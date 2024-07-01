https://ukraina.ru/20240701/1055978160.html

Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева

Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева - 01.07.2024 Украина.ру

Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева

Просроченный фюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский попал-таки в капкан, который не без своей же помощи себе и смастырил. Как и предупреждал 16-ый американский президент Авраам Линкольн, нельзя все время врать всем. А Зеленский пытался и сейчас пытается. Чтобы только сохраниться у власти.

2024-07-01T15:35

2024-07-01T15:35

2024-07-01T15:35

украина

владимир зеленский

владимир путин

"азов"

мир

переговоры

сша

россия

мнения

запад

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Но именно власти он может и лишиться. Вместе с жизнью. А вместе с ним и Украину может ждать сначала кризис власти, а потом хаос и безвластье, традиционная для Украины всемахновщина и атаманщина, это когда каждый припрятавший в кармане пистолет или гранату либо же гранатомет с пулеметом на подворье захочет провозгласить паном Грицианом Таврическим, "спасающим отчизну" а-ля "Свадьба в Малиновке". А вслед за этим может и вся Украина либо вообще прекратить свое существование, либо перейти в некое новое состояние (например, автономия или федеральный округ в составе России).Врать Зеленский начала с первого дня избрания в 2019 году, когда победил на выборах, как "приговор Порошенко", но за считанные месяцы переобулся в воздухе, предал и себя, и свои обещания народу, и сам народ, став "Порошенко №2". Только еще хуже, чем был на самом деле этот его предшественник и "Шоколадный барыга", который только заложил основы распродажи и дерибана собственной страны-Украины.Но то, как говорится, дела давно минувших дней. Сегодня же Зеленский то ли под давлением, то ли от осознанной безысходности предал самое себя и фактически отказался о беспроигрышной позиции, которая спасала его от нападок и железобетонно держала у власти.Дело вот в чем. Чтобы противостоять всевозможным призывать идти на мирные переговоры с руководством России по неутешительным для Украины итогам спецвоенной операции (СВО), Зеленский вольно или невольно, или даже просто сдуру придумал себе удобную с спасительную формулу, как можно избежать такой участи. Он своим же указом себе же запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пока Россия не освободит территорию Украины в границах 1991 года (то есть пока не вернет Крым и не откажется от всех остальных территорий Донбассе и Новороссии).И когда ему заикались о переговорах, он сразу же ссылался и на свой указ, и на позицию патриотов, и на сложившиеся обстоятельства: мол, я бы и рад, но вы же видите -- мне законы запрещают, а патриоты волнуются и требуют борьбы до победного конца.И вот буквально на днях в интервью американской газете Philadelphia Inquirer Зеленский, во-первых, сам заговорил о переговорах о мире. С Россией, а значит, с Путиным! Он потребовал от Запада, чтобы тот помог ему разработать план давления на Путина и выкатил перед Россией этот документ, как безальтернативный и коллективный вариант мирного договора. А сам выступил посредником.Как это было во время зерновой сделки, когда ООН и Турция заключили идентичные и зеркальные по смыслу договора по очереди с Россией, а потом с Украиной, а потом стали гарантами-посредниками в осуществлении сделки и выполнении договоренностей. Зеленский сказал об этом прямо: "Если есть их (посредников. – Авт.) представители, они готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, точно так же должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель. Тогда это сработало".Во-вторых, сам озвучил условия, на которых он готов переговариваться и достигать мира.Позиция Зеленского, вне всякого сомнения, патриотична крайне, буквально для чертиков кровавых в глазах закоренелых русофобов, мечтающих устроит резню русских. Условия Зеленского для начала переговоров, как вы уже, наверное, знаете, таковы:а) итогом "пэрэмовын" (по-неонацистски – переговоров) должно быть сохранение Украины хоть в каком-то виде. Ну, чтобы неонацисты могли попытаться править дальше и по-прежнему держать Украину в статусе "АнтиРоссии" и под это дело получать с Запада бабло и оружие. А как же? Без пропитания они не согласны;б) чтобы Россия не "зазихала" (не зарилась) на Украину, "Незалежную" должны срочно принять сначала в ЕС, а потом и в НАТО. Это-де гарантии не только для Украины, но и для России, потому что если Европа примет к себе "демократию на Днепре", то Кремль не рискнет на не нападать. И всем будет хорошо – и Украине, и России, и Западу, разумеется;в) Украины должна получить от России некую сатисфакцию, то есть удовлетворение или компенсацию. Что конкретно хочет Зеленский, он как-то стыдливо умолчал. Может, ему просто слово такое иностранное понравилось, и он его просто употребил, что называется, для красного словца. Может, еще какие фантазии его воспаленный мозг посетили, если драгдилер случайно консистенцию запрещенных вещество видоизменил или случайно что-то спутал. Но многие говорят, что он просто так жадно и незамысловато претендует 300 миллиардов долларов российских активов. И на членство в НАТО и ЕС, вот ради такого куша под передерибан он и готов на остановку войны даже с потерей территорий Украины.Но как бы там ни было, а предложение о мирных переговорах из уст Зеленского удивило и даже, можно сказать, потрясло многих.Но поскольку он кардинально соврал и отступил от прежней своей позиции, видимо, не посоветовавшись ни с кем, то ему, как сейчас говорят, прилетело с двух сторон. В первую очередь, ясное дело, с Запада. Это очень сложная и новая тема для Зеленского. Раньше там он пользовался практически безмерным расположением и получал все, что ему хотелось или требовалось. Лишь бы он вел войну и старался нанести России "стратегическое поражение". Так ему диктовали США и Великобритания.Сейчас же, когда ничего с этим "поражением России" явно не сложилось, а перед США встали совсем иные проблемы (например, в Китае или на Ближнем Востоке), которые им без России никак не решить, то американцы решили несколько затушевать противостояние в Европе. Со своим участием, разумеется. И переложить на Европу, точнее – на ЕС все материально-финансовые тяготы и лишения с СВО. А в Европе решили, что им нужна передышка, чтобы собраться с силами. И вот для этого они и послали Зеленскому сигналы о мире.Однако Зеленский упрямился, инициировал всякие "саммиты мира", кусал руку дающую и критиковал своих хозяев и спонсоров. И на Западе, похоже, решили его приструнить-таки, чтобы не кочевряжился. И сигналы о необходимости попытаться замириться с Россией и обмануть ее, выудив из нее передышку для Запада, стали приходить сильнее. Причем со всех сторон, но, походу, согласованные с США, где появилось несколько вариантов возможного поведения просроченного Зеленского.Один из них – так называемый "план Трампа": если Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным, США его оставят без "сладкого" -- лишат своей помощи деньгами и оружием. Для серьезности и убедительности этот план подкрепили и угрозами в адрес России: если, дескать, она не сядет за стал переговоров, то США дадут Украине все, чтобы она победила.И если для России с этих угроз, как с гуся вода, потому что она уже сейчас воюет и побеждает усилия всего консолидированного Запада и ей незачем ему давать передышку, чтобы он собрался с силами, то для Зеленского это серьезная угроза. Ибо без западной помощи его "рейху" не прожить и пару-тройку недель – все рухнет и развалится от безденежья, например.Вот Зеленский и заговорил о мире. На своих условиях, но вы же знаете принцип отношений между Моськой, которая лает, и слоном, на которого она лает, -- это веселая побесенка, а не реальность.Однако, кроме Запада, для Зеленского образовалась и другая угроза – внутренняя, от патриотов, которые оседали агрессивную русофобию и милитаристский радикализм. Поскольку условие, которое неизменно выдвигалось ранее украинскими властями, -- возврат всех территорий в границах 1991 года – теперь в устах Зеленского на этот раз не фигурирует и не звучит, то его обвинили в "зраде" (предательстве). Ясное дело, национальных интересов.От имени всех политических каннибалов, радикалов, экстремистов и просто нарванных патриотов с руками по локоть в крови открыто в соцсети Х* выступил начштаба полка "Азова" ** Богдан Кротевич и пригрозил всеми смертными карами всем выступающим за остановку войны по линии фронта, которая сложилась сегодня. "Никакого мира без победы. Победа одна -- ни одного российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что, если попробуете, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте", -- написал убийца.Так он предупредил всех, кто уже начал поддерживать идею Зеленского о мире. И о том, что, мол, сейчас можно пойти на мир даже отказавшись от части Украины, которую можно будет вернуть потом, со временем, когда Украина типа окрепнет. А "Азов"**, как вы понимаете, не шутит – ему не до шуток: если неонацистский рейх проиграет и начнутся демилитаризация и денацификация, то цугундер за совершенные преступления патриотам-людоедам корячится вполне реальный. И надолго.И теперь Зеленский действительно встал перед реальными угрозами: либо его окончательно предаст Запад, согласившись поменять на более адекватного и понятливого болванчика. Тем более что сделать это крайне несложно: Зеленский – это политик-просрочка, чьи полномочия главы Украины закончились 21 мая 2024 года. Все, Бобик издох, как говорят в Украине, читая статью Конституции о полномочиях президента и сроках пребывания его у власти.Либо же Зеленского "закопают" нацики. Или убьют, или повесят на каштане на Крещатике, как и обещались. Если, конечно же, этим убийцам Запада не организует укорот: или деньги, или угрозы, которых ослушаться нельзя.В полной мере все сказанное выше касается и военных, которых Зеленский гонит на убой. Но, с другой стороны, для многих военных мир тоже нежелателен, ибо им тоже придется отвечать за военные преступления. И они будут торговаться. И с Зеленским, и с Западом, и с Россией, если она захочет с ними говорить.Вот в этом все и заключается тот страшный и разрушительный кризис государственности, к которому современная Украине сегодня семимильно движется. Несмотря на то, что ее продолжает веселить задержавшийся у власти комик, время которого тоже, увы, вышло. Не зря же СБУ предупреждает: она предотвратила государственный переворот, кто-то хотел захватить Верховную Раду...*- заблокированная в России соцсеть**- запрещённая в РФ организацияО ситуации в Украине читайте в статье "Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля" .

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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