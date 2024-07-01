https://ukraina.ru/20240701/1055970168.html

"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля

"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля - 01.07.2024 Украина.ру

"Азов"* поставил Зеленскому ультиматум, готовы к "ядерке". Главное на Украине на утро 1 июля

Боевики "Азова"* прокомментировали заявление Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Белоруссия применит ядерное оружие в случае угрозы суверенитету республики

2024-07-01T09:31

2024-07-01T09:31

2024-07-01T09:31

эксклюзив

хроники

"азов"

офис президента

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владимир зеленский

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россия

украина

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Начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* Богдан Кротевич, известный также под позывным "Тавр" у себя в X (бывший Twitter— Ред.) резко высказался по поводу заявления Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным."Никакого мира без победы. Победа одна — никакого российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим и вы тоже не оставите, ведь если попытаетесь, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно", - отметил Кротевич.Он также заявил, что украинской власти следовало бы предпринять другие шаги."Лучше бы комбригов на ставку звали, "Азову"* западное оружие дали. Создали бы дивизии, поставили бы туда боевых комбригов как "Редис" (командир "Азова"* Денис Прокопенко — Ред.). Распустили бы ОТГ (оперативно-тактические группировки — Ред.) и генералов поменьше в войсках — вот вам план мира путём победы", - написал начштаба "Азова"*.За несколько часов до этого Зеленский в интервью журналистке издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин рассказал, что на сегодняшний день видит только одну модель переговоров с Путиным: чтобы это был трёхсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору."Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция... Так же и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решение по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, так же должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель", - заявил Зеленский.За день до этого вышло интервью журналистки Натальи Мосейчук с украинским политологом Владимиром Фесенко, в котором тот заявил о необходимости договариваться с Россией."Наш главный интерес — не просто там возвращение территорий. Мы должны сохранить государство, нацию. А территории мы можем немного позднее вернуть. Вот: сохранить государство и нацию в больших масштабах. Второе ещё — да, привести страну в Европейский Союз, потом и в НАТО. Вот в этом, скажем так, формула нашей победы. А Зеленского хотят загнать в эту ловушку: "Пойдёшь на мир, значит ты предатель <...> Ты хочешь разрушить страну, чтобы победил Путин", - заявил Фесенко.Он отметил, что это — повторение ошибок 1918 года, которые стоили Украине государственности."Сейчас дело не в Зеленском. Дело в Украине <...> Они (критики Зеленского, выступающие против переговоров — Ред.) думают, что: "Мы можем быть гетманами, остаться тут гетманами. Пусть это будет остаток в виде Галичины, но мы будем здесь присутствовать" И это очень печально. Люди не выучили уроков нашей истории и у этих людей их интересы берут верх над интересами национальными", - отметил Фесенко.Заявление начальника штаба "Азова"* прокомментировали и в России, и на Украине."Наталье Мосейчук и политологу Фесенко отвечает начштаба полка "Азов"* Кротевич: "Никакого мира без победы. Победа одна - ни одного российского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо. И вам, и им. Если это "пробивон", даже не думайте. Написал сдержанно". Фактически это анонс грядущего внутриукраинского конфликта: Зеленский и Офис Президента в своих заявлениях выражают готовность снизить планку требований на переговорах, а радикальная часть военных им угрожает. Напоминаю, по заявлению того же Кротевича несколько дней назад сняли генерала Содоля. Но видимо амбиции новой военной элиты не ограничиваются их подразделениями. И это не единственная угроза для политического руководства Украины", - отметил ориенталист Игорь Димитриев.Он также упомянул о публикации украинского издания "Страна" по поводу конфликта администрации Зеленского с прозападными активистами."Зеленского и генералитет обвиняют в коррупции и глава офиса Ермак считает, что именно грантоеды стоят за волной негативных публикаций в западной прессе о расцвете коррупции в Украине. "Страна" предполагает, что борьба обострится в этом году, так как активисты завязаны на Демпартию, и на случай прихода к власти Трампа их нужно устранить из политики", - отметил Димитриев.А вот на Украине усматривают и в заявлении Кротевича, и в предшествовавших заявлениях Фесенко и ряда других лиц хитрый план Офиса президента Украины."Со вчера пошла другая игра. Вначале Фесенко указывает на наличие неких политологов, которые разгонят зраду если Зе пойдёт на мир, хотя реально пойти сейчас мир это сохранить страну и нацию. Намекает, что порохоботы виновны во всем, как в 2019. Затем появляются ручные "азовцы"* и требуют "потужну незламнисть" ("мощную несломленность" - Ред.). На этом фоне заявления Зеленского про переговоры через посредника и отсутствие среди условий мира границ 1991 года выглядит разумным компромиссом. Такой себе отец нации, камертон. Вероятно, скоро подтянуться и соц. опросы, подтверждающие именно его позицию. В эту сторону двигать мнение легко - люди и так хотят мира. В общем, очередной сценарий "Квартала", - написал поздно вечером 30 июня популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".По информации авторов канала такие изменения в политике руководства Украины могут быть связаны с провальным саммитом в Швейцарии и с осознанием того, что "формула Зеленского" играет не только против Украины, но и против Запада.Ядерный аргумент БелоруссииVинск не будет мешкать в вопросе использования нестратегического ядерного оружия и готов его применить, если суверенитету Белоруссии будет грозить опасность, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник Генштаба Вооружённых сил РБ Павел Муравейко."Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы научились обращаться с этим оружием, мы умеем его уверенно применять <…> Можете не сомневаться - мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - отметил Муравейко.Он также отметил, что у границы Белоруссии со странами ЕС находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью около 20 тысяч человек. Как уточнил Муравейко, шесть из данных групп прислали США. Начальник Генштаба ВС РБ задался вопросом, с какой целью размещен данный контингент. "Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает", - отметил Муравейко.По его словам, "это сподвигает рассматривать и оценивать каждое действие" войск стран НАТО. Муравейко подчеркнул: Белоруссия внимательно следит за действиями сил НАТО и вооруженных сил соседних стран. "Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают", - добавил он.Ранее представители ВС РБ, а также Госпогранкомитета республики сообщали о концентрации украинских войск на границе с Белоруссией, а также об участившихся залётах украинских беспилотников на территорию республики. При этом границе с Белоруссией прибыли в том числе и элитные украинские военные формирования и подразделения, в т.ч. подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.* - запрещённая в РФ организацияЧто ожидает Украину в июле — в статье Дмитрия Ковалевича "Вспышки инфекционных заболеваний и массовые штрафы. Что ожидает украинцев в июле"

https://ukraina.ru/20240630/1055964920.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, "азов", офис президента, владимир путин, владимир фесенко, владимир зеленский, белоруссия, россия, украина, ядерное оружие