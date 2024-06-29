После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки - 29.06.2024 Украина.ру
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После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки - 29.06.2024 Украина.ру
После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
Чтобы служить Соединенным Штатам Америки, Джо Байден должен покинуть гонку президентскую гонку, потому как нынешний глава Белого дома "уже не тот человек, каким он был четыре года назад". Статью с таким призывом после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом опубликовала газета The New York Times
2024-06-29T09:46
2024-06-29T09:50
новости
джо байден
дональд трамп
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сша
демократическая партия
дебаты
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Редакционная коллегия западного издания единогласно полагает, что у Демократической партии есть более подготовленные лидеры и "нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя выбирать избирателей между недостатками Трампа и Байдена". Призыв журналистов сопровождается критикой президентства бывшего американского лидера и нынешнего кандидата на этот же пост Дональда Трампа и похвалой работы Байдена. Свои голоса NYT обещают отдать именно ему. Вместе с тем, аргументы Байдена в пользу того, что только он может противостоять "угрозе тирании", которую якобы представляет Трамп, уже не являются достаточным основанием для того, чтобы быть номинированным на пост главы государства, считает редколлегия. Журналисты отмечают "возраст и немощь" Байдена, который сегодня является лишь "тенью великого государственного служащего". Дебаты с Трампом принесли большой репутационный ущерб, а демократам следует наконец быть честными перед американской общественностью и признать, что господин Байден не может продолжать эту гонку. Взамен NYT рекомендует им найти другого кандидата. Накануне СМИ и общественность признали безоговорочную победу Трампа в дебатах с Байденом. Миллионы стали свидетелями конца политической карьеры действующего хозяина Белого дома, писала газета NYT, а телеканал NBC сообщал, что демократы совершили коллективное самоубийство, допустив Байдена к дебатам. После представитель предвыборного штаба американского лидера Сет Шустер заявил, что Байден не выйдет из предвыборной гонки из-за дебатов. Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Судя по громким заявлениям лидирующего кандидата Дональда Трампа, смена власти якобы повлияет на ход украинского конфликта.Почему мирный план по Украине бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа - не более чем сказка, читайте в интервью специалиста по конкурентной разведке, учредителя аналитического издания "Интермонитор" Василия Ющука на Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, дональд трамп, выборы, сша, демократическая партия, дебаты
Новости, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы, США, Демократическая партия, дебаты

После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки

09:46 29.06.2024 (обновлено: 09:50 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы служить Соединенным Штатам Америки, Джо Байден должен покинуть гонку президентскую гонку, потому как нынешний глава Белого дома "уже не тот человек, каким он был четыре года назад". Статью с таким призывом после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом опубликовала газета The New York Times
Редакционная коллегия западного издания единогласно полагает, что у Демократической партии есть более подготовленные лидеры и "нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя выбирать избирателей между недостатками Трампа и Байдена".
Призыв журналистов сопровождается критикой президентства бывшего американского лидера и нынешнего кандидата на этот же пост Дональда Трампа и похвалой работы Байдена. Свои голоса NYT обещают отдать именно ему.
"Если в гонке придется выбирать между господином Трампом и господином Байденом, действующий президент будет однозначным выбором этой коллегии. Такова опасность, которую представляет Трамп",— сказано в публикации.
Вместе с тем, аргументы Байдена в пользу того, что только он может противостоять "угрозе тирании", которую якобы представляет Трамп, уже не являются достаточным основанием для того, чтобы быть номинированным на пост главы государства, считает редколлегия.
Журналисты отмечают "возраст и немощь" Байдена, который сегодня является лишь "тенью великого государственного служащего". Дебаты с Трампом принесли большой репутационный ущерб, а демократам следует наконец быть честными перед американской общественностью и признать, что господин Байден не может продолжать эту гонку. Взамен NYT рекомендует им найти другого кандидата.
Накануне СМИ и общественность признали безоговорочную победу Трампа в дебатах с Байденом. Миллионы стали свидетелями конца политической карьеры действующего хозяина Белого дома, писала газета NYT, а телеканал NBC сообщал, что демократы совершили коллективное самоубийство, допустив Байдена к дебатам.
После представитель предвыборного штаба американского лидера Сет Шустер заявил, что Байден не выйдет из предвыборной гонки из-за дебатов.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Судя по громким заявлениям лидирующего кандидата Дональда Трампа, смена власти якобы повлияет на ход украинского конфликта.
Почему мирный план по Украине бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа - не более чем сказка, читайте в интервью специалиста по конкурентной разведке, учредителя аналитического издания "Интермонитор" Василия Ющука на Украина.ру.
Елена Панина интервью - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Вчера, 16:11
Елена Панина: При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглуНам нужна опора на собственные силы, поиск союзников, дипломатическая работа, серьезно подкрепленная нашим военно-промышленным потенциалом и усилением боевых действий на территории Украины. Только так можно заставить опомниться западную верхушку, внимательнее отнестись к тому, что мир стоит на пороге глобальной ядерной войны.
 
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