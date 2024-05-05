Орбан и "оккупация Европы": эксперт оценил "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в ЕС
Единственный реальный рычаг влияния в совете ЕС, где Виктор Орбан сможет "под ковром" усилить свои позиции, это так называемые технологические переговоры, которые полгода будет курировать Венгрия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов
То, что 1 июля 2024 года Венгрия возьмет на себя плановое председательство в Совете Евросоюза, вряд ли поможет ее премьеру Виктору Орбану сильно поменять ситуацию в Европе, рассказал эксперт.
Ни председательство на заседаниях, ни роль посредника между государствами, ни участие в законодательной волоките треугольника "Евросовет – Европарламент – Еврокомиссия" ни на что особо не повлияют, добавил он.
"Единственный реальный рычаг влияния, который не очень заметен в работе Евросовета, это так называемые технологические переговоры, которые полгода будет курировать Венгрия. Вот там, под ковром, Орбан сможет немного усилить свои позиции", - отметил Краснов.
Когда председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о своём досрочном уходе с должности, обещанная Орбаном "оккупация Брюсселя" выглядела неизбежной. Но европейский политикум забеспокоился и оказал давление на Мишеля, указал специалист.
Поняв, что досрочный уход ему аукнется, что уступка места председателя Орбану не добавит политических очков, а снизит его влияние, Мишель легко отказался от своего решения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком читайте на сайте Украина.ру
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