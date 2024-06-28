https://ukraina.ru/20240628/1055930615.html
Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный - 28.06.2024 Украина.ру
Что сделают США, если Россия прямо сейчас не откроет Северный фронт и не "хокнет" "Хок" – Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру рассказал о том, какими должны быть ответы... Украина.ру, 28.06.2024
2024-06-28T12:08
2024-06-28T12:08
2024-06-28T12:08
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спецоперация
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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру рассказал о том, какими должны быть ответы России на провокации Запада, подсчитал, сколько резервов накопила армия РФ и оценил перспективы летнего наступления наших войск и контрнаступления Украины: 01:25 – об ответе России на удар по Севастополю американскими ракетами; 08:27 – о резервах армии России: анализ данных из открытых источников; 13:50 – зачем ВС РФ наступать и почему не стоит пассивно ждать украинский контрнаступ? 19:15 – насколько рискованно начинать полномасштабное наступление? 22:57 – как уничтожить мосты через Днепр и нужно ли это делать? 30:41 – об экономических и психологических проблемах России; 36:51 – насколько вероятно, что ни Москва, ни Киев не решатся на наступление?
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видео, россия, сша, запад, наступление, вс рф, всу, сво, спецоперация, севастополь, терроризм, видео
Видео, Россия, США, Запад, наступление, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, Севастополь, терроризм
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру рассказал о том, какими должны быть ответы России на провокации Запада, подсчитал, сколько резервов накопила армия РФ и оценил перспективы летнего наступления наших войск и контрнаступления Украины:
01:25 – об ответе России на удар по Севастополю американскими ракетами;
08:27 – о резервах армии России: анализ данных из открытых источников;
13:50 – зачем ВС РФ наступать и почему не стоит пассивно ждать украинский контрнаступ?
19:15 – насколько рискованно начинать полномасштабное наступление?
22:57 – как уничтожить мосты через Днепр и нужно ли это делать?
30:41 – об экономических и психологических проблемах России;
36:51 – насколько вероятно, что ни Москва, ни Киев не решатся на наступление?