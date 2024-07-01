Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева - 01.07.2024 Украина.ру
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Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева
Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева - 01.07.2024 Украина.ру
Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева
Просроченный фюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский попал-таки в капкан, который не без своей же помощи себе и смастырил. Как и предупреждал 16-ый американский президент Авраам Линкольн, нельзя все время врать всем. А Зеленский пытался и сейчас пытается. Чтобы только сохраниться у власти.
2024-07-01T15:35
2024-07-01T15:35
украина
владимир зеленский
владимир путин
"азов"
мир
переговоры
сша
россия
мнения
запад
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Но именно власти он может и лишиться. Вместе с жизнью. А вместе с ним и Украину может ждать сначала кризис власти, а потом хаос и безвластье, традиционная для Украины всемахновщина и атаманщина, это когда каждый припрятавший в кармане пистолет или гранату либо же гранатомет с пулеметом на подворье захочет провозгласить паном Грицианом Таврическим, "спасающим отчизну" а-ля "Свадьба в Малиновке". А вслед за этим может и вся Украина либо вообще прекратить свое существование, либо перейти в некое новое состояние (например, автономия или федеральный округ в составе России).Врать Зеленский начала с первого дня избрания в 2019 году, когда победил на выборах, как "приговор Порошенко", но за считанные месяцы переобулся в воздухе, предал и себя, и свои обещания народу, и сам народ, став "Порошенко №2". Только еще хуже, чем был на самом деле этот его предшественник и "Шоколадный барыга", который только заложил основы распродажи и дерибана собственной страны-Украины.Но то, как говорится, дела давно минувших дней. Сегодня же Зеленский то ли под давлением, то ли от осознанной безысходности предал самое себя и фактически отказался о беспроигрышной позиции, которая спасала его от нападок и железобетонно держала у власти.Дело вот в чем. Чтобы противостоять всевозможным призывать идти на мирные переговоры с руководством России по неутешительным для Украины итогам спецвоенной операции (СВО), Зеленский вольно или невольно, или даже просто сдуру придумал себе удобную с спасительную формулу, как можно избежать такой участи. Он своим же указом себе же запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пока Россия не освободит территорию Украины в границах 1991 года (то есть пока не вернет Крым и не откажется от всех остальных территорий Донбассе и Новороссии).И когда ему заикались о переговорах, он сразу же ссылался и на свой указ, и на позицию патриотов, и на сложившиеся обстоятельства: мол, я бы и рад, но вы же видите -- мне законы запрещают, а патриоты волнуются и требуют борьбы до победного конца.И вот буквально на днях в интервью американской газете Philadelphia Inquirer Зеленский, во-первых, сам заговорил о переговорах о мире. С Россией, а значит, с Путиным! Он потребовал от Запада, чтобы тот помог ему разработать план давления на Путина и выкатил перед Россией этот документ, как безальтернативный и коллективный вариант мирного договора. А сам выступил посредником.Как это было во время зерновой сделки, когда ООН и Турция заключили идентичные и зеркальные по смыслу договора по очереди с Россией, а потом с Украиной, а потом стали гарантами-посредниками в осуществлении сделки и выполнении договоренностей. Зеленский сказал об этом прямо: "Если есть их (посредников. – Авт.) представители, они готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, точно так же должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель. Тогда это сработало".Во-вторых, сам озвучил условия, на которых он готов переговариваться и достигать мира.Позиция Зеленского, вне всякого сомнения, патриотична крайне, буквально для чертиков кровавых в глазах закоренелых русофобов, мечтающих устроит резню русских. Условия Зеленского для начала переговоров, как вы уже, наверное, знаете, таковы:а) итогом "пэрэмовын" (по-неонацистски – переговоров) должно быть сохранение Украины хоть в каком-то виде. Ну, чтобы неонацисты могли попытаться править дальше и по-прежнему держать Украину в статусе "АнтиРоссии" и под это дело получать с Запада бабло и оружие. А как же? Без пропитания они не согласны;б) чтобы Россия не "зазихала" (не зарилась) на Украину, "Незалежную" должны срочно принять сначала в ЕС, а потом и в НАТО. Это-де гарантии не только для Украины, но и для России, потому что если Европа примет к себе "демократию на Днепре", то Кремль не рискнет на не нападать. И всем будет хорошо – и Украине, и России, и Западу, разумеется;в) Украины должна получить от России некую сатисфакцию, то есть удовлетворение или компенсацию. Что конкретно хочет Зеленский, он как-то стыдливо умолчал. Может, ему просто слово такое иностранное понравилось, и он его просто употребил, что называется, для красного словца. Может, еще какие фантазии его воспаленный мозг посетили, если драгдилер случайно консистенцию запрещенных вещество видоизменил или случайно что-то спутал. Но многие говорят, что он просто так жадно и незамысловато претендует 300 миллиардов долларов российских активов. И на членство в НАТО и ЕС, вот ради такого куша под передерибан он и готов на остановку войны даже с потерей территорий Украины.Но как бы там ни было, а предложение о мирных переговорах из уст Зеленского удивило и даже, можно сказать, потрясло многих.Но поскольку он кардинально соврал и отступил от прежней своей позиции, видимо, не посоветовавшись ни с кем, то ему, как сейчас говорят, прилетело с двух сторон. В первую очередь, ясное дело, с Запада. Это очень сложная и новая тема для Зеленского. Раньше там он пользовался практически безмерным расположением и получал все, что ему хотелось или требовалось. Лишь бы он вел войну и старался нанести России "стратегическое поражение". Так ему диктовали США и Великобритания.Сейчас же, когда ничего с этим "поражением России" явно не сложилось, а перед США встали совсем иные проблемы (например, в Китае или на Ближнем Востоке), которые им без России никак не решить, то американцы решили несколько затушевать противостояние в Европе. Со своим участием, разумеется. И переложить на Европу, точнее – на ЕС все материально-финансовые тяготы и лишения с СВО. А в Европе решили, что им нужна передышка, чтобы собраться с силами. И вот для этого они и послали Зеленскому сигналы о мире.Однако Зеленский упрямился, инициировал всякие "саммиты мира", кусал руку дающую и критиковал своих хозяев и спонсоров. И на Западе, похоже, решили его приструнить-таки, чтобы не кочевряжился. И сигналы о необходимости попытаться замириться с Россией и обмануть ее, выудив из нее передышку для Запада, стали приходить сильнее. Причем со всех сторон, но, походу, согласованные с США, где появилось несколько вариантов возможного поведения просроченного Зеленского.Один из них – так называемый "план Трампа": если Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным, США его оставят без "сладкого" -- лишат своей помощи деньгами и оружием. Для серьезности и убедительности этот план подкрепили и угрозами в адрес России: если, дескать, она не сядет за стал переговоров, то США дадут Украине все, чтобы она победила.И если для России с этих угроз, как с гуся вода, потому что она уже сейчас воюет и побеждает усилия всего консолидированного Запада и ей незачем ему давать передышку, чтобы он собрался с силами, то для Зеленского это серьезная угроза. Ибо без западной помощи его "рейху" не прожить и пару-тройку недель – все рухнет и развалится от безденежья, например.Вот Зеленский и заговорил о мире. На своих условиях, но вы же знаете принцип отношений между Моськой, которая лает, и слоном, на которого она лает, -- это веселая побесенка, а не реальность.Однако, кроме Запада, для Зеленского образовалась и другая угроза – внутренняя, от патриотов, которые оседали агрессивную русофобию и милитаристский радикализм. Поскольку условие, которое неизменно выдвигалось ранее украинскими властями, -- возврат всех территорий в границах 1991 года – теперь в устах Зеленского на этот раз не фигурирует и не звучит, то его обвинили в "зраде" (предательстве). Ясное дело, национальных интересов.От имени всех политических каннибалов, радикалов, экстремистов и просто нарванных патриотов с руками по локоть в крови открыто в соцсети Х* выступил начштаба полка "Азова" ** Богдан Кротевич и пригрозил всеми смертными карами всем выступающим за остановку войны по линии фронта, которая сложилась сегодня. "Никакого мира без победы. Победа одна -- ни одного российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что, если попробуете, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте", -- написал убийца.Так он предупредил всех, кто уже начал поддерживать идею Зеленского о мире. И о том, что, мол, сейчас можно пойти на мир даже отказавшись от части Украины, которую можно будет вернуть потом, со временем, когда Украина типа окрепнет. А "Азов"**, как вы понимаете, не шутит – ему не до шуток: если неонацистский рейх проиграет и начнутся демилитаризация и денацификация, то цугундер за совершенные преступления патриотам-людоедам корячится вполне реальный. И надолго.И теперь Зеленский действительно встал перед реальными угрозами: либо его окончательно предаст Запад, согласившись поменять на более адекватного и понятливого болванчика. Тем более что сделать это крайне несложно: Зеленский – это политик-просрочка, чьи полномочия главы Украины закончились 21 мая 2024 года. Все, Бобик издох, как говорят в Украине, читая статью Конституции о полномочиях президента и сроках пребывания его у власти.Либо же Зеленского "закопают" нацики. Или убьют, или повесят на каштане на Крещатике, как и обещались. Если, конечно же, этим убийцам Запада не организует укорот: или деньги, или угрозы, которых ослушаться нельзя.В полной мере все сказанное выше касается и военных, которых Зеленский гонит на убой. Но, с другой стороны, для многих военных мир тоже нежелателен, ибо им тоже придется отвечать за военные преступления. И они будут торговаться. И с Зеленским, и с Западом, и с Россией, если она захочет с ними говорить.Вот в этом все и заключается тот страшный и разрушительный кризис государственности, к которому современная Украине сегодня семимильно движется. Несмотря на то, что ее продолжает веселить задержавшийся у власти комик, время которого тоже, увы, вышло. Не зря же СБУ предупреждает: она предотвратила государственный переворот, кто-то хотел захватить Верховную Раду...*- заблокированная в России соцсеть**- запрещённая в РФ организацияО ситуации в Украине читайте в статье "Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля" .
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240701/1055965506.html
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Владимир Скачко
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украина, владимир зеленский, владимир путин, "азов", мир, переговоры, сша, россия, мнения, запад, нато, ес
Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, "Азов", мир, переговоры, США, Россия, Мнения, Запад, НАТО, ЕС

Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева

15:35 01.07.2024
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Просроченный фюрер киевских неонацистов Владимир Зеленский попал-таки в капкан, который не без своей же помощи себе и смастырил. Как и предупреждал 16-ый американский президент Авраам Линкольн, нельзя все время врать всем. А Зеленский пытался и сейчас пытается. Чтобы только сохраниться у власти.
Но именно власти он может и лишиться. Вместе с жизнью. А вместе с ним и Украину может ждать сначала кризис власти, а потом хаос и безвластье, традиционная для Украины всемахновщина и атаманщина, это когда каждый припрятавший в кармане пистолет или гранату либо же гранатомет с пулеметом на подворье захочет провозгласить паном Грицианом Таврическим, "спасающим отчизну" а-ля "Свадьба в Малиновке". А вслед за этим может и вся Украина либо вообще прекратить свое существование, либо перейти в некое новое состояние (например, автономия или федеральный округ в составе России).
Врать Зеленский начала с первого дня избрания в 2019 году, когда победил на выборах, как "приговор Порошенко", но за считанные месяцы переобулся в воздухе, предал и себя, и свои обещания народу, и сам народ, став "Порошенко №2". Только еще хуже, чем был на самом деле этот его предшественник и "Шоколадный барыга", который только заложил основы распродажи и дерибана собственной страны-Украины.
Но то, как говорится, дела давно минувших дней. Сегодня же Зеленский то ли под давлением, то ли от осознанной безысходности предал самое себя и фактически отказался о беспроигрышной позиции, которая спасала его от нападок и железобетонно держала у власти.
Дело вот в чем. Чтобы противостоять всевозможным призывать идти на мирные переговоры с руководством России по неутешительным для Украины итогам спецвоенной операции (СВО), Зеленский вольно или невольно, или даже просто сдуру придумал себе удобную с спасительную формулу, как можно избежать такой участи. Он своим же указом себе же запретил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пока Россия не освободит территорию Украины в границах 1991 года (то есть пока не вернет Крым и не откажется от всех остальных территорий Донбассе и Новороссии).
И когда ему заикались о переговорах, он сразу же ссылался и на свой указ, и на позицию патриотов, и на сложившиеся обстоятельства: мол, я бы и рад, но вы же видите -- мне законы запрещают, а патриоты волнуются и требуют борьбы до победного конца.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И вот буквально на днях в интервью американской газете Philadelphia Inquirer Зеленский, во-первых, сам заговорил о переговорах о мире. С Россией, а значит, с Путиным! Он потребовал от Запада, чтобы тот помог ему разработать план давления на Путина и выкатил перед Россией этот документ, как безальтернативный и коллективный вариант мирного договора. А сам выступил посредником.
Как это было во время зерновой сделки, когда ООН и Турция заключили идентичные и зеркальные по смыслу договора по очереди с Россией, а потом с Украиной, а потом стали гарантами-посредниками в осуществлении сделки и выполнении договоренностей. Зеленский сказал об этом прямо: "Если есть их (посредников. – Авт.) представители, они готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, точно так же должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель. Тогда это сработало".
Во-вторых, сам озвучил условия, на которых он готов переговариваться и достигать мира.
Позиция Зеленского, вне всякого сомнения, патриотична крайне, буквально для чертиков кровавых в глазах закоренелых русофобов, мечтающих устроит резню русских. Условия Зеленского для начала переговоров, как вы уже, наверное, знаете, таковы:
а) итогом "пэрэмовын" (по-неонацистски – переговоров) должно быть сохранение Украины хоть в каком-то виде. Ну, чтобы неонацисты могли попытаться править дальше и по-прежнему держать Украину в статусе "АнтиРоссии" и под это дело получать с Запада бабло и оружие. А как же? Без пропитания они не согласны;
б) чтобы Россия не "зазихала" (не зарилась) на Украину, "Незалежную" должны срочно принять сначала в ЕС, а потом и в НАТО. Это-де гарантии не только для Украины, но и для России, потому что если Европа примет к себе "демократию на Днепре", то Кремль не рискнет на не нападать. И всем будет хорошо – и Украине, и России, и Западу, разумеется;
в) Украины должна получить от России некую сатисфакцию, то есть удовлетворение или компенсацию. Что конкретно хочет Зеленский, он как-то стыдливо умолчал. Может, ему просто слово такое иностранное понравилось, и он его просто употребил, что называется, для красного словца. Может, еще какие фантазии его воспаленный мозг посетили, если драгдилер случайно консистенцию запрещенных вещество видоизменил или случайно что-то спутал. Но многие говорят, что он просто так жадно и незамысловато претендует 300 миллиардов долларов российских активов. И на членство в НАТО и ЕС, вот ради такого куша под передерибан он и готов на остановку войны даже с потерей территорий Украины.
Но как бы там ни было, а предложение о мирных переговорах из уст Зеленского удивило и даже, можно сказать, потрясло многих.
Но поскольку он кардинально соврал и отступил от прежней своей позиции, видимо, не посоветовавшись ни с кем, то ему, как сейчас говорят, прилетело с двух сторон. В первую очередь, ясное дело, с Запада. Это очень сложная и новая тема для Зеленского. Раньше там он пользовался практически безмерным расположением и получал все, что ему хотелось или требовалось. Лишь бы он вел войну и старался нанести России "стратегическое поражение". Так ему диктовали США и Великобритания.
Сейчас же, когда ничего с этим "поражением России" явно не сложилось, а перед США встали совсем иные проблемы (например, в Китае или на Ближнем Востоке), которые им без России никак не решить, то американцы решили несколько затушевать противостояние в Европе. Со своим участием, разумеется. И переложить на Европу, точнее – на ЕС все материально-финансовые тяготы и лишения с СВО. А в Европе решили, что им нужна передышка, чтобы собраться с силами. И вот для этого они и послали Зеленскому сигналы о мире.
Украина за неделю 2 коллаж
04:42
Украина за неделю. Границы 1991 года перестали быть предметом для обсужденияУкраинские власти объяснили, каким образом они могут мобилизовать граждан возрастом до 25 лет в обход закона о мобилизации, в зону боевых действий возвращаются беженцы, поскольку на Западной Украине им негде и не на что жить, Киев обещал дать права венграм ради вступления в ЕС, а обсуждение китайского мирного плана становится все более реальным
Однако Зеленский упрямился, инициировал всякие "саммиты мира", кусал руку дающую и критиковал своих хозяев и спонсоров. И на Западе, похоже, решили его приструнить-таки, чтобы не кочевряжился. И сигналы о необходимости попытаться замириться с Россией и обмануть ее, выудив из нее передышку для Запада, стали приходить сильнее. Причем со всех сторон, но, походу, согласованные с США, где появилось несколько вариантов возможного поведения просроченного Зеленского.
Один из них – так называемый "план Трампа": если Зеленский не сядет за стол переговоров с Путиным, США его оставят без "сладкого" -- лишат своей помощи деньгами и оружием. Для серьезности и убедительности этот план подкрепили и угрозами в адрес России: если, дескать, она не сядет за стал переговоров, то США дадут Украине все, чтобы она победила.
И если для России с этих угроз, как с гуся вода, потому что она уже сейчас воюет и побеждает усилия всего консолидированного Запада и ей незачем ему давать передышку, чтобы он собрался с силами, то для Зеленского это серьезная угроза. Ибо без западной помощи его "рейху" не прожить и пару-тройку недель – все рухнет и развалится от безденежья, например.
Вот Зеленский и заговорил о мире. На своих условиях, но вы же знаете принцип отношений между Моськой, которая лает, и слоном, на которого она лает, -- это веселая побесенка, а не реальность.
Однако, кроме Запада, для Зеленского образовалась и другая угроза – внутренняя, от патриотов, которые оседали агрессивную русофобию и милитаристский радикализм. Поскольку условие, которое неизменно выдвигалось ранее украинскими властями, -- возврат всех территорий в границах 1991 года – теперь в устах Зеленского на этот раз не фигурирует и не звучит, то его обвинили в "зраде" (предательстве). Ясное дело, национальных интересов.
От имени всех политических каннибалов, радикалов, экстремистов и просто нарванных патриотов с руками по локоть в крови открыто в соцсети Х* выступил начштаба полка "Азова" ** Богдан Кротевич и пригрозил всеми смертными карами всем выступающим за остановку войны по линии фронта, которая сложилась сегодня. "Никакого мира без победы. Победа одна -- ни одного российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что, если попробуете, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте", -- написал убийца.
Так он предупредил всех, кто уже начал поддерживать идею Зеленского о мире. И о том, что, мол, сейчас можно пойти на мир даже отказавшись от части Украины, которую можно будет вернуть потом, со временем, когда Украина типа окрепнет. А "Азов"**, как вы понимаете, не шутит – ему не до шуток: если неонацистский рейх проиграет и начнутся демилитаризация и денацификация, то цугундер за совершенные преступления патриотам-людоедам корячится вполне реальный. И надолго.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
10:51
Неназванные активисты готовили захват Верховной Рады - СБУСлужба безопасности Украины (СБУ) 1 июля заявила о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны и захватить здание парламента
И теперь Зеленский действительно встал перед реальными угрозами: либо его окончательно предаст Запад, согласившись поменять на более адекватного и понятливого болванчика. Тем более что сделать это крайне несложно: Зеленский – это политик-просрочка, чьи полномочия главы Украины закончились 21 мая 2024 года. Все, Бобик издох, как говорят в Украине, читая статью Конституции о полномочиях президента и сроках пребывания его у власти.
Либо же Зеленского "закопают" нацики. Или убьют, или повесят на каштане на Крещатике, как и обещались. Если, конечно же, этим убийцам Запада не организует укорот: или деньги, или угрозы, которых ослушаться нельзя.
В полной мере все сказанное выше касается и военных, которых Зеленский гонит на убой. Но, с другой стороны, для многих военных мир тоже нежелателен, ибо им тоже придется отвечать за военные преступления. И они будут торговаться. И с Зеленским, и с Западом, и с Россией, если она захочет с ними говорить.
Вот в этом все и заключается тот страшный и разрушительный кризис государственности, к которому современная Украине сегодня семимильно движется. Несмотря на то, что ее продолжает веселить задержавшийся у власти комик, время которого тоже, увы, вышло. Не зря же СБУ предупреждает: она предотвратила государственный переворот, кто-то хотел захватить Верховную Раду...
*- заблокированная в России соцсеть
**- запрещённая в РФ организация
О ситуации в Украине читайте в статье "Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля" .
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин"Азов"мирпереговорыСШАРоссияМненияЗападНАТОЕС
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Смертельное лето для ВСУ и для украинской экономики. Итоги 1 июля на Украине
18:21Под Торецком ВСУ убивают беженцев, а в Херсоне не осталось кадровых частей – они гибнут под Харьковом
17:55Подросток из Кемерово вступил в "Легион "Свобода России""*, его ждёт суд
17:20WSJ пророчит "смертельное лето", в ВСУ ответили
17:17Как США решили помочь Палестине. Знаковый пример коррумпированности и лицемерия американской политики
17:03Угроза политического кризиса и трудностей с финансированием ВСУ. Что значит победа правых во Франции
17:02Киселев об ударе по Крыму: "Задумывались ли американцы об ответном ущербе?"
16:07Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление части
15:53Львов 1941 года: без погрома националистической государственности не бывает
15:35Капкан для просрочки. Зеленского обнуляют и враги, и хозяева
15:09Торговля органами, убийства и пропаганда: финн Хейсканен рассказал правду о Финляндии и Украине
15:05Аварийщики устраняют проблемы с электроэнергией в Белгородской и Курской областях
15:05The Economist назвал дату возможного дефолта на Украине
14:35Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
14:10Замгенпрокурора Украины уволился после коррупционного скандала
14:01Руслан Мармазов: Пока "Зенит" не раскошелится на танки для СВО, Россия не вернёт весь мир в 1952 год
13:29Офицер "Азова"* пригрозил выступающим за мир украинцам
13:00Повод для беспокойства Кремля, Польша осложняет жизнь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля
12:53Стягивание ВСУ к белорусской границе является поводом для беспокойства РФ - Песков
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