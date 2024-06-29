После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
09:46 29.06.2024 (обновлено: 09:50 29.06.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Чтобы служить Соединенным Штатам Америки, Джо Байден должен покинуть гонку президентскую гонку, потому как нынешний глава Белого дома "уже не тот человек, каким он был четыре года назад". Статью с таким призывом после провальных дебатов Байдена с Дональдом Трампом опубликовала газета The New York Times
Призыв журналистов сопровождается критикой президентства бывшего американского лидера и нынешнего кандидата на этот же пост Дональда Трампа и похвалой работы Байдена. Свои голоса NYT обещают отдать именно ему.
"Если в гонке придется выбирать между господином Трампом и господином Байденом, действующий президент будет однозначным выбором этой коллегии. Такова опасность, которую представляет Трамп",— сказано в публикации.
Журналисты отмечают "возраст и немощь" Байдена, который сегодня является лишь "тенью великого государственного служащего". Дебаты с Трампом принесли большой репутационный ущерб, а демократам следует наконец быть честными перед американской общественностью и признать, что господин Байден не может продолжать эту гонку. Взамен NYT рекомендует им найти другого кандидата.
Накануне СМИ и общественность признали безоговорочную победу Трампа в дебатах с Байденом. Миллионы стали свидетелями конца политической карьеры действующего хозяина Белого дома, писала газета NYT, а телеканал NBC сообщал, что демократы совершили коллективное самоубийство, допустив Байдена к дебатам.
После представитель предвыборного штаба американского лидера Сет Шустер заявил, что Байден не выйдет из предвыборной гонки из-за дебатов.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Судя по громким заявлениям лидирующего кандидата Дональда Трампа, смена власти якобы повлияет на ход украинского конфликта.
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