на Мишеля, указал специалист.Поняв, что досрочный уход ему аукнется, что уступка места председателя Орбану не добавит политических очков, а снизит его влияние, Мишель легко отказался от своего решения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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