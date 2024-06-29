https://ukraina.ru/20240629/1055941122.html

Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и эксперты

Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и эксперты - 29.06.2024 Украина.ру

Панические настроения и ожидание нового контрнаступа ВСУ. Что обсуждают украинские военные и эксперты

На минувшей неделе украинские военные и эксперты активно обсуждали прорыв ВС РФ под Торецком (Дзержинском), откуда власти начали принудительную эвакуацию. На второй план ушли бои в Волчанске и Часовом Яре, которые ранее были в центре внимания.

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

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украина

волчанск

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всу

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Украинский военный эксперт Александр Мусиенко рассказал изданию "Фокус", что ВСУ удерживают господствующие высоты, но россияне атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Также по его словам, из-за активизации ВС РФ под Торецком возникнет угроза для Клещеевки. Мусиенко утверждает, что практически все силы ВС РФ в наступлении действуют по классической схеме – фланговые атаки, попытки взять ВСУ в полуокружение или окружение, выравнивание линии фронта и блокада логистики ВСУ.Военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины Виктор Кевлюк предупреждает, что в Торецке скоро начнутся уличные бои. Он также отметил, что на Покровском направлении ВС РФ достигли тактического успеха и имеют силы и средства, чтобы превратить этот успех в оперативный. ВСУ же вынуждены будут отойти к линии Славянск - Краматорск - Дружковка – Константиновка.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* рассказывает, что под Торецком сразу 6 батальонов ВСУ отказались выполнять боевые задачи. "У нас прорыв под Торецком, не от хорошей жизни. И будет ещё несколько. На одном из ключевых участков фронта шесть батальонов отказались выполнять боевую задачу. Шесть. И вы думаете, это единственный случай, этого не будет повторяться и не будет идти по нарастающей? Это не так, несмотря на всю западную помощь. Потому что в корне неверное отношение к людям, и люди платят нелояльностью", - рассказывает Арестович, сравнивая нынешнюю ситуацию на фронте с наступлением Красной армии на Киев в ходе Гражданской войны, когда петлюровцы просто рассеялись, отказываясь защищать националистов.Еще один украинский журналист, вступивший в ряды ВСУ, Кирилл Сазонов рассказывает в интервью, что прорыв под Торецком грозит падением Константиновки. "Торецк – новое направление, там настолько они "потужно" полезли, что торецкое направление теперь называется отдельно. Это всё угроза Константиновке, угроза этой агломерации", - рассказывает Сазонов. Кроме того, он подчеркивает, что в Часовом Яру бои не утихают ни на минуту. По его словам, небольшие группы россиян заходят в самые неожиданные места. "Это только "Часик", где творится кромешное. Постоянно в какой-то части идёт бой. Такого, чтобы просто обстрел – нет", – говорит украинский военнослужащий.Полковник СБУ в отставке и военный эксперт Олег Стариков также паникует по поводу угрозы окружения ВСУ под Угледаром. "Сейчас что они решили сделать, как с севера, так и с юга? Старомихайловское – это с юга, а с севера – Сладкое, они пытаются зайти с двух сторон. А если мы оттуда не выйдем, то попадем в котел", - говорит эксперт.Он также уверен, что в августе может состояться некое генеральное сражение между ВСУ и ВС РФ, к которому уже готовятся. Украина в этом сражении, по его словам, большие надежды возлагает на поставки истребителей F-16. Однако он считает, что даже все обещанные Западом самолеты смогут закрыть только одно направление. К тому же, они очень капризные в сравнении с "мигами" и "сушками", утверждает Стариков.Паническим материалом разразилось на текущей неделе англоязычное издание KyivPost. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывает журналистам, что защитить энергетику они не могут, так как якобы на каждые 5-6 российских ракет приходится лишь одна украинская. "Похоже, что на каждую ракету, которая у нас сейчас есть, поступает пять-шесть российских ракет. Если на вас летит 10 ракет, вам надо не менее 12 ракет в системе ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения", — сказал Сахарук.Словам менеджера богатейшего украинца Рината Ахметова особо доверять не стоит. Он говорит это западной аудитории, требуя больше ракет ПВО и как бы оправдываясь в воровстве западной помощи, направленной на восстановление энергетических объектов.Генштаб ВСУ 26 июня заявил, что после возобновления поставок американской помощи и начала поставок снарядов по "чешской инициативе" соотношение в выстрелах на фронте стало один к трем в пользу России, тогда как раньше было один к семи.В интервью, агентству Reuters, командир одного из украинских подразделений на этой неделе, наоборот, хвастал, что ВСУ удалось побороть снарядный голод, но при этом ощущается острая нехватка личного состава. "Нас очень мало. Не хватает людей. У нас нет даже половины того количества людей, которое должно быть", - жалуется украинский военнослужащий.Вышеупомянутый Арестович жаловался на днях на качество мобилизуемых в ВСУ, вернее, на их возраст. "Я знаю один случай, когда у человека физически закончилось подразделение, он попросил пополнение, потому что держит очень тяжелую позицию. Ему дали пополнение – 20 человек, младшему из которых 55 лет. Половина из них погибла в первые сутки, знаешь, почему? Когда на них летит FPV, они даже упасть на дно окопа не могут в каске и бронежилете, потому что им здоровье уже не позволяет делать быстрые и резкие движения", - рассказывает бывший советник Офиса Зеленского.В то же время украинский telegram-канал "Резидент" пишет, что ситуация на фронте тяжелая, а стабилизировать ситуацию у Сырского не выходит. Тем не менее, часть резервов готовят для нового контрнаступления. Вся новая западная техника сейчас находится на Западной Украине и не поступает на передовую, сообщает "Резидент".Украинские националисты на фоне прорыва ВС РФ под Торецком тоже пытаются приободрить своих сторонников обещанием нового контрнаступа, для которого уже на улицах нахватали достаточно пушечного мяса.О главных событиях на фронтах СВО - в материале военного обозревателя издания Украина.ру Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта"*Признан в России террористом и экстремистом

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